【DISHES and TART SAN】母の日のお祝いに。限定ホールタルトが登場！予約開始2026年4月10日～

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エイムエンタープライズ株式会社

エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、


DISHES and TART『SAN』にて、母の日限定ケーキを予約発売いたします！





毎年ご好評いただいている、SANの母の日限定ケーキ。


今年も「おいしいもので、しあわせになってほしい」という想いを込めてご用意しました。



母の日の贈り物にぴったりの「いちごのミルフィーユタルト」には、


メッセージカードをお付けします。



母の日は、SANのケーキとともに
日頃の「ありがとう」を届けませんか。



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/98_1_daa346a241fad54bf5a0b2f2c3565ff7.jpg?v=202604080151 ]

いちごのミルフィーユタルト



サクサクのパイ生地に、旬のいちごと濃厚でやさしい甘さのカスタードクリームを重ね、


SANこだわりのタルト台にのせた、食感と味わいの重なりを楽しめる贅沢な一品です。


苺の甘酸っぱさとカスタードのコク、香ばしいタルトの風味が調和した、華やかな味わいに仕上げました。


【4号】直径12cm（2～3人前）4,000円（税込）


【5号】直径15cm（4~6人前）5,900円（税込)


※チョコプレート、ろうそくは付きません。ご希望の方は店頭でお買い求めください。





[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/98_2_64d7062f409d1a104d0065d77f4a8c4b.jpg?v=202604080151 ]

オンライン・店頭・お電話にてご予約承ります！


（オンライン予約サイトは下記の店舗紹介欄のURLからお入りいただけます。）



予約販売期間：2026年4月10日(金)～5月3日(日)※閉店まで



お渡し期間：2026年5月9日(土)～5月10日(日)


　　　　　　＜受け渡し時間は11:30～19:00＞



販売店舗：SAN各店舗（豊田店・名古屋徳重店・刈谷店・岡崎店・mozoワンダーシティ店・


　　　　　一宮店・ ASTY岐阜店・春日井店）



キャンセル・日時変更をご希望の際は、各店舗に直接お問い合わせください。



【DISHES and TART SANについて】





SANが大切にしているのは、”おいしいもので、しあわせになってほしい”という想いです。



タルトは、ただのスイーツではなく、大切な人への想いを届ける贈りものだと考えています。
だからこそ、私たちは“タルトでおくる、伝える”という想いを大切に、


一つひとつ丁寧にお作りしています。



そしてもうひとつの楽しみは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理。
パスタソースをはじめ、味付けはすべてオリジナルレシピ。


自家製にこだわり、季節ごとに自由に入れ替わるメニューは、


満足感と充実感で心も満たしてくれます。



公式HP :
https://san-dishesandtart.com/


【SANブランド店舗紹介】



SAN豊田店

住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町３丁目40－１


アクセス：名古屋鉄道　上挙母駅徒歩13分


TEL： 0565-42-3339


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）





SAN豊田予約サイト :
https://san.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14817



SAN名古屋徳重店

住所：〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南２丁目４０３


アクセス：市営地下鉄桜通線　徳重駅徒歩12分


TEL： 052-879-6888


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）





SAN名古屋徳重予約サイト :
https://san-tokushige.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14814



SAN刈谷店

住所：〒448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１５１－７


アクセス：名鉄名古屋本線 一ツ木駅 徒歩19分


TEL： 0566-91-7779


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）





SAN刈谷予約サイト :
https://san-kariya.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14813



SAN岡崎店

住所：〒４４４-０２０６ 愛知県岡崎市法性寺町猿待６３‐１


アクセス：愛知環状鉄道、JR東海道本線岡崎駅西口より徒歩約26分


TEL：0564-83-9554


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）





SAN岡崎予約サイト :
https://san-okazaki.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14812



SAN一宮店

住所：〒491-0832 愛知県一宮市若竹２丁目３－１


アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅　徒歩25分


TEL：0586-85-6618


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）





SAN一宮店予約サイト :
https://san-ichinomiya.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14815



SAN ASTY岐阜店

住所：〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1


アクセス：JR東海道線、高山本線「岐阜駅」／名鉄名古屋本線、各務原線　「名鉄岐阜駅」すぐ


TEL：058-201-5778


営業時間：10:00~22:00






SAN ASTY岐阜予約サイト :
https://san-astygifu.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14870



SAN春日井店

住所：〒486-0805 愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180


アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分


TEL：0568-27-9651


営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）





SAN春日井予約サイト :
https://san-kasugai.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14811



SAN mozoワンダーシティ店※テイクアウトタルトのみ

住所：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40　mozoワンダーシティ1階


アクセス：上小田井駅北口より徒歩約5分


TEL：052-938-7707


営業時間：10:00~21:00





SAN mozoワンダーシティ予約サイト :
https://san-mozo.lbb-r.com/store/detail/?store_id=14816


【会社紹介】


エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。



１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ

▼グループ会社


・エイム・エンタープライズ株式会社


・エイムマーケティングエージェンシー株式会社


・エイムクリエーションズ株式会社


・エイムインターセクション株式会社


※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎


本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F



【代表ブランドの公式Instagram】


「SAN」：https://www.instagram.com/san_dishesandtart/


「洋食とケーキ　グラメル」：https://www.instagram.com/youshoku_gramel/


「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/


「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/


「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/