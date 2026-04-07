シンシアリー代表 國本、AI・人工知能EXPO【春】内「AI Table」に登壇

シンシアリー株式会社

シンシアリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里、以下シンシアリー）は、AI・人工知能 EXPOで開催される「AI Table 2026【春】」に、代表の國本が登壇することをお知らせいたします。

■「AI Table」について

詳細はこちら :https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html

今回のAI Tableは、「AX - 導入で終わらない真の変革へ」というテーマのもと、AIエージェント、ワークフロー構築、人材・組織づくりなど多角的な視点から、AX（AI Transformation）の実行フェーズへ踏み出すための知見を提供します。

AI活用において第一線で活躍する方々をゲストに迎えるとともに、当社CCOの小澤 健祐も多数セッションでモデレーターを務め、登壇者の視点を引き出しながら議論を深めていきます。

＜基本情報＞

■ 登壇セッションについて

- 開催日：2026年4月15日（水）～4月17日（金）- 会場 ：東京ビッグサイト展示会場内 特設会場- 主催 ：一般社団法人AICX協会- 特別協力：RX Japan合同会社- 参加費：無料- 詳細はこちら：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html

テーマ ：Copilot・Geminiで変わる現場業務 ー2026年注目のAIエージェントトレンド

登壇日時：2026年4月16日（木）14:00～14:45

形式 ：パネルディスカッション

登壇者 ：

■ シンシアリー株式会社について

- 株式会社スニフアウト 代表取締役CEO 津本 海氏- シンシアリー株式会社 代表取締役 國本 知里- 一般社団法人AICX協会 代表理事 小澤 健祐（モデレーター）

シンシアリー株式会社は「AI Work Transformation Company」をビジョンに掲げ、生成AI技術を活用した人材育成・定着化コンサルティングから、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンの開発まで、企業のAIによる働き方変革を一気通貫でご支援しています。Microsoft CopilotやGoogle Geminiをはじめとする最先端AI技術の実務導入に強みを持ち、大手企業を中心に数多くの支援実績があります。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11番1号 5階

設立：2022年10月

代表者：國本知里

事業内容：生成AIの人材育成・成果創出コンサルティング・活用開発支援事業

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

シンシアリー株式会社 広報担当

メールアドレス：info@cynthialy.co.jp