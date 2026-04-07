QuizKnockが 5月15日（金）公開の映画『君のクイズ』のクイズ監修を担当しました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、5月15日（金）公開の映画『君のクイズ』のクイズ監修を担当しました。

『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した作家・小川哲氏が、2022年に発表した小説『君のクイズ』。“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で注目を集め、2023年本屋大賞にノミネートされ、その後、第76回日本推理作家協会賞も受賞。作家・伊坂幸太郎氏は「面白すぎる！！こんなに興奮する謎に出会ったのは久しぶりで、ミステリーとしても最高」と発表直後から賞賛し、また、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は「一度本を開いたら、もう終わり」とコメントを寄せるなど、各界から激賞され、2月19日時点で、31万部を超えるベストセラーとなっています。

賞金1000万円を賭けた生放送のクイズ番組、決勝戦。

クイズ番組の優勝者は、 “なぜ問題を1文字も聞かずに正解（＝0文字解答）”できたのか？

たった一問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントの傑作が遂に実写映画化！ 本作の映画化にあたり、QuizKnockがクイズ監修を担当。さらに伊沢拓司の出演も発表されました。

果たして前代未聞の「Ｑ（クイズ）＝謎」は解けるのか…？ 明らかになる衝撃の真実とは？

ぜひ映画館でお楽しみください！

映画『君のクイズ』

＜ストーリー＞

賞金 1000 万円を賭けて戦う

生放送クイズ番組“Q‐1 グランプリ”の決勝戦。

日本中が注目する中、“クイズ界の絶対王者”・三島玲央と

“世界を頭の中に保存した男”・本庄絆は

共に優勝まであと一問と、王手をかけた。

そして迎えた最終問題、早押しクイズ。

張り詰めた空気の中、本庄は問題を１文字も聞かずに回答ボタンを押す。

会場がどよめく中、なんと正解を言い当て、優勝者となった。

なぜ彼は問題を1文字も聞かずに正解できたのか？

やらせ？ トリック？ それとも魔法？

三島は前代未聞の「謎（クイズ）」に挑む--。

「謎（クイズ）」に隠された、クイズプレイヤーたちの≪人生≫。

解き明かされる≪真実（こたえ）≫とは--

これは、全国民（あなた）へのクイズ。

＜作品情報＞

タイトル：君のクイズ

公開日：5月15日（金）

キャスト：中村倫也 神木隆之介

森川葵 水沢林太郎 福澤重文 吉住 白宮みずほ 大西利空 坂東工

ユースケ・サンタマリア ／ 堀田真由 ムロツヨシ

原作：小川哲『君のクイズ』（朝日文庫／朝日新聞出版刊）

監督：吉野耕平

脚本：おかざきさとこ 吉野耕平

音楽：Yaffle 斎木達彦

クイズ監修：QuizKnock

配給：東宝

公式サイト： https://yourownquiz.toho-movie.jp/

X：https://x.com/eigayourownquiz

Instagram：https://www.instagram.com/eigayourownquiz/

TikTok：https://www.tiktok.com/@eigayourownquiz

(C)表記：(C)️2026 映画『君のクイズ』製作委員会

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/