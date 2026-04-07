【初開催】エブリスタ小説大賞2026「双葉社パステルNOVEL小説大賞」応募開始～受賞作はノベライズ確約＆メディア化展開のチャンス～

株式会社エブリスタ

株式会社エブリスタ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山下正樹）は、自社で運営する小説投稿サイト「エブリスタ」において、株式会社双葉社とコラボした「双葉社パステルNOVEL小説大賞」を開始いたしました。

作品募集期間は2026年4月3日(金) ～ 2026年7月5日(日) まで。

■コンテスト概要

「双葉社パステルNOVEL小説大賞」は、株式会社双葉社とエブリスタがコラボして開催する小説コンテストです。

初開催となる本コンテストのテーマは"家族・家庭"。

日常の地続きにあるテーマだけれど、スケール感の大きい疑問や現象、そして事件が軸となりお話が進んでいく。

個性的なキャラクターと、ありふれた日常の中にある感動、爽快な読後感、そしてエモい風景や奇跡がちりばめられた心揺さぶるストーリーをお待ちしております。

「双葉社パステルNOVEL小説大賞」コンテスト特設ページ

https://estar.jp/official_contests/159873





■賞典

（賞典１）双葉社より書籍化確約＋コミカライズ＆映像化検討

（賞典２）受賞1作品につき10万円（最大50万円）





■スケジュール

応募期間：2026年4月3日(金) 12:00 ～ 2026年7月5日(日) 27:59

中間発表：2026年9～10月予定

最終結果発表：2026年11～12月予定





■応募要項

- 5～8万字程度の小説であること- 完結必須- 主人公の年齢が10～20代であること

応募要項の詳しい情報は、エブリスタ上で公開しているコンテスト特設ページで確認することができます。

https://estar.jp/official_contests/159873





【レーベルのご紹介】

新世代の「知性」と「感性」を刺激し、「感動」と「共感」ができる物語を読者の皆様へお届けしているパステルNOVELが初の小説大賞を開催します。幅広く、奥深く、色んなカタチの『愛』を描いた作品をお待ちしております。

公式サイト「双葉文庫 パステルNOVEL」

https://fr.futabasha.co.jp/special/pastel/

■エブリスタとは

2010年よりサービスを開始。恋愛やファンタジー、ホラー、ミステリー、BL、青春、ノンフィクションなど多様なジャンルの作品が投稿されている小説創作プラットフォームです。

エブリスタ編集部の目に留まった投稿作品は、40社以上の出版社と提携し、書籍化・メディア化のオファーを行いデビューのサポートをしています。

また、受賞作品は書籍化・コミカライズの権利を得ることができる出版社と共同開催のコンテスト「エブリスタ小説大賞」や、100文字から参加できる短編コンテスト「妄想コンテスト」など作家ニーズにあわせた様々なコンテストを常時開催しています。

クリエイター創作支援プログラムとして「スターギフト」など収益還元機能の提供などサービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの小説家の方々を応援してまいります。

今後もエブリスタは「誰もが輝ける場所（everystar）」をコンセプトに、一人一人の思いや言葉から生まれる物語をひろく世界へ届けられるクリエイティブコミュニティであり続けます。

■関連情報

■「エブリスタ小説大賞2026」特設ページ

https://estar.jp/official_contests/gp

■Web小説投稿サイト「エブリスタ」

https://estar.jp/

■「エブリスタ」公式X（Twitter）

https://x.com/estar_jp

■会社概要

会社名 ： 株式会社エブリスタ

代表者 ： 代表取締役社長 山下正樹

所在地 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目1番地1 フロントプレイス神田神保町八階

設立 ： 2010年4月1日

事業内容 ： 小説投稿サイトの運営、書籍化・メディア化のプロデュース、電子書籍の出版その他の出版関連事業

関連会社 ： 株式会社めちゃコミック

URL： https://everystar.jp/



