【Mt.SUMI 春の豪華キャンペーン】テントを買うと“グッドデザイン賞グリル”をプレゼント 5/7まで

株式会社 Mt.SUMI

株式会社マウントスミ（京都府宇治市）は、2026年4月1日（水）12時から5月7日（木）12時までの期間限定で、Mt.SUMIオフィシャルサイトより2WAY仕様のソロテント「ロイス ST」をご購入いただいたお客様を対象に、2025年度グッドデザイン賞を受賞したポケットサイズの折りたたみグリル「パーフェクトグリル マイクロ（レクタ）」（約4300円相当）をプレゼントする「春を身軽に♪ テント＋グリルプレゼントキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、春のキャンプシーズンに向けて、より身軽にアウトドアを楽しんでいただくための特別企画です。

風を感じ、灯と過ごす。

至福のソロシェルター【ロイス ST】とは？

自立式テントに付属の前幕を取り付けると、小型薪ストーブをインストールできる広い前室空間が生まれる。

《春特有の寒暖差・使用シーンに合わせて“快適性”と“楽しみ方”を切り替えられる2WAY設計》

暖かい日中や、家族と過ごすピクニックでは--

ピクニックなどにも使いやすい自立式の軽量テントとして、4面のメッシュパネルによる風通しの良い開放的な空間を確保。

テント内にいながらも外の空気を感じられる快適な環境をつくります。

前後2面のパネルは、キャノピーとしても使用可能。

その日の天候やキャンプスタイルに合わせて、閉じて落ち着ける空間にも、開放的なリビング空間にも自在にアレンジできます。

肌寒い夜や、一人時間を楽しむソロキャンプでは--

付属の前幕を取り付けて前室を拡張させ、小型の薪ストーブ（弊社製品：アウトドア薪ストーブ 「マイクロ」シリーズ、「ミドラ」シリーズ等）を使用することで、テント内で“火とともに過ごす時間”を楽しむことが可能です。

全面メッシュのテント・大きな扉の前幕は通気性も抜群。

こもれる安心感と開放感が共存する、“自分だけの秘密基地”のような空間を楽しめます。

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時間帯によって変化する自然環境や、使用シーンに合わせて、快適性と楽しみ方を切り替えられる点も「ロイス ST」の魅力のひとつです。

製品詳細はこちら▼

ロイス ST / Lois ST

https://mt-sumi.com/products/lois-st

今ならプレゼント！

グッドデザイン賞受賞【パーフェクトグリル マイクロ (レクタ)】とは？

手のひらに収まる超小型サイズ。円型の成形炭が一つ入る設計で、最小限の燃料で効率よく調理ができる。

《ポケットサイズで超コンパクト！炭火焼きをグッと手軽に》

特典となる「パーフェクトグリル マイクロ (レクタ)」は、“展開・収納1秒”のキャッチフレーズで親しまれる「パーフェクトグリルシリーズ」最小サイズの炭火グリル。

ひっくり返すだけで組み立て・収納ができる折りたたみ設計で、コンパクトさ・機能性・使いやすさを高次元で融合したプロダクトとして、【2025年度グッドデザイン賞】を受賞。



展開時でも手のひらに収まるコンパクト設計でありながら、炭火調理に必要な機能をしっかり確保。



折りたたむと厚さ約1.5cmまで薄くなり、持ち運びや収納にも優れています。

また、アルコールストーブや固形燃料を中に入れ、風防や五徳としても使用可能です。

製品詳細はこちら▼

パーフェクトグリル マイクロ (レクタ)

https://mt-sumi.com/products/perfectgrill-micro-recta

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近年、キャンプスタイルは大型装備から“コンパクトで効率的”なスタイルへと変化しています。

「ロイス ST」と「パーフェクトグリル マイクロ (レクタ)」とともに、荷物を最小限に抑えたいソロキャンプやミニマルスタイルを好むユーザーに、春のアウトドアを身軽に気軽に楽しんでいただける特別セットをご提案します。

キャンペーン概要

「春を身軽に♪ テント＋グリルプレゼントキャンペーン」



実施期間：2026年4月1日（水）12時 ～ 5月7日（木）12時

内容：期間中にMt.SUMIオフィシャルサイトで「ロイス ST」を1台ご購入いただいたお客様に「パーフェクトグリル マイクロ (レクタ)」を1台プレゼント。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

購入ページはこちら▼

ロイス ST / Lois ST

https://mt-sumi.com/products/lois-st

会社概要

Mt.SUMI（マウントスミ）

2016年設立、京都・宇治の山間部「炭山（すみやま）」を拠点とするアウトドアメーカー。

「炭山」という地名は、かつてその地に暮らす人々が木を切り出し、炭作りをしていたことから名付けられました。

古来から火を生業としてきた地域で、“火とともに過ごすアウトドア”をコンセプトに、薪ストーブや焚き火台のほか、さまざまなシーンで使用できる製品を提案しています。

また、製品づくりの傍ら地域の山の保全活動・整備活動にも従事。

火のまわりに人が集い、安らぎをもたらすように、自然を身近に心地よく過ごす体験を提供したいと考えています。



オフィシャルサイト：https://mt-sumi.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mt.sumi/

アカウント名▶︎@mt.sumi

YouTube：https://www.youtube.com/@mt.sumi_official/videos