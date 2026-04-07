J-CAT×JR西日本「せとうちパレットプロジェクト」第2弾 瀬戸内エリアの滞在型観光を支える体験・旅のプログラムを拡充

J-CAT株式会社

J-CAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯倉 竜、以下 J-CAT）が運営する、インバウンド向けに体験を届ける「Wabunka」と、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：倉坂 昇治、以下 JR西日本）が推進する「せとうちパレットプロジェクト」は第1弾プロジェクトに引き続き連携を強化し、この度、第2弾として瀬戸内エリアにおけるインバウンド向け高付加価値体験プログラムを大幅に拡充いたしました。

今回の拡充では、本プロジェクトを通じて広島・岡山・香川の3県を跨ぐ15の新規プログラムを公開。これによりJR西日本とJ-CATの連携によって誕生した瀬戸内エリアのラインナップは、第1弾で公開した体験プラン、旅のプログラムおよびメディアコンテンツを含め、累計28件となりました。単なる「点」の観光ではなく、JR西日本が持つ広域な鉄道ネットワークを活かした「面」での周遊を促進し、地域全体を包括した滞在型観光の新たなモデルを構築します。

※第1弾詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000052864.html

◼️JR西日本の広域な基盤と、J-CATの確かな伴走力が繋ぐ「瀬戸内の新たな魅力」

本プロジェクト第2弾では、第1弾での実績と地域との深い信頼関係を基盤に、より強固な連携体制を構築しました。瀬戸内エリアにおいて広域な基盤を持つJR西日本と、J-CATの「地域に深く入り込み、共に歩む伴走力」を掛け合わせ、さらに広島県観光連盟をはじめとする地域の公的機関とも連携。高付加価値な体験のキュレーションと造成を加速させ、前回の半年より短い、4ヶ月という期間で15件の新規体験プランを実現いたしました。



世界的な注目を集めるアートの島々を巡る象徴的な体験から、地域の伝統産業の深層に触れる滞在の質を高める体験まで、蓄積されたノウハウにより短期間での多様なラインナップとなりました。鉄道を活用したスムーズな広域移動とWabunkaのオリジナル体験をシームレスに繋ぐことで、ゲストが瀬戸内の多面的な魅力に深く没入できる特別な旅の形を提案しています。

◼️主な体験プラン（一部紹介）

1. 【Experience the Samurai Tea Ceremony of the Ueda Soko School near Miyajima and the Itsukushima Shrine World Heritage Site】

武家茶道・上田宗箇流の精神を辿る：世界遺産・宮島を望む地で、戦国武将が創始した茶の湯体験

世界文化遺産・厳島神社があることで知られる宮島近郊のお茶室にて、戦国武将・上田宗箇が創始し、武士の精神と作法を今に伝える「武家茶道」を体験するプランです。茶会に先立ち、亭主とゲストの心を調和させる儀式「盃事（さかずきごと）」を行い、その後、戦国武士の規律正しく洗練された所作による茶道体験へと進みます。一碗のお茶を通じて、日本で古くから大切にされてきた自制心や美意識、内なる静寂を体感いただきます。

体験詳細：https://m.wabunka-lux.jp/4m94p2s

2. 【A Private Tea Tasting and Historical Walk to Explore Onomichi’s Tea Culture】

TEA FACTORY GENオーナー高橋氏と巡る、尾道の茶文化を紐解くプライベートウォーク

2016年に広島県世羅郡で無農薬・無肥料の「世羅茶」の栽培を開始したTEA FACTORY GENのオーナー・高橋玄機氏の案内により、尾道の茶文化に触れる体験プランです。2025年にオープンした尾道のTEA FACTORY GENの3号店(SHOP&CAFE)での世羅茶のテイスティングから始まり、老舗和菓子店「菊寿堂」や「おのみち歴史博物館」を巡りながら、町の歴史と茶の関わりを深く理解します。最後は古民家を再生した「茶立玄 山手」にて、季節の和菓子とともに3種類の旬の日本茶を味わう、特別なひとときを過ごします。

体験詳細：https://m.wabunka-lux.jp/46Zmb1M

3. 【Explore the Internationally-Renowned Art of Naoshima, Teshima, and Inujima with a Two-Day Guided Tour by Chartered Boat】

チャーター船で巡る、直島・豊島・犬島の現代アート探訪2日間ガイドツアー

世界的に知られる瀬戸内国際芸術祭の舞台である島々を、2日間かけて巡るWabunka限定のプライベートツアーです。経験豊富な通訳ガイドの同行のもと、チャーター船と専用車を組み合わせて、直島や豊島、犬島などの象徴的なアート施設を効率よく、かつゆったりと巡ります。ゲストの関心やペースに合わせた柔軟な行程のカスタマイズも可能で、瀬戸内の多面的な魅力に深く没入する体験を提案します。

