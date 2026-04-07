広報PRの悩み、気軽に相談！ 千葉県広報研究会が＜広報ランチミーティング＞4月23日（木）開催

株式会社千葉日報社

千葉県広報研究会は2026年4月23日（木）、＜広報ランチミーティング＞を開催します。千葉県広報研究会のプロデューサー・コミュニティマネージャー陣が参加し、ランチを食べながら、気軽な雰囲気の中、広報の課題やお悩みを語り合うことができます。日頃、広報活動でモヤモヤを抱えている方、広報で取り組んでいることを雑談ベースで語り合いたい方などにオススメのイベントです。



【広報ランチミーティングのお申込はこちら】https://x.gd/lR5cQ

＜広報ランチミーティング＞こんな方におすすめ

・広報活動で悩みや課題を抱えている方

・普段の広報活動でモヤモヤを感じている方

・広報で取り組んでいることを気軽に話したい方

・千葉県広報研究会のプロデューサーやコミュニティマネージャーと交流したい方

・ランチをしながら、リラックスした雰囲気で情報交換したい方



※プロデューサー/コミュニティマネージャーの紹介はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000075250.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000075250.html

※今回は中島、山田、西野が参加となります。

＜広報ランチミーティング＞開催概要

開催日：2026年4月23日（木）

時間：12:00～14:00（受付開始11:50、入退場自由）

会場：自然派ワインとアテ Ｆ（エフ）（船橋市本町3-1-2、JR・京成船橋駅 徒歩5分）

＜地図＞https://maps.app.goo.gl/Ms2EDFvnFAKKPs4K8

参加費：5,500円/1名（税込、ランチセット付き）

※お支払いは事前決済のみ、領収証発行可、7日前からキャンセル料（全額）発生

対象者：千葉県広報研究会会員（今回から新規登録も可、会費無料）

定員：先着20名（満席になり次第締切）

【広報ランチミーティングのお申込はこちら】https://x.gd/lR5cQ

千葉県広報研究会とは？

千葉県広報研究会は、千葉県内で活動する産官学の広報担当者が、広報や情報発信に関する知識やスキルを共有し、互いに学び合うコミュニティです。2024年7月の発足以来、多くの広報担当者にご入会いただき、セミナーやワークショップを通して広報活動の活性化に取り組んでいます。

設立：株式会社千葉日報社、株式会社千葉日報デジタル

研究会会長：中元広之（株式会社千葉日報社代表取締役）

運営事務局：株式会社千葉日報デジタル（千葉県千葉市中央区中央4-14-10）内に設置

組織形態：個人単位での加入とする会員制組織

入会条件：企業、自治体、業界団体等に所属する個人に限る

入会費：無料

研究会ホームページ：https://chibakoho.jp/