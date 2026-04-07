【トーヨーキッチンスタイル先行発売】FLOSの最新作商品が登場！タイムレスでノスタルジックな照明「スーパーワイヤーT」

株式会社トーヨーキッチンスタイル

株式会社トーヨーキッチンスタイル（取締役社長：清本英嗣）は、イタリアを代表する世界的照明ブランド「FLOS（フロス）」の最新コレクション「スーパーワイヤーT（Super WireT）」を、2026年4月7日（火）より国内先行発売いたします。

本作は、世界的に注目を集めるデザインデュオ「フォルマファンタズマ」がFLOSのためにデザインした最新作です。LEDフィラメントの柔軟性を最大限に活かし、本来「部品」であるフィラメントを「美の主役」へと昇華させたタイムレスな優雅さを持つコレクションです。

◇FLOSデザインスペース青山にて展示開始

先行発売に合わせて、東京・南青山の「FLOSデザインスペース青山」にて「スーパーワイヤーT（Super Wire T）」の展示をスタート。フォルマファンタズマが描いたインダストリアルな機能美と、時代に左右されない優雅さを兼ね備えた本コレクションをぜひショールームにてご体感ください。

〈ショールーム詳細〉

店舗名：FLOS｜フロスデザインスペース青山

住所：東京都港区南青山6丁目11-1 スリーエフ南青山ビル

営業時間：11:00～19:00

休館日：水曜日(祝日の場合は木曜日) / 夏期 / 年末年始

◇スーパーワイヤーT｜テーブルランプ

スーパーワイヤーが体現するのは、装飾性を帯びた「工業的美学」です。幾何学的な造形に工業ガラスを配し、ネジなどの機械要素をあえて露出させることで、独自の構造美を追求しました。

シリーズのテーブルランプ「スーパーワイヤーT」は、高さ45cmの単体モジュールに、六角形のガラスカバーを配した独創的な構造の照明です。デスクやベッドサイドに置くだけで、タイムレスな優雅さから生み出される静謐な存在感を放ちます。

・「光の線」を再発明。19世紀の原理を現代のLED技術で昇華

「スーパーワイヤー」の原点は、電球の核である「フィラメント」への着目でした。この微細なパーツを起点に、長さ・柔軟性を自在に操る独自のLEDストリップ（LEDを配線とともに平たいテープ状に加工したもの）を完成させました。最大1mにおよぶこの薄い「光の線」は、電球を使用しない照明（バルブレス・ランプ）の常識を覆し、光源をその全長にわたって均一に発光させます。19世紀の知恵と現代のテクノロジーが交差する、フォルマファンタズマならではの独創的なアプローチです。

・ノスタルジックな輝き

スーパーワイヤーのインダストリアルでエレガントな佇まいは、端正な幾何学的フォルムと、内側に宿る温かな「光の線」の対比から生まれます。スパゲッティのような繊細なガラス管に収められた12本の光のストリップは、六角形のガラスモジュールの中で静かな輝きを放ちます。面で発光するのではなく、細い線が幾重にも灯ることで生まれるその独特な陰影は、現代的な造形の中にどこか懐かしい情景を映し出し、空間を情緒豊かに照らし出します。

・メンテナンス性とデザインの追求

露出したベースやネジなどの機械的要素は、意匠の一部であると同時に、分解や光源交換を容易にするための機能的な役割を担っています。

特筆すべきは、ユーザー自身で着脱可能なガラスパネルの構造です。これにより、電球を使用しないバルブレスランプでありながら、メーカーへの返送を介さず、手元でLEDストリップの交換や修理を完結させることが可能になりました。素材の歴史的文脈を問い直すフォルマファンタズマの理念が宿る「長く使い続けられる設計」。過去の知恵と未来への責任を誠実に見つめた、次世代の照明の在り方を示しています。

(All images by Robert Rieger)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86100/table/74_1_e1e4a07ee35bce21e5c92087ac7855f7.jpg?v=202604080151 ]

◇デザイナー：フォルマファンタズマ｜Formafantasma

Photo by (C) Olya Oleinic

アンドレア・トリマルキとシモーネ・ファレジンによるイタリア出身のデザインデュオ。2009年にスタジオを設立。ミラノとロッテルダムを拠点とし、素材の起源・歴史・生態学的な文脈を深くリサーチしながら、プロダクトデザイン・空間設計・展覧会設計など幅広い分野で活動します。フロスのほか、フェンディ、エルメス、マックスマーラ、アルテック、ヴィトラなど名だたるブランドとのコラボレーション実績を持ちます。作品はMoMA・ポンピドゥー・センター・メトロポリタン美術館など世界の主要美術館の永久コレクションに収蔵されています。2020年にはロンドンのサーペンタイン・ギャラリーで個展「Cambio」を開催。

◇FLOS｜フロス

1962 年イタリアのメラーノにて創設。イタリアデザインの巨匠、ACHILLE & PIER GIACOMO CASTIGLIONI(アキッレ&ピエールジャコモ カスティリオーニ)兄弟が FLOS創業に参画し、「COCOON(コクーン)」と呼ばれる繊維を使ってつくられた照明が FLOSの原点です。最新の革新的技術とともに、モダンな照明デザインを牽引するプロダクトを提供し続けています。また、PHILIPPE STARCK(フィリップ・スタルク), JASPER MORRISON (ジャスパー・モリソン), MICHAEL ANASTASSIADES(マイケル・アナスタシアデス)らをはじめとする才能豊かな デザイナーたちと数々の名作照明を発表。2005 年より一般に多く知られる住宅向けのデコラティブ照明のほかに、ハイエンドな商業施設や公共建築向けのArchitecture(アーキテクチュラル)照明も多く手掛けています。近年アウトドア照明も注目を集め、今日では照明における統合的なソリューションを提供する企業として、世界 90 カ国以上に輸出しています。2022 年創立 60 周年をむかえました。

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■TOYO KITCHEN STYLE

1934 年岐阜県関市にて創業。「住むをエンターテインメント」を理念とし、キッチンを中心とした家全体のインテリアをコーディネート、販売している。ステンレスの洋食器メーカーとしての創業時からクラフツマンシップを大切にし、現在も熟練した自社職人の手作業によるステンレス加工技術を活かしたキッチンを製作している。キッチンを料理する道具ではなく人生を楽しくするための場所として考え、 日本で初めてアイランドキッチンを発表し、世界で初めてキッチンにシャンデリアを合わせた。現在はシンク内で調理が完結する「パラレロ」、キッチンでの横移動をなくす「ゼロ動線キッチン」など独自の製品を展開。デザイン性、機能性共に日本のキッチン業界を牽引する。

インテリアはオリジナルだけでなく、世界で注目されるイタリアの「Kartell(カルテル)」やオランダの「moooi(モーイ)」の日本総代理店を務め、世界中から家具、照明、モザイク、プロダクトアー ト、ファッションを独自の目線でセレクトし、販売。ショールームを国内外 25カ所に構える。

https://prtimes.jp/a/?f=d86100-74-d90c03e1b5ede3fc96e28c77ceca3aa5.pdf