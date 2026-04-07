国民向け演説は「フェイク」の繰り返し、泥沼化する出口の見えないイラン戦争を考察する『トランプの大誤算』ニューズウィーク日本版4/14号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/4/14号（4/7発売）

【編集長から】

イラン攻撃をめぐるトランプ大統領の発言が二転三転しています。停戦交渉の期限を過去3回一方的に延期。その新たな期限が7日午後8時（日本時間8日午前9時）に迫っていますが、トランプやヘグセス国防長官の言う「地獄」が本当にイランに降り注ぐかどうか定かではありません。そもそもこの事態に至ったのは、トランプ政権のイランの国情と能力の読み違いにあります。最高指導者ハメネイを殺害すれば交渉可能な新政権が誕生するはずが、むしろより強硬な軍事国家化を促してしまった。強権政権にうんざりしていたはずの国民も「革命精神を思い出そう」とかえって団結している……。4月7日発売号の特集「トランプの大誤算」では、「中身がない」と酷評された4月1日のテレビ演説を分析しつつ、出口が見えなくなりつつあるイラン戦争の今後の展開について考えました。（長岡）

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【Special Report】 トランプの大誤算

国民向け演説は「フェイク」の繰り返し

泥沼化するイラン攻撃の出口は見えない

イラン戦争｜トランプ演説の耐えられない空虚さ

体制｜宗教国家でなく軍事国家に

ルポ｜空爆下で暮らすイラン人の声

経済｜中国が恐れる経済ドミノ

人類、半世紀ぶりに月へ戻る

宇宙開発｜政治や経済の風向きに左右されたNASAの半世紀

【Periscope】

UNITED STATES｜イラン攻撃はトランプのオウンゴール

MYANMAR｜ミャンマー新大統領誕生が意味するもの

EU｜石油ショックでEUは「省エネのススメ」

FOOD｜なぜか大喜利が始まるキットカット盗難事件

【Commentary】

分析｜欧州はインフレを制御できる──ダニエル・グロー

視点｜米中貿易を加速させる資本リアリズム──ロビン・フー

外交｜トランプ「キューバ執着」の理由は──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

大使館侵入事件が中国でバズらない訳──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

戸建てシフトで激変する住宅市場──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

カレが不良品の交換を絶対してくれません

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

S・マックイーンの名演に驚く『パピヨン』──森達也

Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地

アニメ投資はテレビ局の生存戦略──数土直志

【World Affairs】

米政治｜忠誠を誓った司法長官はなぜクビに?

ロシア｜制裁は暗号資産で回避せよ

【Features】

米社会｜Z世代の女性はなぜ生きづらいのか

視点｜AIでジェンダー格差は加速?

【Life/Style】

Movies｜『ハムレット』に新たな命を吹き込んで

Actor｜「普通のお尻」を見せたペドレッティ

Actor｜『ハロウィン』から50年、この女性は止まらない

Museum｜中国に博物館ブームがやって来た!

Migration｜国外でリタイアしたいアメリカ人が急増中

Medicine｜睡眠時無呼吸症候群を薬で治す

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/4/7号『日本企業に迫るサステナビリティ新基準』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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