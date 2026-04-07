海外で話題のゼップバウンドダイエット。サブスク型プライム会員制度で正規の治療を、今すぐ始めませんか？

■ 背景：プライム会員の急増が、完全会員制への転換を後押しした

MyMedipro株式会社

MyMedipro株式会社が提供するオンライン診療プラットフォーム「MyMedipro」の利用クリニックであるHDCアトラスクリニックは、2026年4月1日より、ゼップバウンド（持続性GIP/GLP-1受容体作動薬）のダイエット処方をMyMediproプライム会員制へ完全移行します。4月1日以降にゼップバウンドの処方をご希望の方は、MyMediproプライム会員へのご登録をお願いします。

※ご登録はStep1：MyMedipro会員登録 → Step2：プライム会員登録の順で行ってください。

ゼップバウンドを含む治療に関する詳細は、以下をご参照ください。

詳細サイト：https://www.incretin.diet/(https://www.incretin.diet/)

HDCアトラスクリニックがゼップバウンドのダイエット外来を開設したのは2018年のことです。当初は一般の方にも広く処方の機会を提供するため、会員・非会員の区別なく外来診療を受け付けていました。それは「まず多くの方にこの治療を知っていただきたい」という思いからでした。

ところが、ハイレベルな医療情報の発信――動画解説・Podcast・メールマガジン等を継続するうちに、プライム会員が着実に増加。8年目を迎えた現在、毎週の外来予約枠がほぼ満杯となり、直近2ヶ月間では解約者がゼロという状況が続いています。継続ユーザーのリピート率の高さ、そして1枠20分という丁寧な診察体制が、口コミやSEOに頼らずとも新患を呼び込む好循環を生み出しています。

こうした状況のなか、プライム会員以外の新規患者の枠を確保し続ける必然性が薄れてきました。それよりも、会員の皆さまにより質の高い医療を提供することに集中すべきと判断し、完全プライム会員制への転換を決定しました。

■ 目的：新規会員の獲得。そして、更なる深い治療継続をサポートするために。

ゼップバウンドは2.5mgから5mg、7.5mgと漸増していく治療薬です。1回きりの買い切りでは長続きしにくく、LTV（Life Time Value）の面でも継続的な関係が不可欠です。継続的な診察と情報提供があってこそ、確かな健康改善につながります。

当院が完全に会員制へ転換した目的は、大きく2つあります。まず、動画解説やPodcastをはじめとする質の高い医療情報を会員の皆さまへ継続的に提供することで、新規会員を増やすこと。そして、「空き枠ゼロ」という状態を維持しながら、既存会員の治療継続をより手厚くサポートすることです。

実際、直近2ヶ月間ではサブスクリプションの解約者がゼロという結果が出ています。「ハイレベルの医療情報提供」×「1枠20分の丁寧な外来体制」×「8年間の継続実績」――この三つが重なり合うことで、HDCアトラスクリニックは今、日本のGLP-1ダイエット外来の先頭に立ち続けています。

■ サービス概要

サービス名 ：GLP-1ダイエット・MyMediproプライム会員制度

提供医療機関：HDCアトラスクリニック ※本サービスは他のクリニックには適用されません

開始日 ：2026年4月1日（水）

新規会員登録（Step1：プラットフォーム【MyMedipro】への登録）

https://mymedipro.jp/signup(https://mymedipro.jp/signup)

新規会員登録（Step2：【MyMediproプライム会員】への登録）

https://www.glp-1.diet/primecode(https://www.glp-1.diet/primecode)

※MyMediproプライム会員としてご登録いただきます。

MyMediproプライム会員ご予約

https://mymedipro.jp/schedule/glp1prime/(https://mymedipro.jp/schedule/glp1prime/)

▼ 登録方法がわからない方はこちらの動画をご参照ください。

【動画】MyMediproプライム会員 登録方法（初心者向け）

https://youtu.be/dycS1HLxq8A(https://youtu.be/dycS1HLxq8A)

■ 料金プラン

MyMediproプライム会員費（月額）：1,650円（税込）※最低契約期間3ヶ月

※MyMediproプライム会員としてご登録いただきます。

※ご登録はStep1：MyMedipro会員登録 → Step2：プライム会員登録の順で行ってください。

ゼップバウンドを含む治療に関する詳細は、以下をご参照ください。

詳細サイト：https://www.incretin.diet/(https://www.incretin.diet/)

