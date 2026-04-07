出展329社・団体に大幅拡大！鉄道技術に特化した国内最大級イベントの大阪開催第2弾「ひと・もの・まちをつなぐ」をテーマとした鉄道ビジネス展示会「第2回鉄道技術展・大阪2026」

産経新聞社 東京本社 事業本部 コンベンション事業部

産経新聞社（東京都千代田区大手町、代表取締役社長：近藤哲司）が主催し、株式会社シー・エヌ・ティ（東京都千代田区神田須田町、代表取締役社長：田島由美子）がオーガナイザーを務める、鉄道技術のビジネス展示会「鉄道技術展・大阪」を、インテックス大阪（3・4・5号館）にて開催します。

会期は5月27日（水）から29日（金）までの3日間です。

本展は「ひと・もの・まちをつなぐ」をテーマに、鉄道の安全性向上、快適性、環境性能、省エネ技術など、鉄道ビジネスを支える最新ソリューションが一堂に集結する場として、多くの業界関係者から高い注目を集めています。

大阪で初めての開催となった前回（2022年）は、関西圏を中心とした関係皆様方にとって有意義な展示会として好評を博し、コロナ禍にもかかわらず270社・団体（555小間）にご出展いただき、おかげさまで、ご来場者も18,348名を数える盛況となりました。

今回は、前回の会場3・4号館を拡大して、3・4・5号館とし、さらには屋外でのデモや展示も実施します。企業展示に加え、セミナーや企業プレゼンテーションを通じ、最新の製品や技術、コンテンツを幅広くご紹介します。鉄道業界の内外を問わず多くの方々が交流を深め、新たなつながりや関係づくりが生まれる場として、いっそうのお役に立てればと考えています。

開催概要

◇開催名：第2回鉄道技術展・大阪2026 Mass-Trans Innovation Japan Osaka 2026

◇会期：2026年5月27日（水）～29日（金）10：00～17：00 ※最終日は16：30終了

◇会場：インテックス大阪（3・4・5号館／国際会議ホール）

（〒559-0034大阪市住之江区南港北1-5-102）

◇入場料：2,000円（ただし招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料）

◇主催：産経新聞社

◇オーガナイザー：株式会社シー・エヌ・ティ

◇後援：国土交通省近畿運輸局／大阪府／大阪市／大阪商工会議所

独立行政法人自動車技術総合機構 交通安全環境研究所／

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

◇特別協力：西日本旅客鉄道株式会社／大阪市高速電気軌道株式会社

近畿日本鉄道株式会社／南海電気鉄道株式会社／京阪電気鉄道株式会社

阪急電鉄株式会社／阪神電気鉄道株式会社

◇出展規模：329社・団体（749小間）※4月7日時点

◇併催事業：「鉄道技術展・大阪」サイト https://www.mtij.jp/osaka/ を参照ください。

展示会全般の問合せ先（一般の問い合わせ先）

事務局 株式会社シー・エヌ・ティ

鉄道技術展・大阪 担当

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3-4F

Tel.03-5297-8855 Fax.03-5294-0909

E-mail：info2026@mtij.jp

鉄道技術展・大阪 https://www.mtij.jp/osaka/