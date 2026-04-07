narifuri × CITY COUNTRY CITY「 Tour de Collection 」を発表

ヒットユニオン株式会社

fashion + bicycle（機能性）を融合させた新しいカテゴリーのパイオニアであるnarifuri（ナリフリ）は、過去・現在・未来を融合させ、人、事、物、場所＆音などからインスピレーションされたものづくりをするブランド「CITY COUNTRY CITY（シティー カントリー シティ）」と初のコラボレーションアイテム「 Tour de Collection 」を4月10日（金）にリリースいたします。

Y2Kのあの頃の“自転車と音楽”がグラフィックテーマ

narifuriもCITY COUNTRY CITYも2000年代頃の自転車や音楽、ストリートカルチャーの影響を受けています。本コラボレーションではその時代の【Bike×Music】カルチャーをサンプリングし、グラフィックを制作。過去を振り返るためのものではなく、いまの都市で自転車とともに過ごす時間を心地よくするためのグラフィックに仕上がりました。

narifuriオリジナル生地「マルチテックメッシュ」をボディに使用。

narifuri オリジナルの「マルチテックメッシュ」をボディに使用しています。

メッシュ生地の吸汗速乾性や通気性といった機能を備えながら、 見た目はコットンに近い自然な表情。

風を通し、軽く、肌離れの良い着心地が特徴です。 自転車に乗る時間だけでなく、 その前後の時間まで含めて快適に過ごせるよう素材選びを行っています。

LOOK

IMAGE

COLLECTION

NFCC-01 | ツールド Tシャツ

NFCC-02 | ツールド ロングTシャツ

CITY COUNTRY CITYの得意とするミュージックカルチャーとバイシクルカルチャーを融合させたグラフィックとワードが特徴の書き下ろしグラフィックをプリント。

ベースは汗や雨などを素早く乾かし、心地良い風をとりこむnarifuriオリジナル生地「マルチテックメッシュ」を使用した半袖と長袖Tシャツです。

“コットンの自然な表情” を与えたこのメッシュ生地は、カフェやショッピングを楽しむカジュアルライドを想定し開発されました。そのためクローゼットの様々なカジュアルウェアと相性がよく、使うたびに増す風合いも魅力の1つです。

袖付けには、肩の運動量を確保しながらコンパクトな見栄えを演出するスプリット・ラグランを採用。

カジュアルにサイクリングを楽しむ方にお勧めです。

■カラー展開｜白、黒

■サイズ展開｜S、M、L、XL

■価格

半袖｜12,100円（税込）

長袖｜13,200円（税込）

■商品ページURL

半袖｜ https://www.narifuri.com/shop/g/gNFCC-01-4550392658496/

長袖｜ https://www.narifuri.com/shop/g/gNFCC-02-4550392658656/

■ 発売日 ：4月10日（金）

■ 販売場所 ：narifuri Online Store (https://www.narifuri.com/shop/)、 全国取り扱い店舗

narifuri | ナリフリ

fashion＋bicycle（機能性）を融合させ、自転車に乗ることを想定した機能と街に溶け込むデザインを両立させたファッションブランド。

日常の振る舞い（＝行動）が身振り（＝スタイル）をつくるという考え方のもと、自転車に乗ることから街を歩くことまでをひとつながりの「生活の流れ」として捉え、行動そのものに寄り添った自然で快適な行動をデザインするスタイルブランドです。

■ Official HP：https://www.narifuri.com/shop/

■ Instagram ：https://www.instagram.com/narifuri_japan/

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CITY COUNTRY CITY | シティー カントリー シティ

過去・現在・未来を融合させ、人、事、物、場所＆音などからインスピレーションされたものづくりをするブランド。デザインチーム非公表の謎多きブランドながら、2021年のスタート当初から、インスタグラムへのポストにてストリートカルチャーや、ミュージックカルチャーに根ざした独特の世界観を表現しています。

■ Instagram ： https://www.instagram.com/citycountrycityofficial/

■ Official HP ：https://citycountrycity-ccc.com/