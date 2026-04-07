【セミナー開催レポート】楽天新春カンファレンス前夜に100名以上が集結！「ECマスターズ大新年会2026」で語られた最新戦略とは？

株式会社ECXグループ

2026年1月29日（木）、日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区／代表：清水将平）は、品川にて「ECマスターズ大新年会2026」を開催。当日は、楽天新春カンファレンス前日という絶好のタイミングもあり、100名以上のEC事業者の皆さまにご参加いただき、会場は終始熱気に包まれました。

■ 開催レポート

2026年のEC市場をどう戦うのか 。業界の第一線で活躍する登壇者が、それぞれのリアルな事例や最新ノウハウを共有し、明日からすぐに実践できるヒントが詰まった一日となりました。

写真：島村氏の登壇の様子

第一部の会員事例紹介では、株式会社しま村 取締役の島村悠吾氏が登壇。債務超過の状態からEC事業を立ち上げ、10年間で会社売上の9割を占めるまでに成長した軌跡を公開。楽天市場での月商は70万円から1,580万円へ拡大しました。講演では、転換率（CVR）を二桁で安定させるための具体的な改善施策や、日々の小さな改善の積み重ねの重要性が紹介され、参加者からは「自社の課題解決のヒントになった」といった声も寄せられています。

写真：金基輝氏の登壇の様子

続く第二部では、Fliption, Inc. CTOの金基輝氏が登壇。「撮影ゼロ」でモデルコンテンツを制作できる最新のバーチャルフィッティング活用術を紹介。生成AIを活用したコンテンツ制作の実例に、会場からは驚きの声も。コスト削減と制作スピード向上を同時に実現する新しい選択肢として、多くの参加者の関心を集めました。

写真：小野氏の登壇の様子

さらに第三部では、ec vision株式会社の代表である小野稜太氏が、ECXグループと共同開発した「楽天ショップ専用・経営支援ツール」を初公開。「売上至上主義からの脱却」をテーマに、「売れているのに、なぜか利益が残らない」という多くのショップ運営者が抱える悩みに対し、利益を可視化し、正しい意思決定を行うための具体的な活用方法を紹介。感覚に頼る運営から、データに基づく経営へ。会場では多くの参加者が熱心にメモを取る姿が見られました。

写真：細田氏、李氏の登壇の様子

第四部では、グローバルECプラットフォーム「TEMU」のセッションを実施。ビジネスディベロップメントマネジャーの細田海斗氏とシニアビジネスディベロップメントマネジャーの李萌萌氏が登壇。

日本のEC事業者がTEMUを通じて国内消費者へ直接販売できる低コスト出店プラン、アルゴリズムによるトラフィック最適化、PDCA型の販売育成プロセスといった実践的な運営ノウハウを解説。具体的な顧客事例も紹介され、次世代モールの可能性を感じるセッションとなりました。

写真：清水氏の登壇後の様子

イベントの最後には、日本ECサービス株式会社 代表 清水将平による公開コンサルティングを実施。

参加者から寄せられたリアルな質問にその場で回答し、会場は大きな盛り上がりに。

さらに、自社商品データをTemuへ一括登録できる新ツール「ecx converter」も初公開。今後の展開に期待が高まる形で、イベントは幕を閉じました。

■ 参加者の声

■ 内容

- 各分野の専門家から最新情報を一度に聞ける貴重な機会でした。明日からの店舗運営にすぐに活かしたいです。- しま村さんの話は自社と同様の悩みから始まっており、非常に勇気づけられました。地道な努力の重要性を再認識しました。- 利益管理ツールは、まさに今知りたかった情報でした。感覚的な経営から脱却し、データに基づいた判断ができそうです。- 毎年参加していますが、今年は特に内容が濃かったです。懇親会で登壇者や参加者と深く交流できた点も大きな収穫でした。

第一部：会員事例紹介

債務超過からV字回復。家業から企業へ進化した10年間の歩みを公開

（株式会社しま村 島村悠吾氏）

▶ショップページ：https://www.rakuten.co.jp/shimamura-miso/

(https://www.rakuten.co.jp/shimamura-miso/)

第二部：特別講演

撮影ゼロで実現するモデルコンテンツ制作とバーチャルフィッティング運用術

（Fliption, Inc. 金基輝氏）



第三部：ツール初公開

売上至上主義からの脱却。利益最大化「楽天ショップ専用・経営支援ツール」

（ec vision株式会社 小野稜太氏）

▶会社詳細：https://ec-vision.co.jp/



第四部：特別講演

TEMU日本市場の最新動向と“Local to Local”戦略 ― 日本セラーと共に創る次世代EC

（TEMU 細田海斗氏、李萌萌氏）



第五部：公開コンサルティング

参加者からの質問・相談に清水が回答

（日本ECサービス株式会社 清水将平）

■ ECマスターズクラブについて

楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonでネットショップを運営する方向けの会員制サポートサービスです。楽天ショップを中心に2,600社以上が利用する国内最大級のサブスクリプション型オンラインサロンで、通常10万円以上かかるコンサルティング相当のサービスを月額1.5万円から提供しています。主な提供内容は以下のとおりです。

- 質問数無制限で24時間以内に回答が得られるフォーラム（掲示板）- 毎日最新情報とノウハウが届くサポートレター（メールマガジン）- 毎週2種類のライブ配信・「ECマスターズLIVE」：各モールからのお知らせをまとめて解説・「公開コンサルティング」：その場で質問可能- 業務効率化などに活用できる30種類以上のツール

▼ECマスターズクラブの詳細はこちら

https://ec-masters.co.jp/

▼YouTubeで楽天ショップ運営者に役立つ動画も公開中！

https://www.youtube.com/@ecmasters

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本プレスリリースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

- 企業名 ：日本ECサービス株式会社- ホームページ：https://ec-masters.co.jp/- 電話番号 ：03-6682-9997- メール ：seminar@ec-masters.net- 所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 プレファス神宮前3階