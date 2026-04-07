有名店社食サービス「みんなの社食」、人的資本経営・組織づくりを専門とする細田 薫氏が社外取締役に就任

株式会社みんなの社食

有名店社食を展開する株式会社みんなの社食（本社：東京都港区、代表取締役CEO：齋藤武仁）は、2026年4月7日付で、人的資本経営・組織づくりを専門とする細田 薫氏が社外取締役に就任したことをお知らせします。

「みんなの社食」は、提供する料理の美味しさにこだわり、食べログ百名店や評点3.7以上の有名店・人気店のメニューを、日替わり・週替わりでオフィスへ提供しています。美味しいランチを通して組織の団結力向上や社内コミュニケーションの活性化、出社体験の向上など、企業が抱える課題解決に貢献するとともに、飲食店の新たな収益基盤の構築にも取り組んでいます。

2025年6月のサービス開始以降、顧客体験に真摯に向き合い続けることを第一に運営してまいりました。人的資本経営と組織づくりの両面で豊富な実績を持つ細田氏の就任により、サービス導入企業様における「美味しい食を通じて人が集まり、つながり、組織が活性化する」という体験価値を追求してまいります。

さらに、東証プライム上場企業での執行役員経験を持つ細田氏の視点を取り入れ、経営管理体制の構築・リスクマネジメントの強化といったガバナンスの整備を当社の成長フェーズに合わせて推進することで、飲食店・企業・従業員の三方よしを実現する、より強固な事業基盤の構築を目指します。

■経営体制

代表取締役CEO 齋藤 武仁

取締役 石川 聡

取締役 藤井 英雄

取締役 鈴木 純太

社外取締役 細田 薫（新任）

■細田氏プロフィール

住友商事株式会社に入社後、ウクライナおよびブラジルを舞台に大型M&A2件を主導。その後、セルソース株式会社（東証プライム上場）に転職。HR・IR・海外事業・M&Aを管掌する立場で事業拡大を牽引するとともに、COOとして約1年にわたり経営全体を統括し、2025年10月に退任。2025年12月より株式会社ファームノートの執行役員CHROに就任し、農業テック領域における人的資本経営の実践と組織設計に取り組む（現職）。人的資本経営に関する深い考察をnote（https://note.com/hikarinosuke）にて継続的に発信しており、経営者・HR実務家の間で広く注目を集めている。

■ 就任の背景・細田 薫 氏 コメント

この度、社外取締役に就任いたしました細田薫です。

「みんなの社食」が提供する価値は、単なる「美味しい食事」にとどまりません。それは、人が集い、対話し、組織の中の”対角線”の質と量を充実させる「場の創造」です。

私はこれまで、海外M&Aや上場企業での経営統括、そしてCHROとして「人」を起点とした組織づくりに向き合ってきました。”ヒト”への愛と信頼を根底に、「美味しい食を通じた組織活性化」という体験価値の追求を、人的資本経営の視点から力強く後押ししていきたいと思います。

■ 代表取締役CEO 齋藤 武仁 コメント

人的資本経営と組織づくりを専門に実績を重ねてこられた細田さんに、社外取締役としてご参画いただけることを心から光栄に思っております。細田さんには以前よりメンターとして多くのことを学ばせていただいており、今回このような形でご一緒できることを大変嬉しく感じております。食事補助に関する税制改正の動きもあり、社食へのニーズは今後ますます高まると考えています。その中で「みんなの社食」を単なる食の福利厚生にとどめず、出社時のコミュニケーションインフラとして企業のHR課題の解決に貢献する存在へと広げていくために、細田さんの知見は不可欠です。飲食店様・企業様・従業員の皆様、すべてのステークホルダーに支えられているこの事業をさらに大きなインフラへと成長させるべく、ガバナンスと経営基盤の強化にも一層取り組んでまいります。

■「みんなの社食」とは

「みんなの社食」は、食べログ3.7以上や百名店といった行列の絶えない有名店の料理を自社の社食として導入できるサービスです。週1回から手軽に導入でき、利用頻度に応じて店舗もメニューも毎回変わるため、飽きずにお楽しみいただけます。従業員は、熱々のビュッフェ形式の料理を1食500円、ワンコインのみで利用可能です。オフィスのランチ難民問題の解決だけでなく、「同じ釜の飯を食べる」という食を通じた楽しいランチ体験を提供することを目指し、組織の団結力や出社体験の向上に寄与します。

お問い合わせ先：https://minshoku.jp/contact/

■株式会社みんなの社食

会社概要企業名：株式会社みんなの社食

代表者 : 代表取締役CEO 齋藤 武仁

設立：2024年6月19日

資本金：171,100,000円（資本準備金含む）

事業内容：有名店社食サービス「みんなの社食」の企画、運営

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F

HP：https://minshoku.jp/lp02/