岡山から持続可能な社会を！ダイヤ工業株式会社、「岡山市SDGs推進パートナーズ」更新で地域貢献と環境保全をさらに強化

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、岡山市が推進する「岡山市SDGs推進パートナーズ」について、登録の更新が完了したことをお知らせいたします。

当社は2023年より同パートナーズに登録し、事業を通じて持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。今回の更新申請におきましても、経済・社会・環境の三側面における新たな重点目標を掲げ、岡山市に根差す企業として引き続き地域社会へ貢献してまいります。

「岡山市SDGs推進パートナーズ」について

SDGsの取り組み :https://www.daiyak.co.jp/company/sdgs.htmlダイヤ工業 公式サイト

岡山市内で、経済・社会・環境の調和した持続可能な社会を目指すSDGsの取組を行う事業者を「岡山市SDGs推進パートナーズ」として登録します。

SDGs達成に向けた取組を見える化し、将来にわたって具体的な取組を推進する事業者の企業価値や認知度が向上することで、SDGsに取り組む事業者の増加や事業の拡大を図り、地域経済の活性化や社会課題の解決につなげます。また、本市が様々なステークホルダーと連携して事業者の取組を支援することで、更なる取組の促進と自律的好循環（※）の形成につなげ、SDGsを原動力とした地方創生の実現を目指します。

※自律的好循環とは

地域の企業や金融機関、地方公共団体等の多様なステークホルダーが連携し、地域課題の解決に向けて、キャッシュフローを生み出し、得られた収益を地域に再投資すること。

当社の重点的な取り組みと指標

今回の更新に伴い、当社では以下3つのテーマを重点的な取り組みとして掲げ、実践してまいります。

1. 運動器のサポートを通じた健康寿命の延伸への寄与（経済・社会）

運動器のサポーティングシステムメーカーとして、あらゆる年齢の方々の健康的な生活をサポートします。運動器のサポートや労働負荷の軽減を目的とした製品開発を進めるとともに、必要な情報を積極的に発信してまいります。

2. 多様で働きやすい職場環境の構築（経済・社会）

従業員が活き活きと輝き、幸せに生活できる環境づくり（従業員満足の達成）に向けて取り組みます。育児休業制度の理解促進と制度活用のための研修等を実施し、「男女ともに育休取得率100％」を目指します。また、従業員が健康で働きやすい環境を整備し、「健康経営優良法人」の認定を継続します。

3. 地域貢献と環境保全への取り組み（環境・経済）

地域企業合同の清掃活動への継続的な参加をはじめ、電気使用量や廃棄物（紙）の削減など、環境にやさしい事業活動を推進し、地域の活性化と環境保全を目指します。

今後の展望

健康寿命の延伸 & 運動器サポート多様で働きやすい職場環境地域貢献と環境保全

この度の「岡山市SDGs推進パートナーズ」に登録更新していただいたことを機にSDGsの取り組みをさらに強化し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。今後、岡山市に拠点を置く企業として、また運動器のサポーティングシステムメーカーとして健康を通して未来の笑顔を作り、すべての方が活き活きと輝く社会の実現を目指します。

会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日 9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売