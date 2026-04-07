京都新聞企画事業創立80周年記念企画 ロームシアター京都10周年連携事業「ザ★笑撃 ものまねスーパーライブ2026 in 京都」
株式会社京都新聞社
Mr.シャチホコ
みはる
たむたむ
かっつー
日時：
会場：
イープラス
ロームシアター京都チケットカウンター
京都新聞旅行センター
京都新聞グループの京都新聞企画事業株式会社では、創立80周年を記念して、ゴールデンウィーク期間中に、ロームシアター京都にて「ものまねスーパーライブ」を開催いたします。現在、入場チケット好評販売中！
ものまね界の最強おもろい夫婦「Mr.シャチホコ＆みはる」、愛されキャラで超実力派コンビ「たむたむ＆かっつー」、2組による圧巻の歌唱力×爆笑のステージをお見逃しなく♪
Mr.シャチホコ
みはる
たむたむ
かっつー
日時：
2026年５月3日（日）１４：００開演（１３：３０開場）
会場：
ロームシアター京都 メインホール
〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町１３
料金：
全席指定 6,500円(税込) ※未就学児童入場不可
チケット販売・プレイガイド
イープラス、ロームシアター京都チケットカウンター、京都新聞旅行センター
各QRコードから
イープラス
ロームシアター京都チケットカウンター
京都新聞旅行センター
問い合わせは
京都新聞企画事業 京都新聞旅行センター
075(256)2233 （平日10時～17時）