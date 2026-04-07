人気ママインフルエンサーコラボ企画！約2年の開発期間を経て商品化！ベビーキッズブランド「HOPPL」よりお子さまの成長に寄り添う回転収納ラック「変化するくるくる本棚」が新登場

株式会社Noz

「子育てにデザインをプラスする」をコンセプトにベビーキッズブランド「HOPPL（ホップル）」

を展開する株式会社Noz は、HOPPL Second Line “変化する“シリーズ よりお子さまの成長に寄り添う回転収納ラック「変化するくるくる本棚」を2026年5月13日（水）に発売いたします。



本製品は、現役ママインフルエンサー「ゆいころ（@yuicoro_gram ）」様との共同開発により誕生しました。

子育て家庭における「収納」「片付け」「日々の準備」といった課題に着目。

「子どもの自主性を育みながら、親子のコミュニケーションを促進する家具」をコンセプトに、約2年の開発期間を経て商品化に至りました。

「変化するくるくる本棚」とは？

HOPPL 変化するくるくる本棚

「変化するくるくる本棚」は、収納棚・ホワイトボード・かばん掛けをひとつにまとめた、

おうち型の回転収納ラックです。

毎日の「おしたく」をスムーズにしながら、親子のコミュニケーションも自然と生まれるアイテムです。

現役ママインフルエンサー「ゆいころ」さんコラボ企画@yuicoro_graｍHOPPL×@yuicoro_graｍ

現役ママインフルエンサー「ゆいころ」

Instagram フォロワー11万人

インスタグラムを中心に、育児や暮らしに役立つ情報を等身大の視点で発信。3人の子どもとの日々を丁寧に切り取りながら、実体験に基づく便利Itemや工夫を紹介し、育児に向き合う保護者から支持されています。

1．本棚・ランドセル収納・ホワイトボード機能を一体化した多機能設計

絵本・おもちゃ・通園グッズなどを一台で整理できる収納機能に加え、

片面に大型ホワイトボード、もう片面にメモや確認に適したミニボードを搭載。

家庭内の情報共有やおしたく習慣の定着をサポートします。

絵本収納やランドセルラックとしても片面に大きなホワイトボード、もう片面にもミニボードつきペントレー＆天板には取り外せるペン立てつき

2．360度回転構造による省スペース設計

省スペースでしっかり収納でき、絵本・おもちゃ・通園グッズなどをまとめて整理可能。

マガジンラックやフック付きで、「自分で片付ける習慣」をサポートします。

大人でも子どもでも使いやすいサイズ感

3．インテリアになじむデザイン性

おうち型のフォルムと「ミルキーホワイト」「モカグレージュ」の2色展開により、

空間に調和しやすいデザインを実現。

子どもの成長後も長く使用できる設計としています。

左：モカグレージュ 右：ミルキーホワイト付属品内容

1.マグネット41種つき

付属のアルファベット・数字マグネットで遊びながら楽しく学べる！

計算符号もあるので、算数のお勉強にも 市販のマグネットおもちゃ遊びにもぴったり



2.マーカーペン4本（ブルー/レッド/イエロー/ブラック）

おしたくリストや予定管理、伝言メモなどに活用でき、用途ごとに色分けして使える便利なセットです。

英語・数字マグネット41種＆マーカーペン4本つき

■先行予約について

期間：2026年4月8日（水）午前10時～ ※予約台数受け付け次第終了

販売サイト：公式オンラインショップ

対象商品：変化するくるくる本棚

公式オンラインショップでは、2026年4月8日（水）午前10時より台数限定にて先行予約を開始いたします。

また予約特典として、子どもの生活習慣をサポートする「おしたくマグネット（2種）」を進呈いたします。

おしたくマグネット やること・もちもの

毎日の「やること」や「もちもの」を見える化し、

子どもの“自分でできる力”を育てるマグネットシリーズです。

終わったタスクを裏返すと「できた！」の丸が付くシンプルなしかけで、

「これからやること」と「完了したこと」がひと目で分かります。

親からの声かけを減らし、朝のバタバタを軽減。

小さな成功体験の積み重ねが、将来につながる準備力・自己管理力を育てます。

なお、「おしたくマグネット（2種）」についても2026年5月13日（水）に発売予定。

■商品概要

商品名：変化するくるくる本棚

カラー：ミルキーホワイト／モカグレージュ

価格：23,650円（税込）

予約開始日：2026年4月8日（水） 10時～ ※予約台数受け付け次第終了

商品発売日：2026年5月13日（水）

商品詳細はこちら＞＞(https://www.hoppltown-onlineshop.jp/products/detail/870)

■セカンドラインについて

ミルキーホワイト/モカグレージュ

HOPPLではこれまで、長く愛される品質と、思い出を形に残せるデザインにこだわってきました。

でも、“そんな想いをもっとたくさんの方に届けたい。”

そんな気持ちから生まれたのが、新しい製品ライン「セカンドライン」です。

HOPPLらしさを大切にしながら、新しい素材やつくり方のアイデアを取り入れ、これまでよりも気軽に手に取りやすい価格を実現。

それでも、「ずっと使える」「思い出とともに育つ」こだわりは変わりません。

「可愛いけど、ちょっと手が届かないな…」

そんなふうに感じていた方にも、HOPPLを選んでいただけたら。

そんな願いを込めた、あたらしいHOPPLのかたちです。

HOPPL 製品詳細

HOPPL Second Line

・ブランドサイト(https://hoppl.jp/)

・ECサイト(https://www.hoppltown-onlineshop.jp/)

・公式Instagram(https://www.instagram.com/hoppl_official/)

・公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%40hoppl)

会社概要

会社名：株式会社Noz

所在地：〒665-0824 兵庫県宝塚市金井町2-10

コーポレートサイトはこちら(https://hoppl.jp/)



当社は今後も、子育て世代のリアルなニーズに寄り添い、暮らしの質向上に寄与する製品開発を推進してまいります。