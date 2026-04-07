【累計ユーザー数20万人突破！】農業・食・地域づくりのデータベース「ルーラル電子図書館」は30周年！　様々な割引特典、記念セミナーの開催も

一般社団法人農山漁村文化協会

一般社団法人農山漁村文化協会（略称：農文協、会長：楠本雅弘、本社：埼玉県戸田市）が運営する農業・食・地域づくりの専門データベース「ルーラル電子図書館」は、1996年4月のサービス開始から30周年を迎えます。これを記念し、無料お試しプランの期間を通常の7日間から30日間へ延長するほか、無料お試し会員および有料個人会員を対象に、農文協主催セミナーの割引や記念セミナーへの招待の特典をご用意いたしました。

さらに2027年1月には、個人版ルーラル電子図書館において、より使いやすいサービスを目指したサイトリニューアルも予定しています。

これからも私たちは、農業をもっと楽しく、もっと便利にするためのプラットフォームとして進化し続けます。

「ルーラル電子図書館」30周年特設ページ :https://ruralnet.or.jp/promo/rural30th/

「ルーラル電子図書館」について

ルーラル電子図書館は、一般社団法人農山漁村文化協会（農文協）が運営する「有料・会員制の農業情報提供サイト」です。農文協が発行した雑誌・書籍・事典・ビデオなどを多数収録しており、病害虫の診断から登録農薬の情報、栽培・飼育の技術、加工・販売のノウハウまで、さまざまな角度から農業に関する情報を検索・閲覧することができます。

https://lib.ruralnet.or.jp/

「ルーラル電子図書館」30周年記念企画

無料お試しキャンペーンを実施します！

第１弾 2026年４月１日（水）～2026年４月30日（木）

無料お試しキャンペーンは、2026年度の間に３度実施予定です。

第２弾以降は「ルーラル電子図書館」30周年特設ページにてお知らせいたします。

https://ruralnet.or.jp/promo/rural30th/#campaign

キャンペーン期間中に無料お試しプランに申込むと、特典があります！- 無料お試し期間を30日に大幅延長通常7日間の無料お試し期間を、キャンペーン期間内にお申込みの方のみ30日間に延長します。- 農文協主催のセミナーが15％オフに2026年４月～2027年12月に開催される農文協主催すべてのセミナーを、15％オフで受講できます。過去に開催したセミナーはコチラ(https://ruralnet.or.jp/promo/rural30th/archaive/)有料会員向けの特典も！- ルーラル電子図書館30周年記念セミナーへ無料でご招待2026年10月より開催予定の、ルーラル電子図書館30周年記念セミナーへ無料でご招待いたします。※アーカイブあり- 農文協主催のセミナーが30％オフに2026年４月～2027年12月に開催される農文協主催すべてのセミナーを、30％オフで受講できます。※2027年3月31日までに有料会員に申し込んだ方が対象です。記念セミナー開催概要

【ルーラル電子図書館30周年記念セミナー】

『現代農業』でも連載中！ ～今に活かせる、江戸農書の栽培技術～ （仮題）

「帰農学校」および「江戸農書を読む会」を主宰、チャンネル登録者数10万人を超える人気YouTubeチャンネル「瀬戸内まいふぁーむ【自然農法チャンネル】」を配信する高内実さんをお招きし、知られざる江戸農書を今にいかす実践についてお話いただきます。

開催日時： 2026年10月29日(木) 14:00～16:00

会場： 農文協戸田事務所（埼玉県戸田市上戸田2-2-2）、オンライン

講師：高内実さん

詳細・お申し込み：https://nbk-rural30th-1.peatix.com

料金：「ルーラル電子図書館」正規会員の方は無料、一般の方は3000円

登壇者

高内実さん

瀬戸内まいふぁーむ代表。1968年 奈良県生まれ。1996年、自然農法家・福岡正信氏の著書『わら一本の革命』に深く感銘を受け、直接翁を訪ね自然農法を学ぶ。翌年より、虫や草と争わない自然農法に取り組み、以来、稲作・畑作を継続して実践している。あわせて、江戸時代260年にわたり培われた日本の古式農法や農書を研究。江戸時代に成し遂げられていた ”循環農法” を現代に広める活動を行っている。

以降の開催予定は、「ルーラル電子図書館」30周年特設ページにてお知らせいたします。

「ルーラル電子図書館」30年のあゆみ

「ルーラル電子図書館」30周年特設ページ :https://ruralnet.or.jp/promo/rural30th/#special

ルーラル電子図書館は、1996年4月にサービスを開始した農業・食・地域づくりの専門データベースです。農文協が発行する雑誌・書籍などのコンテンツを中心に、農業現場に役立つ技術情報や地域の食文化の記録などをいち早くデジタルで提供し、農業・農村の知識アーカイブとして発展してきました。サービス開始から30年、農家や研究者、自治体関係者、教育機関など幅広い利用者に活用されています。

農業・食・地域づくりの専門データベースとして1996年にスタート

1996年 「ルーラル電子図書館」サービス開始。「現代農業」「農業技術大系」「日本の食生活全集」「病害虫診断防除」を収録してスタート

2006年 JA窓口への導入を開始

2009年 DVD・ビデオ作品がコンテンツに追加

2010年「季刊地域」がコンテンツに追加

2023年「伝え継ぐ日本の家庭料理」の全巻情報がコンテンツに追加。

2026年 サービス開始30周年

2027年 サイトリニューアル予定

1996年、リリース当初の画面

2000年代前半の画面

2026年最新の画面

JA版タッチパネルの画面

2027年1月、より使いやすいサイトへリニューアル予定

個人版ルーラル電子図書館では、2027年1月にサイトリニューアルを予定しています。検索機能や閲覧機能の改善などを通じて、より多くの利用者にとって使いやすいサービスを目指します。

「ルーラル電子図書館」：https://lib.ruralnet.or.jp/

30周年特設ページ：https://ruralnet.or.jp/promo/rural30th/

一般社団法人農山漁村文化協会

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田2丁目2-2

https://ruralnet.or.jp/

＜「ルーラル電子図書館」に関して＞

一般社団法人農山漁村文化協会 電子普及G

Tel. 048-233-9343

受付：9：00～16：00（土日祝除く）

＜本・電子書籍版のご注文に関して＞

一般社団法人農山漁村文化協会 事務・読者係グループ

Tel. 048-233-9351

受付：9：00～16：00（土日祝除く）