QuizKnockが 5月15日（金）公開の映画『君のクイズ』のクイズ監修を担当しました

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株式会社baton

　株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、5月15日（金）公開の映画『君のクイズ』のクイズ監修を担当しました。




　『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した作家・小川哲氏が、2022年に発表した小説『君のクイズ』。“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で注目を集め、2023年本屋大賞にノミネートされ、その後、第76回日本推理作家協会賞も受賞。作家・伊坂幸太郎氏は「面白すぎる！！こんなに興奮する謎に出会ったのは久しぶりで、ミステリーとしても最高」と発表直後から賞賛し、また、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は「一度本を開いたら、もう終わり」とコメントを寄せるなど、各界から激賞され、2月19日時点で、31万部を超えるベストセラーとなっています。


賞金1000万円を賭けた生放送のクイズ番組、決勝戦。


クイズ番組の優勝者は、 “なぜ問題を1文字も聞かずに正解（＝0文字解答）”できたのか？



　たった一問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントの傑作が遂に実写映画化！　本作の映画化にあたり、QuizKnockがクイズ監修を担当。さらに伊沢拓司の出演も発表されました。



　果たして前代未聞の「Ｑ（クイズ）＝謎」は解けるのか…？　明らかになる衝撃の真実とは？


　ぜひ映画館でお楽しみください！


映画『君のクイズ』


＜ストーリー＞


賞金 1000 万円を賭けて戦う


生放送クイズ番組“Q‐1 グランプリ”の決勝戦。


日本中が注目する中、“クイズ界の絶対王者”・三島玲央と


“世界を頭の中に保存した男”・本庄絆は


共に優勝まであと一問と、王手をかけた。


そして迎えた最終問題、早押しクイズ。


張り詰めた空気の中、本庄は問題を１文字も聞かずに回答ボタンを押す。


会場がどよめく中、なんと正解を言い当て、優勝者となった。


なぜ彼は問題を1文字も聞かずに正解できたのか？


やらせ？ トリック？ それとも魔法？


三島は前代未聞の「謎（クイズ）」に挑む--。


「謎（クイズ）」に隠された、クイズプレイヤーたちの≪人生≫。


解き明かされる≪真実（こたえ）≫とは--


これは、全国民（あなた）へのクイズ。



＜作品情報＞


タイトル：君のクイズ


公開日：5月15日（金）


キャスト：中村倫也　神木隆之介


森川葵　水沢林太郎　福澤重文　吉住　白宮みずほ　大西利空　坂東工


ユースケ・サンタマリア　／　堀田真由　ムロツヨシ


原作：小川哲『君のクイズ』（朝日文庫／朝日新聞出版刊）


監督：吉野耕平


脚本：おかざきさとこ　吉野耕平


音楽：Yaffle　斎木達彦


クイズ監修：QuizKnock


配給：東宝


公式サイト： https://yourownquiz.toho-movie.jp/


X：https://x.com/eigayourownquiz


Instagram：https://www.instagram.com/eigayourownquiz/


TikTok：https://www.tiktok.com/@eigayourownquiz


(C)表記：(C)️2026 映画『君のクイズ』製作委員会


QuizKnockとは


QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。




株式会社batonとは


　株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。



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株式会社baton 広報チーム


Email：qk_media@baton8.com



■会社概要


社名：株式会社baton


設立：2013年10月


代表取締役：衣川洋佑


コーポレートサイト：https://baton8.com/