お好み焼専門店「千房」、ステーブルコイン決済の実証実験を開始。決済と顧客データを統合した次世代型店舗モデルの構築へ

千房株式会社

お好み焼専門店「千房」を展開する千房株式会社（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：中井貫二、以下「当社」）は、株式会社Hash Port（本社：東京都港区）と連携し、業界に先駆けた取り組みとして、ステーブルコイン決済の実証実験（PoC）を2026年4月7日（火）より開始いたします 。

本取り組みは、当社における次世代型デジタル施策の一環として実施するものです 。決済と顧客データを一体化させることで、新たな店舗運営モデルの構築を目指します 。

■ 実証実験の概要

本実証では、Web3ウォレット「Hash Port Wallet」を活用し、日本円連動ステーブルコイン「JPYC」による決済を導入いたします 。

決済手数料の無料化：ユーザーは対象店舗において、自身が保有するステーブルコインを用いて決済を行うことができ、決済手数料無料で利用可能です 。

オリジナルSBTの付与：ステーブルコイン決済を行ったお客様には、当社オリジナルのSBT（Soulbound Token）を付与いたします 。

顧客データの可視化：付与されるSBTは来店・利用履歴と連動するデジタル証明として機能します 。これにより、データの蓄積を可能とし、将来的なマーケティング施策の高度化や再来店促進へ活用することを想定しています 。

■ 対象店舗

まずは以下の2店舗より運用を開始いたします 。

千房 千日前本店

千房 有楽町ビックカメラ支店

■ 背景と目的

当社はこれまでも、大阪・関西万博に関連した取り組みや、NFT（SBT）を活用したロイヤリティ施策など、デジタル技術による新たな顧客体験の創出に注力してまいりました 。

今回の実証実験には、主に以下の3つの目的があります。

利便性の向上とコスト最適化：決済手段の多様化による利便性向上に加え、店舗側のコスト構造の最適化および新たな決済インフラの実運用を検証します 。

顧客データの直接取得：決済を起点としたデータを直接取得することで、従来の飲食店運営の枠組みを超えた価値創出を目指します 。

将来的な事業展開の検証：ステーブルコインを活用した次世代の事業展開の可能性について検証を進めます 。

■ 今後の展開

本実証を通じて利用状況やオペレーションの検証を行い、今後は本モデルの他店舗展開も検討してまいります 。 また、SBTを活用したロイヤリティ施策をさらに発展させ、国内外のお客様に向けた新たな飲食体験の提供を目指すとともに、海外事業との連動を視野に入れたグローバル展開における活用可能性についても検討を進めてまいります 。

■ 千房株式会社について

1973年、大阪・千日前にて創業。「お好み焼」を庶民の味から、国内外のお客様に喜んでいただける“ごちそう”へと昇華させることを目指し、国内外で店舗を展開。伝統の味を守りつつ、冷凍食品の開発・販売など、常に新しい挑戦を続けながらお客様に感動をお届けできるよう努めてまいります。

・事業内容： お好み焼専門店「千房」等の運営

・URL：https://www.chibo.com/

・業種：飲食店

・本社所在地：大阪府大阪市浪速区湊町 2-2-45 オンテックス難波ビル7F

・電話番号：06-6633-2131

・代表者名：中井 貫二

・上場：未上場

・資本金：-

・設立：1973年12月

【本件に関するお問い合わせ先】

千房ホールディングス株式会社

担当：経営企画室 橘川（キツカワ）

Email：kitsukawa@chibo.com