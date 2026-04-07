≪話題の両立支援大全から学ぶ！≫人事・管理職が知るべき「子育て×キャリア」を支える組織づくりを解説ー【5/12開催：著者・岸畑聖月が登壇】

株式会社WithMidwife

株式会社With Midwife（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岸畑聖月）は、2026年5月12日（火）、企業の人事・管理職を対象としたオンラインセミナーを開催いたします。

朝日放送テレビ『news おかえり』等で特集され、発売直後から話題となっている『働く親のためのサバイバルガイド』の著者・岸畑聖月が登壇。2,500組以上の親子を支えてきた実績に基づく「社員のキャリアを最大化させるための支援の仕組み」を徹底解説します。

■開催背景-制度は整えた。けれど、その後のキャリア定着まで手が回らない…-

近年、多くの企業で育休や時短勤務などの両立支援制度の導入が進む一方で、人事担当者や現場の管理職からは、「制度は整えた。けれど、その後のキャリア定着まで手が回らない…」

という切実な悩みが多く聞かれるようになっています。

現在、多くの企業が直面しているこの課題に応え、

発売直後から注目を集める大ヒット作『働く親のためのサバイバルガイド』の著者による、

人事・管理職向け特別解説セミナーを開催いたします。

本書は本来、仕事と育児の両立に奮闘する『働く親（はた親）』に向けて執筆されたものですが、

本書に詰まった『1,000人のリアルな本音データ』は、今多くの経営層や人事担当者から

「自社の支援施策を見直す指針になった」

「人事部の教本として部内メンバーに配布した」と大きな反響をいただいています。

こうした実態に即した施策運用へのニーズを受け、今回のセミナーでは

「人事・管理職のための特別版」としてプログラムを再構成しました。

従業員一人ひとりのエンゲージメント向上や、ライフイベントを乗り越えた先にある

「キャリア支援」のために、組織として今何ができるのか。

単なる理論ではない、明日から自社の組織づくりに実装できる「本質的な支援の仕組み」を、

ぜひこの機会にお持ち帰りください。

■本セミナーだけの特別プログラム

- 現状解説！制度は整ったのに、なぜ現場は「もう限界」と感じてしまうのか？- 育休は通過点。「20年続く両立課題」を組織で支えるロードマップ- 2,500組以上の親子を支えてきた現場から見る、はた親（働く親）と職場のリアルな本音- 社員のキャリアを最大化させるための支援の仕組みとは？- 質疑応答

■開催概要

日時：2026年5月12日（火） 12:00～13:00

形式： オンライン配信（Zoom）

参加費： 無料（要事前申込）

アーカイブ配信： あり（要事前申込）

対象： 人事・労務担当者、ダイバーシティ推進担当者、管理職・マネジメント層の方

お申し込みはこちら :https://withmidwifeshataoya.peatix.com/

■ セミナー前に！「はじめに」が試し読みできる特設ページも！

発売開始以降の反響を記念して、本書の内容をわかりやすく解説した特設ページも作成されました。受講前にぜひご覧ください。

詳細はこちらから(https://bunkyosha.com/feature/hataoya)

■書籍情報

・書名：働く親のためのサバイバルガイド 子育ても仕事も大切にしたい人の人生戦略書

・著者：岸畑 聖月

・出版社：文響社

・発売日：2026年3月5日

・定価：1,958円（税込）

・仕様：46判

・ISBN：978-4-86845-048-1

・購入URL（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/4868450484

■登壇者プロフィール

岸畑 聖月

株式会社With Midwife 代表取締役 / 助産師

臨床経験を経て2019年に起業。

法人向け伴走型支援サービス『THE CARE』を展開し、専門職の知見から企業の健康経営やD&I推進を支援している。

2026年、著書『働く親のためのサバイバルガイド』を出版。同書は発売直後から大きな反響を呼び、累計発行部数は13,000部を突破。

メディアでも多数取り上げられ、組織・マネジメント層からも高い支持を得ている。

■企業概要

企業名：株式会社With Midwife

設立日：令和元年11月1日

資本金：300万円

代 表：岸畑 聖月

所在地：

（大阪本社）大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 QUINTBRIDGE303

（東京支社）東京都港区六本木6丁目4番1号 ハリウッドビューティプラザ 4F（ハリウッド株式会社内）

理 念：

「生まれることのできなかった、たったひとつの命でさえも 取り残されない未来」の実現

目の前のいのちだけでなく、流産や死産など、目に見えないいのちも私たちは日常的に目にしています。そんないのちも、決して取り残されない社会を、私たちは助産師の「寄り添う(care)」チカラで実現します。

公式HP：https://withmidwife.jp/