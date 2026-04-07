“マッチョ×介護士”株式会社ビジョナリー　大規模福祉音楽イベント【VISIONARY DAYS×ロマンディスコ】イベントブース・協賛企業を発表

株式会社ビジョナリー

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長／丹羽 悠介、本社：愛知県名古屋市）は、2026年4月18日（土）に名古屋市中区の久屋大通公園メディアヒロバにて、大規模福祉イベントVISIONARY DAYSとロマンディスコがコラボレーションした大規模福祉音楽イベントを開催いたします。

（イベント開催決定記事：https://visionary.day/news/02p9xyc3p_50）

（ゲスト発表記事：https://visionary.day/news/3ph7itu_6）

（タイムテーブル公開記事：https://visionary.day/news/vdzr_0c5pe-1）

本イベントの合言葉は、「福祉、はじめてる？」です。障害のある方、介護が必要な方、どんな方でも気軽に体験ができるブースやアーティストのイベントブース、チャリティ販売ブースをご用意しております。

■ブース紹介

1. フィットネスブース

実業団7SeaSによる体験型ブースが登場！

FITNESS・HYROX・MARTIALの3つのテーマで、気軽に体を動かせるコンテンツを楽しめます。懸垂マシンでのぶら下がりチャレンジや腹筋・握力チャレンジ、ミット打ち体験など、思わず挑戦したくなる企画が盛りだくさん。初心者の方も楽しみながら、自分の限界にチャレンジしてみませんか？

2. チャリティグッズ販売

「福祉支援をもっと身近に」「興味はあっても一歩踏み出せない方にも間接的に関わる機会を届けたい」という想いから、数量限定でオリジナルのチャリティグッズを販売いたします。収益金は、障害のある方やご家族が自然体験を通じて豊かな時間を過ごす『LIFE SCOUTS（ライフスカウツ）』の活動資金として役立てられます。

「自分が選んだ商品が、誰かの笑顔につながっている」ことを実感していただける内容です。

3. イベントブース

本イベントの想いに賛同いただいたアーティスト「ペルピンズ」が、イベントブースに登場。ハイタッチ会およびグッズ販売を実施します。来場者の皆さまと直接触れ合える貴重な機会となっておりますので、ぜひお立ち寄りください。

4. フードブース（バームクーヘン販売）

こだわりのバームクーヘンで人気の【ココトモファーム】(https://www.instagram.com/cocotomofarm_handa/)が出店。しっとりと焼き上げた優しい甘さのバームクーヘンは、一度食べたら思わず笑顔になる美味しさで、自分へのご褒美にもお土産にもおすすめです。

5. フードブース（ヨーグルト販売）

話題のグリークヨーグルト専門店【Your,GURT & GRANOLA】(https://www.instagram.com/your.gurt_nagoya/)が出店！

砂糖不使用・素材にこだわった濃厚グリークヨーグルトに、旬のフルーツや自家製グラノーラを組み合わせた贅沢な一品をお楽しみいただけます。ヘルシーなのにしっかり満足感のある、思わず写真を撮りたくなる“映えスイーツ”としても注目の人気店です。

6. イベント受付

事前受付をされた方や介助が必要な方は、受付へお立ち寄りください。イベント中は看護師が常駐しておりますのでお声がけください。

■御協賛企業発表

本イベントの趣旨にご賛同いただき、ご協賛いただきました企業の皆様をご紹介いたします。

VISIONARY DAYSを支えてくださるすべての皆様に、心より感謝申し上げます。

株式会社APF：https://apf.fitness/(https://apf.fitness/)

スパアクアス 湯友楽（旧美彩都 湯友楽）： https://supersento-yuuraku.jimdofree.com/(https://supersento-yuuraku.jimdofree.com/)

医療法人明典会タナカ歯科：https://tanakashika.or.jp/(https://tanakashika.or.jp/)

合同会社イレブン

株式会社ウェルゲイン ／ RAKU SPA GARDEN 名古屋 ／ ナカトミベース

■イベント概要

イベント名：VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ

日時：2026年4月18日（土） 12:00～18：00（予定）

会場：久屋大通公園（愛知県名古屋市中区錦3丁目16）

形式：音楽ライブ／エンタメステージ／フードブース／チャリティ販売ブース等

入場：無料

障害のある方や介助が必要な方は優先的に会場内へご案内いたします。

こちらのフォームより必要事項を明記の上お申し込みください。

事前申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGN96IyM9B4c0GkAzr9iFg_BxB1EHH5f6KRNCIl2viFLreLg/viewform

※天候等の状況により、一部プログラムの変更または開催可否の判断を行う場合がございます。最新情報は公式HPまたはSNSにてお知らせいたします。

本イベントを通じて、来場者一人ひとりが自然に交わり、世代や立場を超えて楽しむことができる、一日限りの特別な時間をお届けいたします。

福祉は特別なものではなく、すべての人に関係するものである。音楽とパフォーマンスを通じて、その価値と可能性を発信し、福祉をより身近に感じていただける機会を創出してまいります。

みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げます。