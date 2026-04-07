アメリカ テキサス州ダラス・フォートワース都市圏においてタウンシップ開発 『（仮称）Meraki（メラキ）』 に参画します ～アメリカにおける戸建住宅分譲事業の第2号案件～

阪急阪神不動産株式会社

阪急阪神不動産株式会社は、アメリカの不動産デベロッパー「Bridge Tower Homes」と協働し、テキサス州のダラス・フォートワース都市圏※における総戸数2,700戸超の大規模タウンシップ開発『（仮称）Meraki』の一部区画に参画することになりましたので、お知らせいたします。本タウンシップ開発の中では、複数のデベロッパーが戸建住宅分譲事業を手掛けており、当社は同開発において総戸数31戸の戸建住宅分譲事業（以下、本プロジェクト）に参画し、本年秋からの順次竣工を目指してまいります。なお、本プロジェクトは、当社のアメリカにおける戸建住宅分譲事業の第2号案件となります。

本プロジェクトの計画地は、ダラス市中心部から東へ40kmほど離れたカウフマン郡フォーニー地区に位置しています。フォーニー地区は高速道路の出入口も近く、ダラス市中心部までは車で約35分とアクセスが良いことから、生活利便性に優れたベッドタウンとして人気のあるエリアです。また、インフラ整備も積極的に進められており、商業施設や教育施設、医療施設なども充実しているエリアです。

本プロジェクトの詳細は次のとおりです。

※テキサス州北部にある、人口規模で全米第4位の都市圏（2020年米国国勢調査より）。

◆本プロジェクトについて

【用途】分譲住宅（戸建）

【建設地】テキサス州カウフマン郡フォーニー地区

【敷地面積】13,800平方メートル（約1.4ha）

【竣工・販売】2026年秋から順次（予定）

【分譲戸数】31戸

◆本プロジェクトの位置図

◆海外における住宅分譲事業の参画実績について

当社は現在、ASEAN諸国を中心に海外不動産事業を強化しています。今回のプロジェクトへの参画により、総計で70プロジェクト（約74,980戸）に達しました。

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/579bb38a420834b153b65918a5fa5fedb83e1818.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1