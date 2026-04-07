HashPort Wallet、お好み焼専門店「千房」にてステーブルコイン決済の実証実験を開始

株式会社HashPort

株式会社HashPort（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉田世博、以下「HashPort」）は、手数料ゼロのステーブルコイン決済サービス「HashPort Wallet for Biz」を活用し、千房株式会社（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：中井貫二、以下「千房」）との連携のもと、2026年4月7日(火)よりステーブルコイン決済の実証実験（以下「本実証」）を開始したことをお知らせいたします。

本実証では、千房が運営する以下の店舗にて、HashPort Walletを用いたステーブルコイン決済が可能です。

■対象店舗

■実証内容

- 千房 千日前本店- 千房 有楽町ビックカメラ支店

ユーザーはHashPort Walletに保有するステーブルコイン（JPYC）を用いて、対象店舗にて決済を行うことが可能となります。

なお、本実証におけるステーブルコイン決済は、Polygonチェーン上のJPYCに対応しており、HashPort Walletユーザーは決済手数料無料でステーブルコイン決済をご利用いただけます。



さらに、本実証の一環として、ステーブルコイン決済を行ったユーザーには千房オリジナルのSBT（Soulbound Token）を付与します。

本SBTは、単なるデジタル特典にとどまらず、決済と連動した来店・利用履歴の可視化や顧客属性データの蓄積を可能とし、将来的にはマーケティング施策の高度化や再来店促進への活用を見据えたものです。

■本取り組みの背景と目的

千房はこれまで、大阪・関西万博におけるWeb3活用の取り組みを推進しており、千房が加盟するORA（一般社団法人大阪外食産業協会）を通じた「EXPO2025デジタルウォレット」との連携施策に参画するなど、NFT（SBT）を活用したロイヤリティプログラムの展開を通じて、ブロックチェーン技術を活用した新しい顧客体験の創出に取り組んできました。

HashPortと千房は、こうしたWeb3活用の流れを「体験」にとどめることなく「決済」へと拡張し、さらに決済データとSBTを組み合わせた顧客データの蓄積・活用による新たなマーケティングモデルの構築を目指しています。

本取り組みはその具体的な第一歩として、飲食業界においてステーブルコイン決済の実店舗導入と、決済とデータ活用を一体化した次世代の店舗運営モデルの検証をいち早く開始するものです。

■今後の展開

本実証では、まずは一部店舗にてステーブルコイン決済の運用を開始し、利用状況やオペレーションの検証を進めてまいります。

また、SBTを活用したロイヤリティ施策および顧客データの活用を通じて、決済とマーケティングを一体化した新たな顧客体験の創出を目指します。

今後は、本取り組みを通じて得られた知見をもとに、より多くの店舗・事業者への展開を推進してまいります。

■HashPort Walletについての詳細はこちら

公式サイトURL：https://wallet.hashport.com/

■HashPortについて

HashPortは「まだ見ぬ価値を暮らしの中へ」をミッションに、ブロックチェーンの社会実装を支えるソリューションプロバイダーとして事業を展開。国内の多くの金融機関・事業会社・公共機関に対してブロックチェーンウォレットをはじめとするブロックチェーンプロダクトの開発サービスを提供しております。

■お問い合わせ

- 代表取締役CEO：吉田 世博- 本社所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布三丁目20番1号 Daiwa麻布テラス5F- 設立：2018年7月13日- URL：https://hashport.io/

本リリースについてのお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

- 株式会社HashPort PR担当- E-mail: pr@hashport.io