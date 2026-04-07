子供たちが第一線で活躍するプロに学ぶ体験プログラム　ネクスト・クリエイション・プログラム

公益財団法人東京都歴史文化財団

ネクスト・クリエイション・プログラムは、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団が実施する子供向け芸術文化体験プログラムです。子供たちがより深く、より高いレベルで学ぶことができるよう、自らが興味関心を持つクリエイションの現場に入り、各分野の第一線で活躍するプロフェッショナルから指導を受けることができます。

今年度も全６プログラムを実施する予定です。その中から、是枝裕和監督監修による映画、コシノヒロコ氏監修のファッション、東京文化会館が立川と狛江で実施するオペラの３つのプログラムの参加者を今回募集します。子供たちの芸術文化への夢や個性に寄り添いながら豊かな才能の開花を後押しすることを目指します。

＜プログラム一覧＞

応募はポータルサイトから！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38211/table/1037_1_b396df6fdb5695cac61473d58a5f96e6.jpg?v=202604080251 ]

ポータルサイトでは、ネクスト・クリエイション・プログラムの最新情報も発信しています。コシノヒロコさんや是枝裕和さんがプログラムに対する想い・応募者へのメッセージを語った動画を新たに公開しました。ぜひご覧ください。

ポータルサイト :https://next-creation-p.jp

詳細は、こちらのプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d38211-1037-f9319d2d0bc22411910e4f3f52396ecd.pdf