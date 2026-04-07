【発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」 × HOTEL THE MITSUI KYOTO】SPAとお食事がセットになった「Precious Escape（プレシャス・エスケープ）」を期間限定で提供

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、京都市の中心地、世界遺産二条城前に位置する「HOTEL THE MITSUI KYOTO（ホテル ザ ミツイ キョウト）」（所在地：京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284／総支配人：加勢田 愉士）にて、SPAトリートメントと特別ランチコースをご堪能いただけるコラボレーションプラン「Precious Escape（プレシャス・エスケープ）」を、2026年5月11日（月）～2026年9月13日（日）の期間限定でご提供いたします。

日本古来の技術である“発酵”を現代の“科学”で昇華させ、肌に多彩なアプローチを行う「FAS」のものづくりへの想いと、「HOTEL THE MITSUI KYOTO」が大切にする、伝統を受け継ぎ現代的な感性を加えて新たな価値を創造する「継承と新生」の精神が深く共鳴し、この度の特別なコラボレーションは実現いたしました。

本プランは、SPAトリートメントと、発酵をテーマに創りあげた特別ランチコースをご堪能いただけるデイ・リトリートプランです。『フォーブス・トラベルガイド 2026』 のスパ部門において5つ星を獲得した「サーマルスプリングSPA」にて、「FAS」の発酵スキンケア製品を贅沢に用いたスパ体験をご堪能いただける他、「FAS」スキンケア製品に原料として用いられる京都産の「黒米」や「百花蜜」を取り入れた特別ランチコースをお楽しみいただけます。

京都に息づく2つのブランドが織りなす、心と身体を両面から美しく満たすプランで、日常の喧騒から離れ、心ゆくまでリラックスできる特別なひとときをお過ごしください。

■「Precious Escape（プレシャス・エスケープ）」プラン概要

・期間：2026年5月11日（月）～ 2026年9月13日（日）

・内容 / 料金：

●SPAトリートメント 60分（フェイシャル）＋ 特別ランチコース 39,000円

●SPAトリートメント 90分（ボディ＆フェイシャル）＋ 特別ランチコース 45,000円

※価格は税・サービス料込みです。

※いずれのプランにも、天然温泉「サーマルスプリング」のご入浴が含まれます。

スケジュール例

12：00 ご来館・イタリア料理「FORNI」にて特別ランチ（約90分）

13：30 天然温泉「サーマルスプリング」でのご入浴

14：30 SPAトリートメント（60分または90分）

16：00 終了予定

※お時間は目安につき、多少前後する可能性がございます。

※ご予約状況により、ランチとトリートメントのご案内順が前後する場合がございます。

特別ランチコース メニュー例

・お野菜のポタージュ

・イタリア産ブッラータチーズとトマトのサラダ ジェノベーゼ

・カサレッチェ 塩ボロネーゼ 11種のスパイス

・真鯛のグリル 琴引塩レモンソース 京丹後産黒米 ★

・黒米と蜂蜜のセミフレッド ★

※★印のメニューは、「FAS」製品に用いられる黒米と百花蜜を使用した、本プラン限定のオリジナルメニューです。

■ご予約について

以下の専用サイトにて、ご予約方法をご案内しております。

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/precious_escape/

■ギフト特典について

本プランをご利用のお客様には、対象店舗にて「FAS」のスキンケアミニセット（4点）とお引き換えいただけるギフトチケットをプレゼントいたします。チケットをお持ちのうえ、ご利用期限内に店舗へお立ち寄りください。

ギフト内容

・FAS ザ クリア クレンジングジェル（ミニ：8mL）

・FAS ザ ブラック エッセンス（ミニ：10mL）

・FAS ザ ブラック ブライトセラム II【医薬部外品 / FBブライトセラムII】（ミニ：2mL）

・FAS ザ ブラック デイ クリーム【医薬部外品 / FDクリーム】（ミニ：8g）

対象店舗

・FAS 京都東山本店

・FAS 京都高島屋S.C.店

※ご利用当日にホテルにてチケットをお渡しいたします。

※お引き換え期限は、ご利用日から1か月以内です。

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

■サーマルスプリング SPAについて

「静謐を湛える」のコンセプトのもと、ホテルの敷地の地下1000ｍに湧く天然温泉「サーマルスプリング」のほか「 SPA トリートメント」、「プライベート温泉」を有する SPA エリア。上質な静けさと水に包まれた空間が日常を離れたひとときへと誘い、最上の癒し とくつろぎをご堪能いただけます。「時」「音」「光」「香」「水」、 5 つのテーマが織りなす空間が五感を心地よく潤し、新たな自分と出会う旅をよりいっそう豊かに彩ります。2026年2月「フォーブス・トラベルガイド2026」のスパ部門において最高評価の5つ星を獲得。

■HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン＆バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2025年10月に発表された『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価の「3ミシュランキー」に選出。そして、『The World’s 50 Best Hotels 2025（世界のベストホテル50）』では世界第46位に、『フォーブス・トラベルガイド 2026』では5年連続で最高評価「5つ星」を獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026 年にはHOTEL THE MITSUI の新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONE が開業。

HOTEL THE MITSUI KYOTO の最新情報はwww.hotelthemitsui.com(https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/)をご覧ください。

所在地 ：〒604-0051 京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284

電話 ：075-468-3155（宿泊予約）

■FAS 京都東山本店について

「FAS」の旗艦店となる京都東山店は、まちの喧騒から離れた一角に位置する、100年近い歴史をもつ一軒家をリノベーションしたものです。庭には日本の伝統工法である洗い出し式の床を採用。様々なアート作品を楽しみながら、一階のカフェでは「FAS」のブランドコンセプトである「発酵」や、「FAS」の故郷である京都の地で生み出される原料に由来したお菓子やお飲み物をご提供しています。

FAS 京都東山本店

〒606-8431

京都府京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町３

営業時間：11:00-18:00（火・水 定休）

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター

お問い合わせはこちら：info@fas-jp.com

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