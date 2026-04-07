2026年度 船井総研サプライチェーンコンサルティング入社式を開催、新入社員18名を迎えました

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研サプライチェーンコンサルティング」）は、2026年4月1日（水）に「2026年度 入社式」を東京本社にて開催しました。代表取締役社長の橋本直行より新入社員に向けて祝辞が述べられました。

船井総研サプライチェーンコンサルティングとして初めて迎えた入社式。冒頭、代表取締役社長の橋本より、新たな門出を迎えた新入社員へ歓迎のメッセージが贈られました。橋本は、数ある企業の中から当社を選んだことへの深い感謝を伝えるとともに、プロフェッショナルとしての第一歩を力強く後押ししました。船井総研グループには合計190人が入社、うち18名が船井総研サプライチェーンコンサルティングに入社しました。

続く決意表明の場では、新入社員が一人ずつマイクを握り、入社の動機やプロフェッショナルとしての志を力強く宣言。橋本からは「自身の強みや専門性をいち早く確立し、当社の新たな歴史を切り拓く原動力となってくれることを心から期待しています」と、今後のさらなる飛躍に向けたエールを送り、式を締めくくりました。

当社は今後も、志を同じくする新入社員とともに、物流業界の持続的な発展と変革を目指し、より一層邁進してまいります。

※ 新入社員18名（株式会社船井総研ホールディングスからの出向者2名を含む）

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163