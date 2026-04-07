ハイパフォーマンスEV「IONIQ 6 N」が2026年ワールド・パフォーマンス・カーを受賞

Hyundai Mobility Japan 株式会社

・ヒョンデの「IONIQ 6 N」が”2026年ワールド・パフォーマンス・カー”を受賞

・2024年の「IONIQ 5 N」に続き、Nブランドとして過去3年間で2度目の受賞を達成

・Hyundai Motor Company、ワールド・カー・アワードで5年連続の受賞

Hyundai Motor CompanyのハイパフォーマンスEV「IONIQ 6 N（アイオニック シックス エヌ）」が、”2026年ワールド・カー・アワード”において、「ワールド・パフォーマンス・カー」に選出されました。第22回を迎える本アワードの受賞結果は、2026年ニューヨーク国際オートショーの会場にて発表されました。

本受賞により、ヒョンデのNブランドは、2024年に「IONIQ 5 N」が同賞を受賞して以来、過去3年間で2度目のワールド・パフォーマンス・カー受賞となります。また、Hyundai Motor Companyとしては、ワールド・カー・アワードにおいて5年連続の受賞を達成しました。

■Hyundai Motor Company 社長兼CEO ホセ・ムニョス氏 コメント

Hyundai Motor Company社長兼CEOのホセ・ムニョスは、次のように述べています。

「ワールド・カー・アワードの審査員からこのような評価をいただけたことは、本車両のデザイン、開発、製造に携わった何千人ものヒョンデの社員にとって、非常に大きな意義を持つものです。『IONIQ 6 N』は、優れたデザイン、先進技術、そして日常のドライブの中で実感いただける高い価値をご提供するモデルであり、お客様からも高い評価をいただいています。この栄誉を授与いただいた審査員の皆さまに心より感謝申し上げます。また、日々ヒョンデを選び、私たちのものづくりにインスピレーションを与えてくださる世界中のお客様に感謝いたします。この受賞は、お客様、そしてこのクルマを生み出したチーム全員のものです」

■受賞車両「IONIQ 6 N」の主な特長

「IONIQ 6 N」は、電動化時代におけるハイパフォーマンスの在り方を再定義するモデルとして、”ワールド・パフォーマンス・カー”部門において高い評価を獲得しました。サーキット走行から日常のドライブまで、スリリングな動力性能を誇る一方、ドライバーの意思に忠実に応答する高度なドライビング性能と、電動パワートレインならではの革新技術を融合しています。

- 卓越したパフォーマンス

「IONIQ 6 N」は、”N Grin Boost (NGB)”使用時に最大641馬力を発揮し、0-62mph（約100km/h）加速は3.2秒を実現します。

- ドライバー主導の先進機能

”N e-Shift”は、実際のギアチェンジのような一体感のある操作感覚を提供し、”N Active Sound+”はガソリン車を運転するような魅力的なサウンド体験を実現します。

- 先進のバッテリー・充電性能

84.0 kWhのバッテリーを搭載し、最適な条件下では350 kW級急速充電器使用時に約18分で10%から80%までの充電が可能です。

■ワールド・カー・アワードにおけるHyundai Motor Companyの実績

今回の受賞により、Hyundai Motor Companyはワールド・カー・アワードにおいて5年連続で評価を受けることとなりました。これは、ヒョンデがデザイン、技術、電動化戦略の分野において、継続的に革新を追求し、グローバル市場におけるリーダーシップの証明や存在感、競争力を高めてきたことを示すものです。Hyundai Motor Companyは、今後も自動車の可能性を拡張するイノベーションを通じて、モビリティの未来を切り開いてまいります。

＜受賞歴＞

2022年：「IONIQ 5」- ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー、ワールド・エレクトリック・ビークル、ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー

2023年：「IONIQ 6」- ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー、ワールド・エレクトリック・ビークル、ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー

2024年：「IONIQ 5 N」- ワールド・パフォーマンス・カー

2025年：「INSTER(CASPER Electric)」- ワールド・エレクトリック・ビークル

2026年：「IONIQ 6 N」- ワールド・パフォーマンス・カー

Hyundai（ヒョンデ）について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。Hyundaiは、革新的なモビリティソリューションを実現するために、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）などの先進技術に投資し、未来のモビリティサービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来のために、Hyundai Motorは業界をリードする水素燃料電池と電気自動車技術を搭載したゼロエミッション車を導入するための努力を続けていきます。

Hyundai Motor Companyとその製品に関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

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