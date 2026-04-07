【4月7日は世界健康デー】今年のテーマを体現！心身と自己表現を支える独自の福利厚生を公開。「非喫煙手当」、「健康増進手当」、「美容手当」など、健康を軸に社員のパフォーマンス向上と豊かな人生をサポート

センス・トラスト株式会社

センス・トラスト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：今中康仁、以下「当社」）は、WHOが定める4月7日の世界健康デー（World Health Day）に合わせ、社員の心身の健康維持とモチベーション向上を目的とした社内制度を強化したことをお知らせいたします。

当社は、かねてより「企業が持続的に成長するためには、社員一人ひとりが心身ともに健康で幸せであることが不可欠である」という考え方のもと、社員一人ひとりがいきいきと働き、力を発揮できる環境づくりを目指し、制度の整備を進めるとともに、社員同士が主体的に健康意識を高め合う風土を育んでまいりました。

これらの取り組みは、2026年の世界健康デーのテーマである「科学に基づき、みんなで健康に」にも通じるものと考えております。

こうした取り組みを背景に、このたび、従来より運用している「非喫煙手当」を基盤に、健康増進手当「SENSE HEALTH」、美容手当「SENSE BEAUTY」を導入いたしました。

当社の健康経営を体現する福利厚生

■「非喫煙手当」：疾患リスクの低減と集中力維持

社員の長期的な健康維持と、クリーンな職場環境の実現を目的に、非喫煙者および禁煙者を対象に月額5,000円の手当を継続的に支給しています。

禁煙の推進を通じて社員一人ひとりの健康増進を図るとともに、喫煙・非喫煙による業務時間の差を是正し、より公平で生産性の高い職場環境づくりを目指しています。

厚生労働省の報告（※1）でも示されている通り、非喫煙の推進はがんや生活習慣病などの重大な健康リスクを低減する予防策の一つです。また、ニコチン依存による集中力低下やストレス変動の抑制にもつながり、持続的なパフォーマンス向上に寄与します。

■「SENSE HEALTH」（健康増進手当）：基礎体力向上と疲労回復を支える

創業以来運用してきた、特定ジムの法人会員制度を見直し、全社員が公平に健康機会を得られる制度へとリニューアル。

フィットネスジムやヨガ・ピラティススタジオの月会費、サプリメントの購入、マッサージ・鍼灸院の利用など、社員が自身のライフスタイルに合わせて健康維持・増進に取り組む活動を支援するため、月額5,000円を支給しています。

適度な運動は、精神を安定させる脳内物質「セロトニン」の分泌を促すことが分かっています（※2）。会社として多様な運動習慣や身体のメンテナンスを支援することで、良質な睡眠をもたらし（※3）、日中の疲労感軽減や判断力低下の予防につながります。

■「SENSE BEAUTY」（美容手当）：自己効力感を高める心理的ケア

当社が大切にしている、「センスを磨く」という価値観のもと、外見を整えることも自己表現の一つと捉え、自分らしさを前向きに発揮できる状態づくりを後押しするために導入いたしました。

美容室、理容室、ネイルサロン、エステ、スパの利用や、コスメ・スキンケア用品の購入などを対象に、月額5,000円を支給しています。

心理学の分野においても、身だしなみを整える行動は、ストレス緩和やモチベーション向上に直結することが報告されています（※4）。お気に入りのスタイルを楽しむことが「自分ならできる」という自信を育み、前向きに業務に取り組めることが期待されます。

利用者の声

- 「これまで通っていたジムから、より設備の充実したプールやエステ付きのジムへと切り替えました。」- 「鍼灸院を利用し、PC作業による首や肩の疲れが軽減されました。コンディションが整うことで、業務の効率向上にもつながっていると感じています。」- 「以前から法人契約で利用していたジムを、制度のリニューアル後も継続して利用しています。運動習慣が維持できていることで、体調管理や日々のパフォーマンス向上にもつながっていると感じています。」- 「『SENSE BEAUTY』を活用し、美容室に通う頻度が増えました。気分転換になるだけでなく、身だしなみに自信が持てることで、前向きな気持ちで仕事に取り組めています。」- 「肌荒れが気になっていたため、これまでより少し高価なスキンケア用品に変え、セルフケアにより意識的に取り組むようになりました。コンディションが整うことで気持ちも前向きになりました。」代表コメント（代表取締役：今中康仁）

当社は、社員一人ひとりが心身ともに健康で、物心両面において豊かであることこそが、企業の持続的な成長を支える基盤であると考えています。私自身も日頃から内外のケアを意識しており、それが仕事のパフォーマンス向上に直結していると実感しています。この考えを社員一人ひとりに広げていくことで、組織全体の力をさらに高めていきたいと考えております。

今後も現場の声に真摯に耳を傾けながら、社員が常に最良のコンディションで最大限の力を発揮できる環境づくりを推進し、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

参考資料

本プレスリリースにおける各取り組みの背景は、以下の公的な知見に基づき、当社の健康経営の理念と照らし合わせて記載したものです。

※1 ：厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙の効果」(https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/tobacco/t-08-001)

※2 ：厚生労働省「健康日本21（身体活動・運動）」(https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b2.html)

※3 ：厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」(https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-01-004)

※4 ：公益社団法人 日本心理学会『心理学ワールド』第89号 「顔の化粧」(https://psych.or.jp/publication/world089/pw05/)

【会社概要】

会社名：センス・トラスト株式会社

代表者：今中 康仁

所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町５－５４ グラングリーン大阪 南館 パークタワー９階

事業内容：買取再生事業・収益不動産事業・ディベロップメント事業・宅地開発事業

HP：https://sense-trust.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@sense_trust