薬剤費（診察時に別途精算）：導入期2.5mgは1セット（4本）15,000円（税込）から

用量に応じた価格は以下のとおりです。

診察料：0円 ／ 予約料：500円（税込） ／ 送料：2,000円（税込・全国一律）

※ 毎年6月～9月はクール宅急便にてお送りします。

※ 薬剤費は診察時に処方代として別途精算となります。

※ 開始用量・増量タイミングは診察時に医師がご説明します。

※ 最大処方数はMyMediproプライム会員3ヶ月分（12本）まで。

【会員特典】

・専門医監修のダイエット動画コンテンツの視聴

・夏季（6～9月）はクール便（2～8℃）による薬剤配送を保証

■ GLP1関連ドメインを saw.com にて売却中

HDCアトラスクリニックではこれまで、GLP-1関連の研究・調査目的で複数のドメインを運用してきました。システムが安定し、外来予約枠も満杯となった現在、実験用として活用してきたいくつかのドメインを世界最大級のドメインオークション市場「saw.com」にて売却しています。

売却予定ドメインの例：GLP1.com、GLP1.diet など

公開からわずか1週間も経たないうちに、複数のお問い合わせをいただいております。ご興味のある方は、ぜひsaw.comの関連サイトをご訪問のうえ、専属ブローカーまでご連絡ください。なお、本件は英語でのビジネス対応となりますことをあらかじめご了承ください。

saw.com（ドメイン売却・オークション）：https://www.saw.com/(https://www.saw.com/)

各販売サイトは以下のドメインから御覧頂けます。

■ 参考資料はこちらへ：ぜひ、お読みください

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83088/table/16_1_519f2967a71588beae1f6a0d8685f87b.jpg?v=202604080251 ]

「動画配信による患者教育が、外来予約枠を満杯にする」

https://www.mymedipro.co.jp/post/video-patient-education

「「マンジャロダイエット」という誤謬」

https://www.mymedipro.co.jp/post/mounjaro-diet-misconception

「なぜMyMedipro（株）は、次世代の肥満治療プラットフォームを制するのか」

https://www.mymedipro.co.jp/post/next-generation-obesity-platform

「MyMedipro株式会社が描く未来像」

https://www.mymedipro.co.jp/post/diabesity-platform

■ クリニック概要

名 称 ：HDCアトラスクリニック

代 表 ：院長 鈴木吉彦

所在地 ：〒102-0082 東京都千代田区一番町5番地3 アトラスビル1階

E-mail ：info@glp1.jp

U R L：https://www.glp-1.diet/

■ 関連動画（YouTube）

■ おわりに

※画像下のハイパーリンクのタイトル名よりクリック頂けると再生画面が開きます。序文(https://youtu.be/aOlNn4pnM2s)第1章｜日本医療の限界と新たな希望(https://youtu.be/Tl6XY9a9F9s)第2章｜「ゼップバウンド」との出会い(https://youtu.be/gPMYzo9jkPg)第3章｜なぜ20%も痩せるのか？驚きのメカニズム(https://youtu.be/MmX4sF27nB0)第4章｜日本人に特に効果的な理由(https://youtu.be/EqoeBwqQnuQ)第5章｜安全に使うための完全ガイド(https://youtu.be/Fi93e6zArg0)第6章｜独自の解決策 GLP-1.diet(https://youtu.be/OutpL_cth-s)第7章｜会員制が実現した価格革命(https://youtu.be/aHGhuYdbFSo)第8章｜学会との対立―予防医療を巡る論争(https://youtu.be/9MhP9LlQdx4)第9章｜新時代の医療DXへの確信(https://youtu.be/zIJysELRjS0)第10章｜米国ではしごく当たり前な「サブスク型医療サービス」(https://youtu.be/L7y6woc1JQ0)ＨＤＣアトラスクリニックYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@glp1diet)

8年間、試行錯誤を重ねながら積み上げてきた実績が、今ここに結実しています。毎週予約枠が満杯になり、直近2ヶ月間の解約者がゼロという結果が、完全会員制への転換が正しかったことを証明しています。GLP-1ダイエットに関心を持った方が検索でたどり着く「入口」として、また、当院の顔として、すべての情報を「GLP-1.diet」に一本化しました。

ゼップバウンドによる肥満治療は、正しい情報と継続的な医師のサポートがあってこそ、本来の効果を発揮します。「痩せたいけれど、どこに相談すればいいかわからない」「ゼップバウンドに興味はあるが、安心して使えるクリニックを探している」――そんな方に、ぜひ一度、私たちのサイトをご覧いただければと思います。

■ 本件に関するお問い合わせ

GLP-1ダイエット外来・プライム会員申し込みはこちら：https://www.glp-1.diet/

【会員登録・会費について】

MyMedipro株式会社 事務局

E-mail：support@mymedipro.com