株式会社BBS＆Partnersが日本デジタルトランスフォーメーション推進協会へ入会 ～伴走型支援とAI実装で企業の「自ら変革できる組織づくり」を加速～

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（JDX、事務局：東京都千代田区、代表理事：森戸 裕一）は、2026年4月6日付で、企業のDX推進およびAI活用の実装において「伴走型支援」を展開する株式会社BBS＆Partnersが、一般会員として新たに入会したことをお知らせいたします。

同社が培ってきた、現場の業務プロセス再設計や生成AIなどの先端技術を用いた実装ノウハウと、当協会のネットワークを掛け合わせることで、日本国内の企業における「自ら変革できる組織づくり」をより一層推進し、持続可能なデジタル変革の実現を目指してまいります。

■ 株式会社BBS＆Partnersよりコメント

BBS＆Partnersでは、「伴走型支援」を軸に、中小企業のDX推進およびAI活用の実装支援を行っております。

単なる戦略立案やツール導入にとどまらず、現場に入り込み、業務プロセスの再設計やAIの実装・定着までを一貫して支援することで、成果に直結する変革を実現してまいりました。

また、生成AIをはじめとする先端技術を活用し、企業ごとに最適化された業務支援ツールの開発や、人材育成プログラムの提供を通じて、「自ら変革できる組織づくり」に貢献しております。

このたび日本デジタルトランスフォーメーション推進協会への入会を機に、志を同じくする企業・団体との連携を強化し、より多くの企業のDX推進に寄与してまいります。

■ 伴走型支援とAI実装を通じた「自立的なDX」の推進に向けて

当協会では、単なるデジタルツールの導入にとどまらず、「現場の課題発見と変革」を起点としたDXの推進と人材育成に取り組んでいます。

今後は、当協会において株式会社BBS＆Partnersをはじめとする会員企業との連携やコミュニティづくりをさらに強化し、より多くの企業が先端技術を活用しながら“自分たちの手で”変革を推進できる環境の整備を目指してまいります。

【企業情報】

■ 株式会社BBS＆Partnersについて

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー12F

代表者：代表取締役 岡田 桂輔

設立：2021年7月

URL：https://bbs-and-partners.co.jp/

事業内容：

新規事業開発・既存事業変革に向けたFDE型の実行支援（伴走型支援）

サービス開発支援、営業支援、CS支援、IT・システム支援等の提供

自社開発の営業AIプラットフォーム「Hiraki-AI」の提供

（営業は会議に集中し、リード創出・提案・管理・事務をAIが自動実行）

■ 一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会について

事務局所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：代表理事 森戸 裕一

発足：2010年6月（法人化：2010年10月）

URL：https://jdxa.org/

事業内容：

DX人材の育成および組織変革支援

DXに関するイベント・勉強会の開催

地域・中小企業のDX推進プロジェクト

政策提言・情報発信・啓発活動 ほか

JDXが運営するメディア：

経革広場：https://www.keikakuhiroba.net/

Digital Workstyle College：https://digitalworkstylecollege.jp/

TechTrends：https://techtrends.jp/