【ルイ・ヴィトン】メゾンのシグネチャーディテールがポイントの新作メンズシューズが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026メンズ スプリング・コレクションより、夏の定番スタイルを洗練された雰囲気に解釈し、スムースレザーで仕上げ、アッパーの「V」シェイプストラップにホットスタンプ(焼印)の「Louis Vuitton」シグネチャーを施した「LV サンセット トング」や、カジュアルシックな印象を演出するデニム素材で再解釈し、幅広のフロントストラップにあしらった立体的なLV イニシャル シグネチャーが魅力の「LV ポルトフィーノ ミュール」などの、新作メンズシューズを発売しました。

夏の定番スタイルを洗練された雰囲気に解釈し、スムースレザーで仕上げた「LV サンセット トング」。アッパーの「V」シェイプストラップには、ホットスタンプ(焼印)された「Louis Vuitton」シグネチャーと、メゾンのレザーグッズならではのハンドルマウントを折り畳んだようなディテールがあしらわれています。パッド入りインソールとしなやかなラバーアウトソールが、デザインを完成させます。

製品名：LV サンセット トング

価格：127,600円

素材：プレーンカーフレザー

しなやかなレザーを使用し、今シーズンならではのブルーミング・モノグラム パターンをプリントしたインソールが特徴の「LV サンセット トング」。定番のオープンスタイルを解釈したデザインで、「V」シェイプのストラップには、ルイ・ヴィトンのレザーグッズならではのハンドルマウントを折り畳んだようなディテールをあしらいました。さらに同ストラップには、ゴールドカラーでホットスタンプ(焼印)されたメゾンのシグネチャーも。

製品名：LV サンセット トング

価格：138,600円

素材：プレーンカーフレザー

カジュアルシックな印象を演出するデニム素材で再解釈され、暖かい日に活躍する「LV ポルトフィーノ ミュール」。幅広のフロントストラップにあしらわれた立体的なLV イニシャル シグネチャーを、コントラストを効かせたステッチで縁取りました。しなやかな軽量ラバーアウトソールで仕上げた1足。

製品名：LV ポルトフィーノ ミュール

価格：143,000円

素材：デニム

リラックス感がありながらも洗練された雰囲気を醸し出す、フラワーの刺繍で彩られたモノグラム・デニムを使用した「LV イージー ミュール」。着脱しやすいスリッポンデザインで、調節可能なストラップには同系色のLV イニシャルのバックルをあしらいました。快適なアナトミックフットベッドと軽量なラバーアウトソールで仕上げた1足。

製品名：LV イージー ミュール

価格：227,700円

素材：モノグラム・デニム

メリージェーンのTバーと調節可能なバックルストラップを備え、スエードカーフレザーで再解釈された今シーズンの「LV イージー ミュール」。アッパーには、クラフツマンシップを感じさせるパーフォレーションとオーバーステッチが施されています。シグネチャーディテールとして、TバーにはLV イニシャル、シルバーカラーのバックルにはモノグラム・フラワーをプラス。軽量なラバーアウトソールがデザインを完成させます。

製品名：LV イージー ミュール

価格：180,400円

素材：スエードカーフレザー

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。