体験詳細：https://m.wabunka-lux.jp/4diH5ge

4. 【Create Original Jeans with a Master Craftsman in Kojima, the Birthplace of Japanese Denim】

国産ジーンズ発祥の地・児島で、職人と共に仕立てる世界に一本のオリジナルジーンズ作り

国産ジーンズ発祥の地として知られる岡山県倉敷市児島にて、熟練の職人と共に自分だけのジーンズを作り上げる体験プランです。縫製や加工の現場を見学し、色合いや質感、ダメージ加工の度合いなどをプロのアドバイザーと相談しながら設計。伝統と先端技術、そして環境への配慮が共存する制作現場で、クラフトマンシップとサステナビリティの調和を学びます。体験の締めくくりには、デニム職人の案内で「児島ジーンズストリート」を散策し、この地に根付く深いデニム文化を紐解きます。

体験詳細：https://m.wabunka-lux.jp/4uowCWF

5. 【Brush-Making with a Master Artisan & Basic Shodo Calligraphy Experience in Hiroshima】

呉市川尻町の伝統的工芸品「川尻筆」：筆作り職人の技に触れる制作体験と書道体験

19世紀半ばから続く伝統的工芸品「川尻筆」の産地、広島県呉市川尻町にある老舗工房「文進堂 畑製筆所」にて、熟練の職人から筆作りを学ぶ体験プランです。職人の解説とともに工程を見学しながら、実際の筆作り工程の一部を自ら体験します。制作後は、手漉き和紙にさまざまな筆で文字を綴る書道体験を実施。当日は文進堂 畑製筆所の筆をお土産に持ち帰ることができます。

体験詳細：https://m.wabunka-lux.jp/4un57N0

◼️その他の瀬戸内エリアでの「Wabunka」体験プラン

https://m.wabunka-lux.jp/4ceq3yF(https://m.wabunka-lux.jp/4ceq3yF)

◼️今後の展望：瀬戸内から、持続可能な高付加価値観光を牽引する

J-CATは本プロジェクトを通じ、瀬戸内エリアをはじめとする各地域が持つ歴史的・文化的なポテンシャルを「世界中のゲストが目的地として選ぶ、唯一無二の価値」へと磨き上げる挑戦を続けてまいります。今後はこのような企業や団体との連携を深めることで、広域周遊の利便性向上や、地域の担い手と海外ゲストを深く結びつける「持続可能な高付加価値観光」のモデルケースを確立することを目指します。

◼️JR西日本「せとうちパレットプロジェクト」について

海と島々が織りなす、美しい景色。おだやかな気候や風土で育まれた人々の暮らし。せとうちを、もっと世界に知ってほしい。何度でも訪れたくなるエリアにしたい。そしてこれからも、この豊かな暮らしを守りたい。世界に誇る、魅力あふれるせとうちへ。たくさんの人たちと、より良い未来を描いていくプロジェクトです。

https://www.jr-odekake.net/setouchi-palette/

日本の魅力を感動体験として世界へ届ける

■Wabunkaについて

Wabunkaは、体験を軸に、その先の旅全体をデザインする訪日ゲスト向けのサービス。日本の奥行きある魅力を探求する、一回一組限定のオリジナルプランを提供している。

2022年10月のサービス開始以来、約110カ国からゲストを迎え、世界遺産の寺院巡りや芸舞妓によるお座敷遊び、本格的な茶道や和菓子作りなど、多岐にわたる文化体験に加え、地域の自然や風土に触れるツアーなど、400件以上のオリジナルコンテンツを展開。

Wabunkaで提供しているプログラムは、専門の通訳ガイドが伴走する“一回一組限定”のプライベート設計。ゲストの興味・関心に合わせた体験の組み合わせから、移動や宿泊を含む旅程全体の構築まで一貫してデザインし、日本の多面的な魅力を深く味わう、知的で非日常的な旅をお届けしている。

Wabunka：https://wabunka-lux.jp

Instagram：https://www.instagram.com/wabunka.japan/

YouTube：https://www.youtube.com/@WabunkaJapan

■J-CAT株式会社https://j-cat.co.jp/代表者：代表取締役CEO 飯倉 竜

所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階

事業内容：ハイエンド向け観光体験予約サービス「Otonami / Wabunka」の企画・開発・運営、

法人・団体向けカスタマイズ型イベントの企画・運営、

行政・法人向け地域資源活用型コンサルティングおよびプロジェクト受託

■問い合わせ

▶︎メディアからのお問い合わせ：pr-info@j-cat.co.jp

▶︎企業法人向けお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b

▶︎Wabunkaでの体験提供をご希望の事業者さまからのお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b