4月8日（水）は「ハムちゃんず」の“職人”パンダくんの誕生日！誕生日当日・朝6時30分より「ABEMA」で『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！』全話ノンストップ無料一挙放送が決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、平成を代表する大人気アニメ『とっとこハム太郎』より、ハムちゃんずの頼れる大工職人・パンダくんの誕生日を記念し、誕生日当日の2026年4月8日（水）朝6時30分より、『とっとこハム太郎』TVアニメ第2期『はむはむぱらだいちゅ！』の全話ノンストップ無料一挙放送を実施いたします。

『とっとこハム太郎』は、2000年7月にTVアニメの放送を開始し、一躍ブームを巻き起こした、人間の気持ちがわかるハムスター・ハム太郎の日々を描く大人気アニメです。飼い主のロコちゃんのことが大好きで、好奇心旺盛なハム太郎と、ハム太郎の周りに集まるハムスターの仲間たち「ハムちゃんず」が様々な場所へ冒険し、てんやわんやの大騒動を繰り広げる、夢あり、笑いあり、涙ありのハートフルな物語が人気を博し、TVシリーズのほか、劇場版やOVAも制作。「ハム太郎とっとこうた」「200%のジュモン」などの耳に残るキャッチーな楽曲や、“ハムちゃんず”たちが使う「へけっ」などの“ハム語”も当時の子どもたちのなかで大流行し、平成を代表するアニメとして、今もなお根強い人気を誇っています。

このたび決定した『とっとこハム太郎』の無料一挙放送無料企画では、パンダくんの誕生日当日である2026年4月8日（水）朝6時30分より「アニメLIVEチャンネル2」にて、TVアニメ第2期『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！』（全103話）をノンストップで無料一挙放送。また放送後1週間の無料配信も実施いたします。

ぜひこの機会に「ABEMA」で、パンダくんをはじめ“ハムちゃんず”たちの活躍を無料でたっぷりとお楽しみください。

■パンダくん誕生日記念！『とっとこハム太郎』TVアニメ第2期『はむはむぱらだいちゅ！』（全103話）ノンストップ無料一挙放送 概要

(C)河井リツ子／小学館・SMDE

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月8日（水）朝6時30分～

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/8TRgYrs2aXdyD9

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

■『とっとこハム太郎』シリーズ「ABEMA」で絶賛配信中！

【作品ラインナップ】

(C)河井リツ子／小学館・SMDE

・TVシリーズ「とっとこハム太郎」（#1～193）

・TVシリーズ「とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！」（#194～296）

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-34

・OVA（4作）

『とっとこハム太郎 ハム太郎のおたんじょうび ～ママをたずねて三千てちてち～』

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-35

『とっとこハム太郎 ハムちゃんずの宝さがし大作戦 ～はむはー!！ すてきな海のなつやすみ～』

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-36

『とっとこハム太郎 ハムちゃんずと虹の国の王子さま ～せかいでいちばんのたからもの～』

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-37

『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハムちゃんずのめざせ! ハムハム金メダル ～はしれ! はしれ! だいさくせん!～』

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-38

・劇場版（全4作）

『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険』

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-30

『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス』

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-31

『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 ～リボンちゃん危機一髪～』

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-32

『劇場版とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハム太郎とふしぎのオニの絵本塔』

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-33

※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）なら、いつでも全話見放題でお楽しみいただけます。

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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