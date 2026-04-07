品質安定と人手不足解消！炎式調理ロボット「FLAMA(フレーマ)」申し込み開始

ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）は、業務用炎式調理ロボット「FLAMA（フレーマ）」の販売を開始します。日本国内では、子会社のグルメエックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：冨澤 文秀）が同製品を独占販売し、2026年4月7日（火）より申し込みを受け付けます。さらに、ソフトバンクロボティクスは同製品を2026年4月15日（水）から開催される第29回 惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配食 業務用専門展「FABEX 2026」に出展し、調理のデモンストレーションを行います。

「FLAMA」は、調理品質のばらつきや人手不足といった飲食業界の課題解決を目的にHestia Technology Limitedが製造する「Multicooker」をベースとしています。これにソフトバンクロボティクスがこれまでに培ったFOOD DXの知見を掛け合わせ、日本の飲食店の環境やユースケースに合わせて開発された業務用の自動調理ロボットです。調理工程を自動化することでスタッフの負担を軽減し、少人数でも安定した調理オペレーションを実現し、スタッフがより接客などお客さまへ付加価値を提供する業務に集中できるようになります。本製品は、材料や調味料の投入から、炒める・混ぜる・とろみ付け・盛り付け、さらに調理後の清掃までを一台で自動化します。既存の厨房を大きく変えずに導入でき、人とロボットが協働する新しい調理ソリューションです。さらに、レシピ管理ソフト「SyncKitchen（シンクキッチン）」と連携することで、有名料理人や人気店のレシピを同期し、どこでも再現・提供することが可能になります。これにより、新たなメニュー展開や売上機会の創出にも貢献します。加えて、レシピの作成・管理・更新に加え、開発ログの蓄積によるメニュー開発の効率化も支援します。なお、日本語・英語・中国語に対応しています。

私たちは今後も、飲食店の品質安定と人手不足解消に貢献し、新しい店舗運営のかたちを提案していきます。

「FLAMA」製品ページ： https://www.softbankrobotics.com/jp/product/autocook/flama/

■「FABEX 2026」出展概要

3台の調理ロボット「FLAMA」と、冷蔵庫、ソース機、コンベアが一体となったフルセット構成により、オーダーから盛り付けまでを全自動化したデモンストレーションを実施します。あわせて試食も提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69393/table/232_1_020c4c5e1ced355f36e199f2dad34173.jpg?v=202604080151 ]

■ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。