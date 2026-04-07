ムーが町田に上陸、モディが「ミステリースポット」に！？ 「スーパーミステリー・マガジン・ムー POP UP SHOP in 町田モディ」期間限定開催

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（本社：東京都港区、取締役社長：松井謙介）が刊行するスーパーミステリー・マガジン「ムー」は、2026年4月24日（金）から5月10日（日）までの期間、町田モディ（東京都町田市）にて「スーパーミステリー・マガジン・ムー POP UP SHOP in 町田モディ」を開催いたします。

会場には、ムーのオリジナルグッズが一堂に集結！ カプセルトイぬいぐるみブランド「にっこりーノ」とムーが“未知の融合”を果たして生まれたコラボカプセルトイの先行発売も予定しています。

「町田モディ」公式サイトイベントページ：

https://www.0101.co.jp/723/event/detail.html?article_seq=141978&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/723/event/detail.html?article_seq=141978&article_type=sto)

■イベントの見どころ

1. ここでしか買えない限定グッズが登場！ 「にっこりーノ」とムーのコラボカプセルトイ先行発売も

アパレルから雑貨まで、ムーの世界観を凝縮したアイテムが勢ぞろい。ここでしか手に入らないイベント限定グッズも販売いたします。

また、人気のぬいぐるみシリーズ「にっこりーノ」とムーのコラボカプセルトイを会場で先行発売いたします。5月発売予定なので、一足先にゲットできるチャンス！ いつもとちょっと違うにっこりーノを見に来てくださいね。

2. 圧巻の巨大モザイクアート＆秘蔵展示

創刊から現在に至るまでの歴代表紙を使用した「巨大モザイクアートタペストリー」を展示。さらに、普段は見ることができない貴重な資料や秘蔵展示も登場し、ムーの深淵なる歴史を体感いただけます。

■豪華な購入特典もご用意

期間中、会場にて3,000円(税込)お買い上げごとに、オリジナルポストカードをプレゼント！

ムーオリジナルポストカード 全4種 ※絵柄はランダム

エポスカード決済またはご提示（現金決済のみ）で、オリジナルポストカードをさらに1枚プレゼントいたします。

【新規入会特典】

期間中、イベント会場にてエポスカードに新規入会された方に「オリジナルポストカード(全4種)」をプレゼント。



※特典は新規ご入会の方に限ります。

※当イベント期間中に、当会場にてご入会された方が対象です。

※WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※お申込みには別途審査がございます。ご入会いただけないもございますのであらかじめご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。(高校生を除く)

※特典はなくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■開催概要

開催期間： 2026年4月24日（金）～5月10日（日）

開催場所： 町田モディ 4F カレンダリウム

営業時間： 10:30～19:00

公式情報：

マルイ アニメ期間限定ショップ公式X(旧Twitter)：@marui_limited_a

ムー公式X（旧Twitter）：@mu_gekkan

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

■「ムー」とは

1979年10月に創刊した「ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて昨年で46周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー（https://web-mu.jp/）

・ムー公式X（@mu_gekkan(https://x.com/mu_gekkan)）

・ムー公式Instagram（@gekkan_mu(https://www.instagram.com/gekkan_mu/)）

・ムー公式通販 https://shop.web-mu.jp/

株式会社ワン・パブリッシング

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立 ：2020年7月

取締役社長：松井謙介

事業内容 ：雑誌・書籍の出版・販売、Web・映像・イベントなどの企画・制作、その他関連事業