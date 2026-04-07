「コンプライアンスの『意識と知識』を定着させるには？～効果的な理解度テスト実施のポイントを解説！」ウェビナーを開催（4月14日14:00~14:50）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「コンプライアンスの『意識と知識』を定着させるには？～効果的な理解度テスト実施のポイントを解説！」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、コンプライアンス教育は実施しているがあまり効果を感じられない、コンプライアンス研修を実施しても不祥事が起きてしまう、組織や職場にコンプライアンスへの意識を根付かせたい、というご相談を多数いただいております。

情報セキュリティー、個人情報保護、ハラスメント防止など、企業に求められるコンプライアンス基準は年々複雑化し、「1度学べば安心」とは決していえない時代を迎えています。

今回は、このようにお悩みの経営者や法務・コンプライアンスご担当者、人事ご担当者の方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/compliancetest20260414

◆ウェビナー案内

「研修をしても現場で定着しない」「時間が経つと意識が薄れる」

企業のコンプライアンス教育において、このようなお悩みはありませんか？



情報セキュリティー、個人情報保護、ハラスメント防止など、企業に求められるコンプライアンス基準は年々複雑化し、「1度学べば安心」とは決していえない時代を迎えています。



そこで今、改めて注目されているのが「コンプライアンス理解度テスト」です。

知識習得の確認のみで終わらせずに、本質を理解し判断につなげられるような活用が求められています。



効果的に理解度テストを実施することにより、コンプライアンスへの「知識」が定着し、「理解」が進み、組織風土の改善につなげることができます。



本ウェビナーでは、理解度テストが必要な背景から、効果を高めるテスト設計のポイント、組織風土改善につなげる方法まで、現場で活用できる実践ノウハウを分かりやすく解説します。

◆ウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- コンプライアンス教育は実施しているが、あまり効果を感じられない- コンプライアンス研修を実施しても不祥事が起きてしまう- 組織や職場にコンプライアンスへの意識を根付かせたい

コンプライアンス研修の形骸化を防ぎ、知識と意識を定着させるポイントを解説します。

理解度テストの定期実施による学習効果向上、学習プラットフォーム(LMS)を活用した効率的な運用方法まで、実践ノウハウをご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/160_1_8b5d3e2c8acfa288a0962c12841e80a8.jpg?v=202604080151 ]

投影予定資料（一部）

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/compliancetest20260414

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

当社は、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマであるコンプライアンス理解度テストは、単なる知識確認のためのイベントではありません。企業を守り、健全な組織風土を育てるための、継続的な仕組みそのものなのです。理解度テストを効果的に機能させ、組織全体の意識と行動が継続的にアップデートされる仕組みづくりを、ぜひ始めてみてください。

LDcubeでは、コンプライアンス理解度テストの実施に加え、研修に活用できるeラーニング、マイクロラーニング、LMSなどの提供を行っています。コースごとの価格設定もあれば、受講人数に制限を設けない全社員受け放題プランなど、費用についてもバリエーションを用意しております

また不祥事の起きない組織づくりに向け、eラーニングや研修、職場ミーティングなどを組み合わせ、総合的な支援もしています。無料のデモIDの発行や実績・導入事例の紹介も行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

- 本件に関するお知らせ(https://ldcube.jp/seminar/compliancetest20260414)- コンプライアンス理解度テストについての記事(https://ldcube.jp/blog/compliance621)- コンプライアンスについてのサービス資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/compliance_harassment_training)- コンプライアンス教育についての資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/compliance)- コンプライアンス・ハラスメントについての特集ページ(https://ldcube.jp/useful_infomation/compliance_harassment)- コンプライアンス勉強会についての記事(https://ldcube.jp/blog/compliance486)- コンプライアンス違反事例についての記事(https://ldcube.jp/blog/compliance451)- コンプライアンス研修のネタについての記事(https://ldcube.jp/blog/73/compliance)- コンプライアンス研修・セミナーの実施についての記事(https://ldcube.jp/blog/compliance481)- コンプライアンス研修とeラーニングについての記事(https://ldcube.jp/blog/134/compliance)- コンプライアンス意識調査についての記事(https://ldcube.jp/blog/compliance487)- 心理的安全性の研修についての記事(https://ldcube.jp/blog/psychological_safety199)- 心理的安全性についての資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/psychological_safety)