富士ソフトが発注管理基盤として「HUE」を稼働　年間約17万件の受発注を効率化、約6万時間の工数削減を見込む

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦修、以下 WAP）は、富士ソフト株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：室岡光浩、以下 富士ソフト）が、WAPの「HUE Classic Project Management（以下 HUE） 」を発注管理基盤として稼働したことをお知らせします。富士ソフトは、業務効率化とデータ活用の高度化を目的にHUEを導入しました。本稼働により、受発注業務の標準化とデータ一元化を実現しています。

【導入の背景】業務標準化とデータ一元化に向けた基盤刷新

富士ソフトでは、発注管理業務の効率化に向けて、業務標準化とデータ一元化を前提とした基盤の刷新を検討してきました。こうした取り組みの一環として、標準機能を活用した業務プロセスの刷新を進め、HUEの導入を決定しました。

【期待される効果】業務プロセス最適化による大幅な効率改善

業務プロセスの最適化により、年間約17万件の受発注業務を効率化。約6万時間の工数削減を見込んでいます。今後、富士ソフトでは販売管理領域への展開やAI機能の活用などを通じて、さらなる業務高度化を推進していきます。

＜富士ソフト株式会社 人財統括部 副統括部長 磯 邦彦様からのコメント＞

当社は、HUEを採用し、発注管理基盤を刷新して、業務プロセス全体のシングルインプット化と統合管理を推進しました。これにより、複雑化していた業務プロセスを見直し、継続的な改善を支える基盤を構築できたと考えています。今後も本基盤を活用し、さらなる業務高度化とデータ活用を推進してまいります。

【HUEについて】

HUEは、日本の大手企業向けに開発された国産ERPで、お客様の声で成長し続けることで、業種や業態を問わず幅広い業務要件に対応しています。6,700以上の標準機能を備え、RFPに対するフィット率は97%*を誇ります。2,400社以上で導入された実績が、その信頼性と高い評価を支えています。

*フィット率97%は当社基準によります

プロジェクト収支管理システム「HUE Classic Project Management(https://www.worksap.co.jp/erp/project/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=segMail&utm_campaign=260407PressRelease_1)」

HUE製品ページはこちら(https://www.worksap.co.jp/hues_features/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=segMail&utm_campaign=260407PressRelease)

【ワークスアプリケーションズについて】

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

株式会社ワークスアプリケーションズ サイト https://www.worksap.co.jp/

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株式会社ワークスアプリケーションズ 広報担当