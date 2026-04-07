京都新聞企画事業創立80周年記念企画　ロームシアター京都10周年連携事業「ザ★笑撃 ものまねスーパーライブ2026 in 京都」

株式会社京都新聞社

京都新聞グループの京都新聞企画事業株式会社では、創立80周年を記念して、ゴールデンウィーク期間中に、ロームシアター京都にて「ものまねスーパーライブ」を開催いたします。現在、入場チケット好評販売中！

ものまね界の最強おもろい夫婦「Mr.シャチホコ＆みはる」、愛されキャラで超実力派コンビ「たむたむ＆かっつー」、2組による圧巻の歌唱力×爆笑のステージをお見逃しなく♪

Mr.シャチホコみはるたむたむかっつー

日時：

2026年５月3日（日）１４：００開演（１３：３０開場）

会場：

ロームシアター京都 メインホール

〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町１３

料金：

全席指定 6,500円(税込) ※未就学児童入場不可

チケット販売・プレイガイド

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問い合わせは

京都新聞企画事業 京都新聞旅行センター

075(256)2233 （平日10時～17時）