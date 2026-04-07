「未来の自分へ、贈る約束。」大切な日を彩る『ご褒美レストラン』特集

株式会社トランジットホールディングス

トランジットグループは、日々の喧騒を離れ、頑張った自分や大切な人と心を通わせる時間を提案する特設ページ「予約しておきたい、ご褒美レストラン」を本日公開いたしました。

特設ページはこちら :https://www.transit-web.com/lp/thereserved_table/

「少し先に楽しみな予定があるだけで、いつもの毎日は少し軽くなる」

本企画は、そんな確かな幸福感から誕生しました。

頑張った自分への静かなご褒美に。大切な人に、普段は照れくさくて言えない「ありがとう」を伝えるために。

そんな特別な時間を食事に託してほしいという願いを込めています。

しかし、記憶に深く刻まれるような場所ほど、いざ「行こう」と思い立った頃には、理想の席は埋まり始めているものです。

席も、時間も、そして窓から見える景色さえも。納得のいく選択ができる「余白」があるのは、今だけ。

母の日や父の日、あるいは自分を労うボーナスの週末。

どんな理由でも構いません。当日、席に座った瞬間に「ここにしてよかった」と心から思える夜にするために。

未来の自分のために、いま、約束しておきたい8つのレストランを、3つのカテゴリーで厳選しました。

■ いま、押さえておきたい新店

Pres de L’AS（東京・原宿）

南青山の人気フレンチ「L’AS」のエッセンスを、原宿で。

正統とモダンが溶け合う一皿が、特別な夜をきちんと成立させる。

HP：https://presdelas.com/

Instagram：https://www.instagram.com/presdelas/

※4/24（金）よりグランドオープン。

Smith & Wollensky（東京・銀座）

特別な夜を仕立てる、NYステーキの名店。

銀座5丁目で味わう、約50年の歴史と熟成肉。

食事だけでなく、空間や時間ごと記憶に残る一席。

HP：https://www.smithandwollensky.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/smithwollensky_japan/

※5/1（金）よりグランドオープン。

■ 大切な人と、静かに過ごす夜

Dining 33（東京・麻布台）

東京タワーを望む、記憶に残る一席。

景色も、料理も、すべてが整う。

ご褒美のためのダイニング。

HP：https://dining33-hillshouse.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hillshouse_dining33/

MAISON VERTE（大阪・梅田）

光と緑に包まれる、余白のある一席。

景色も料理も、すべて満たされる。

自然光の中で過ごす、静かな特別な時間。

HP：https://maison-verte.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/maison_verte_osaka/

THE UPPER（東京・丸の内）

都会の景色と華やぎを、ゆったりと楽しむ一席。

景色も空間も心地よく整う。

大人のための華やかなダイニング。

HP：https://the-upper.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/theuppertokyo/

■ 家族や仲間と、心地よく賑わう夜

Longrain Tokyo（東京・恵比寿）

華やかな時間を、プライベートな個室で楽しむ。

周りを気にせず過ごせる個室だから、主役がいる日も会食もスマートに整う。

HP：http://longrain.im-transit.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/longraintokyo/

THE APOLLO（東京・銀座）

大皿を囲む時間が、距離をぐっと近づける。

会話が自然と生まれるテーブルで、祝福の時間を心地よく過ごせる。

HP：https://theapollo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/theapolloginza/

THE GATEHOUSE（愛知・名古屋）

肩の力を抜いて、夜景と過ごす空間。

大きな窓から差し込む光と、名古屋の街を望む開放的な空間。

HP：https://thegatehouse.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/the_gatehouse/

「ここにしてよかった」と思える夜のために

すべての店舗において、メッセージプレートや窓際確約プランなど、思い出を形にするためのホスピタリティをご用意しています。

心に決めたその日が、最高の1日になるように。余裕を持って選べる「今」、未来の自分への贈り物を予約しませんか。

特設ページ：https://www.transit-web.com/lp/thereserved_table/