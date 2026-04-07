広報PRの悩み、気軽に相談！ 千葉県広報研究会が＜広報ランチミーティング＞4月23日（木）開催
千葉県広報研究会は2026年4月23日（木）、＜広報ランチミーティング＞を開催します。千葉県広報研究会のプロデューサー・コミュニティマネージャー陣が参加し、ランチを食べながら、気軽な雰囲気の中、広報の課題やお悩みを語り合うことができます。日頃、広報活動でモヤモヤを抱えている方、広報で取り組んでいることを雑談ベースで語り合いたい方などにオススメのイベントです。
【広報ランチミーティングのお申込はこちら】https://x.gd/lR5cQ
＜広報ランチミーティング＞こんな方におすすめ
・広報活動で悩みや課題を抱えている方
・普段の広報活動でモヤモヤを感じている方
・広報で取り組んでいることを気軽に話したい方
・千葉県広報研究会のプロデューサーやコミュニティマネージャーと交流したい方
・ランチをしながら、リラックスした雰囲気で情報交換したい方
※プロデューサー/コミュニティマネージャーの紹介はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000075250.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000075250.html
※今回は中島、山田、西野が参加となります。
＜広報ランチミーティング＞開催概要
開催日：2026年4月23日（木）
時間：12:00～14:00（受付開始11:50、入退場自由）
会場：自然派ワインとアテ Ｆ（エフ）（船橋市本町3-1-2、JR・京成船橋駅 徒歩5分）
＜地図＞https://maps.app.goo.gl/Ms2EDFvnFAKKPs4K8
参加費：5,500円/1名（税込、ランチセット付き）
※お支払いは事前決済のみ、領収証発行可、7日前からキャンセル料（全額）発生
対象者：千葉県広報研究会会員（今回から新規登録も可、会費無料）
定員：先着20名（満席になり次第締切）
【広報ランチミーティングのお申込はこちら】https://x.gd/lR5cQ
千葉県広報研究会とは？
千葉県広報研究会は、千葉県内で活動する産官学の広報担当者が、広報や情報発信に関する知識やスキルを共有し、互いに学び合うコミュニティです。2024年7月の発足以来、多くの広報担当者にご入会いただき、セミナーやワークショップを通して広報活動の活性化に取り組んでいます。
設立：株式会社千葉日報社、株式会社千葉日報デジタル
研究会会長：中元広之（株式会社千葉日報社代表取締役）
運営事務局：株式会社千葉日報デジタル（千葉県千葉市中央区中央4-14-10）内に設置
組織形態：個人単位での加入とする会員制組織
入会条件：企業、自治体、業界団体等に所属する個人に限る
入会費：無料
研究会ホームページ：https://chibakoho.jp/