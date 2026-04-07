【DISHES and TART SAN】母の日のお祝いに。限定ホールタルトが登場！予約開始2026年4月10日～
エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、
DISHES and TART『SAN』にて、母の日限定ケーキを予約発売いたします！
毎年ご好評いただいている、SANの母の日限定ケーキ。
今年も「おいしいもので、しあわせになってほしい」という想いを込めてご用意しました。
母の日の贈り物にぴったりの「いちごのミルフィーユタルト」には、
メッセージカードをお付けします。
母の日は、SANのケーキとともに
日頃の「ありがとう」を届けませんか。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/98_1_daa346a241fad54bf5a0b2f2c3565ff7.jpg?v=202604080151 ]
いちごのミルフィーユタルト
サクサクのパイ生地に、旬のいちごと濃厚でやさしい甘さのカスタードクリームを重ね、
SANこだわりのタルト台にのせた、食感と味わいの重なりを楽しめる贅沢な一品です。
苺の甘酸っぱさとカスタードのコク、香ばしいタルトの風味が調和した、華やかな味わいに仕上げました。
【4号】直径12cm（2～3人前）4,000円（税込）
【5号】直径15cm（4~6人前）5,900円（税込)
※チョコプレート、ろうそくは付きません。ご希望の方は店頭でお買い求めください。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/98_2_64d7062f409d1a104d0065d77f4a8c4b.jpg?v=202604080151 ]
オンライン・店頭・お電話にてご予約承ります！
（オンライン予約サイトは下記の店舗紹介欄のURLからお入りいただけます。）
予約販売期間：2026年4月10日(金)～5月3日(日)※閉店まで
お渡し期間：2026年5月9日(土)～5月10日(日)
＜受け渡し時間は11:30～19:00＞
販売店舗：SAN各店舗（豊田店・名古屋徳重店・刈谷店・岡崎店・mozoワンダーシティ店・
一宮店・ ASTY岐阜店・春日井店）
キャンセル・日時変更をご希望の際は、各店舗に直接お問い合わせください。
【DISHES and TART SANについて】
SANが大切にしているのは、”おいしいもので、しあわせになってほしい”という想いです。
タルトは、ただのスイーツではなく、大切な人への想いを届ける贈りものだと考えています。
だからこそ、私たちは“タルトでおくる、伝える”という想いを大切に、
一つひとつ丁寧にお作りしています。
そしてもうひとつの楽しみは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理。
パスタソースをはじめ、味付けはすべてオリジナルレシピ。
自家製にこだわり、季節ごとに自由に入れ替わるメニューは、
満足感と充実感で心も満たしてくれます。
公式HP :
https://san-dishesandtart.com/
【SANブランド店舗紹介】
SAN豊田店
住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町３丁目40－１
アクセス：名古屋鉄道 上挙母駅徒歩13分
TEL： 0565-42-3339
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
SAN豊田予約サイト :
https://san.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14817
SAN名古屋徳重店
住所：〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南２丁目４０３
アクセス：市営地下鉄桜通線 徳重駅徒歩12分
TEL： 052-879-6888
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
SAN名古屋徳重予約サイト :
https://san-tokushige.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14814
SAN刈谷店
住所：〒448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１５１－７
アクセス：名鉄名古屋本線 一ツ木駅 徒歩19分
TEL： 0566-91-7779
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
SAN刈谷予約サイト :
https://san-kariya.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14813
SAN岡崎店
住所：〒４４４-０２０６ 愛知県岡崎市法性寺町猿待６３‐１
アクセス：愛知環状鉄道、JR東海道本線岡崎駅西口より徒歩約26分
TEL：0564-83-9554
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
SAN岡崎予約サイト :
https://san-okazaki.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14812
SAN一宮店
住所：〒491-0832 愛知県一宮市若竹２丁目３－１
アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅 徒歩25分
TEL：0586-85-6618
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
SAN一宮店予約サイト :
https://san-ichinomiya.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14815
SAN ASTY岐阜店
住所：〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1
アクセス：JR東海道線、高山本線「岐阜駅」／名鉄名古屋本線、各務原線 「名鉄岐阜駅」すぐ
TEL：058-201-5778
営業時間：10:00~22:00
SAN ASTY岐阜予約サイト :
https://san-astygifu.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14870
SAN春日井店
住所：〒486-0805 愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180
アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分
TEL：0568-27-9651
営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）
SAN春日井予約サイト :
https://san-kasugai.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14811
SAN mozoワンダーシティ店※テイクアウトタルトのみ
住所：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1階
アクセス：上小田井駅北口より徒歩約5分
TEL：052-938-7707
営業時間：10:00~21:00
SAN mozoワンダーシティ予約サイト :
https://san-mozo.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14816
【会社紹介】
エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。
１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ
▼グループ会社
・エイム・エンタープライズ株式会社
・エイムマーケティングエージェンシー株式会社
・エイムクリエーションズ株式会社
・エイムインターセクション株式会社
※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。
代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎
本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F
【代表ブランドの公式Instagram】
「SAN」：https://www.instagram.com/san_dishesandtart/
「洋食とケーキ グラメル」：https://www.instagram.com/youshoku_gramel/
「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/
「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/
「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/