2026年3月度 フリーランスエンジニア月額平均単価78.0万円。職種別では「エンジニアリングマネージャー」の平均単価が4ヵ月連続上昇

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営するフリーランスエンジニア向け案件検索エンジン『フリーランススタート』（https://freelance-start.com/）では、サイトに掲載されたすべての求人の情報を集計し、分析を行なっています。2026年3月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。

調査結果 概要

- 2026年3月のフリーランス案件の月額平均単価は78.0万円。- 2026年3月末時点での掲載案件数は451,097件。最高単価は320万円。- 職種別では「エンジニアリングマネージャー」の平均単価が4ヵ月連続上昇。開発言語別では全体的に単価がやや下落傾向。

解説

2026年3月のフリーランスエンジニアの報酬相場に関する調査を実施しました。調査結果では3月度のフリーランス案件の月額平均単価は78.0万円、2026年3月末時点での掲載案件数は451,097件でした。また、職種別の最高単価は「VPoE」で320万円でした。

職種別では、「エンジニアリングマネージャー」の平均単価が4ヵ月連続で上昇し、92.5万円（+2.2万円/2.4％増）となりました。開発組織のパフォーマンス向上やエンジニアの定着が重視されるなか、高い組織マネジメント能力を持つ人材への需要が高まっていると推測されます。

開発言語別では、全体的に単価の下落傾向があり、「Go言語」や「Rust」などの高単価言語においても同様の動きが見られました。年度末でプロジェクトが一区切りとなり、案件を探すエンジニアが一時的に増えていることなどから、一時的に需給バランスに変化が生じている可能性があります。

常駐案件とリモート案件のトレンドは、リモート案件の掲載比率が34.9％で、常駐案件との報酬額の差は「0.3万円（常駐：77.8万円、リモート：78.1万円）」でリモート案件が高い結果となりました。

引き続き、フリーランスエンジニアの案件獲得支援サイトとして、報酬相場情報を分析してまいります。

（『フリーランススタート』事業責任者 相場 敏行）

『フリーランススタート』事業責任者 相場 敏行

調査結果 詳細

職種別の月額平均単価（上位15位）

職種別の月額平均単価（上位15位）を見ると、4位の「エンジニアリングマネージャー」は、平均単価が4ヵ月連続で上昇し、92.5万円（+2.2万円/2.4％増）となりました。DX推進に伴い「強い開発組織」を構築できる人材への需要が高まっている一方で、このような高度なスキルを持つ人材は市場で希少なため、企業の戦略的な投資が単価を押し上げていると考えられます。

また、全体として、事業の上流工程を担う職種と、高度な専門性を持つ職種への需要は、高く安定していることがうかがえます。

2026年2月度のレポートは、こちら(https://corp.en-japan.com/newsrelease/2026/44798.html)をご参照ください。

開発言語別の月額平均単価（上位15位）

開発言語別の月額平均単価（上位15位）を見ると、全体的に単価の下落が見られました。先月1位だった「Rust」の順位が変動した一方で、「Go言語」「Ruby」「TypeScript」はそれぞれ順位を上げました。フリーランス市場全体で単価が変動する中にあっても、Webアプリケーションやインフラ開発といったシステム構築の中核を担う分野で広く採用されているため、根強い需要に支えられていることがうかがえます。（Go言語：‐1.7万円/1.9％減、Ruby：‐1.7万円/1.9％減、TypeScript：‐4.4万円/5.0％減）。

フレームワーク別の月額平均単価（上位15位）

フレームワーク別の月額平均単価（上位15位）を見ると、全体的に単価の下落が見られました。その中で「Ruby on Rails」が1位へと順位を上げた背景には、スタートアップなどでの迅速な開発を支える根強い需要があるため、フリーランス市場全体が変動する中でも単価の変動幅を抑えられたことが考えられます。（‐1.8万円/2.0％減）。

フリーランスエンジニア向け案件検索エンジン『フリーランススタート』 https://freelance-start.com/(https://freelance-start.com/)

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