【4/18(土)・19(日)】楽しく学べる体験型防災イベント『神戸港 ワンハート防災デイ vol.3 ～みんなでひとつになり、学防災（まなぼうさい）～』開催決定！

早駒運輸株式会社

阪神・淡路大震災で被害に遭い復興を果たしたこの神戸で、子どもも大人も楽しみながら防災への意識を高められるイベントとして、第三回目となる『神戸港 ワンハート防災デイ vol.3 ～みんなでひとつになり、学防災（まなぼうさい）～』を開催いたします。参加無料ですので、どなたでもお気軽にご来場いただけます。

テーマは「災害で活躍する人たち」。

私たちの命と安全を守るため、災害現場を知る様々な人たちがワンハートバースへ集結！

災害現場を支える人の仕事を間近で知ることができ、地震体験車「ゆれるん」、タンク車での応急給水体験、ペットの防災に関する展示、救護体験など、様々な体験を通じて、楽しみながら防災についての知識を深めることができます。

また、実際の災害現場で生きる勇気を届ける兵庫県警察音楽隊（18日）、神戸市消防音楽隊（19日）が素晴らしい演奏を披露します。

ぜひ、4月18日、19日はポートタワー北側エリアの「ONE HEART BIRTH」へ！

みなさんといっしょに防災意識を高める2日間にしましょう。

『神戸港 ワンハート防災デイ vol.3 ～みんなでひとつになり、学防災（まなぼうさい）～』

日時：2026年4月18日(土)・19日(日)10:00~16:00 ＊小雨決行・荒天中止

場所：ONE HEART BIRTH （神戸市中央区波止場町5、ポートタワー北側エリア）

入場：無料

【神戸市水上消防署】

▶4/18(土)・19(日)

地震体験車「ゆれるん」＊4/18午後のみ

水消火器、煙体験ハウス、消防車両展示、消防服着用体験（写真撮影）、神戸市消防局キャラクター、消防艇

【神戸市消防音楽隊】

▶4/19(日)14:00～14:30

コンサート

【神戸水道局 東部水道管理事務所】

▶4/18(土)

応急給水体験、タンク車展示、アンケートご参加の方にはプレゼントあり

【神戸市水上警察署】

▶4/18(土)

レスキュー車、パトカーの展示、阪神・淡路大震災についての展示、子ども制服の着用体験

【兵庫県警察 音楽隊】

▶4/18(土)15:15～15:45

コンサート

【こうべ動物共生センター】

▶4/18(土)・19(日)

ペットの防災に関する展示・災害に役立つ犬のしつけ相談

家庭犬しつけインストラクターによる災害に備えた犬のしつけ方デモンストレーション

（18日：11:00/12:45/14:30、19日：11:00/12:45/15:00 各回20分程度）

【ワンハートトライ】

▶4/18(土)、19(日)

各ブースを巡るスタンプラリー

参加者にはプレゼントあり（数量限定）

【B.L.S KOBE】

▶4/18(土)、19(日)

救護体験：緊急対応、応急処置の方法、心肺蘇生法など

【キッチンカー】

▶4/18(土)、19(日)

各日2台

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

【早見表】

■18日(土)

神戸市水上消防署

神戸水道局 東部水道管理事務所

神戸市水上警察署〔15:15～15:45〕

兵庫県警察 音楽隊

こうべ動物共生センター

※デモンストレーションは〔11:00/12:45/14:30 各回20分〕

B.L.S KOBE

キッチンカー

ワンハートトライ

■19日(日)

神戸市水上消防署

神戸市消防音楽隊〔14:00～14:30〕

こうべ動物共生センター

※デモンストレーションは〔11:00/12:45/15:00 各回20分〕

B.L.S KOBE

キッチンカー

ワンハートトライ

【概要】

件名：神戸港“U”パークマネジメント共同事業体による「神戸港 ワンハート防災デイvol.3 ～みんなでひとつになり、学防災（まなぼうさい）～」の開催

日 時：2025年4月18日(土)・19日(日)10:00～16:00

会 場：ONE HEART BIRTH（神戸市中央区波止場町5、ポートタワー北側エリア）

主 催：神戸港“U”パークマネジメント共同事業体

後 援：神戸市

【本件に関するお問い合わせ】

神戸港“U”パークマネジメント共同事業体

T E L ：078-321-0085（平日9:00-17:00）

メール：shitei.kg@hayakoma.com

H P ：https://www.kobeport-upark.jp

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