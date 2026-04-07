人気ママインフルエンサーコラボ企画！約2年の開発期間を経て商品化！ベビーキッズブランド「HOPPL」よりお子さまの成長に寄り添う回転収納ラック「変化するくるくる本棚」が新登場

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株式会社Noz

「子育てにデザインをプラスする」をコンセプトにベビーキッズブランド「HOPPL（ホップル）」


を展開する株式会社Noz は、HOPPL Second Line　“変化する“シリーズ よりお子さまの成長に寄り添う回転収納ラック「変化するくるくる本棚」を2026年5月13日（水）に発売いたします。

本製品は、現役ママインフルエンサー「ゆいころ（@yuicoro_gram ）」様との共同開発により誕生しました。


子育て家庭における「収納」「片付け」「日々の準備」といった課題に着目。


「子どもの自主性を育みながら、親子のコミュニケーションを促進する家具」をコンセプトに、約2年の開発期間を経て商品化に至りました。




HOPPL　変化するくるくる本棚

「変化するくるくる本棚」とは？


「変化するくるくる本棚」は、収納棚・ホワイトボード・かばん掛けをひとつにまとめた、
おうち型の回転収納ラックです。
毎日の「おしたく」をスムーズにしながら、親子のコミュニケーションも自然と生まれるアイテムです。




現役ママインフルエンサー「ゆいころ」さんコラボ企画

@yuicoro_graｍ
HOPPL×@yuicoro_graｍ

現役ママインフルエンサー「ゆいころ」



Instagram フォロワー11万人



インスタグラムを中心に、育児や暮らしに役立つ情報を等身大の視点で発信。3人の子どもとの日々を丁寧に切り取りながら、実体験に基づく便利Itemや工夫を紹介し、育児に向き合う保護者から支持されています。






1．本棚・ランドセル収納・ホワイトボード機能を一体化した多機能設計

絵本・おもちゃ・通園グッズなどを一台で整理できる収納機能に加え、


片面に大型ホワイトボード、もう片面にメモや確認に適したミニボードを搭載。


家庭内の情報共有やおしたく習慣の定着をサポートします。




絵本収納やランドセルラックとしても


片面に大きなホワイトボード、もう片面にもミニボードつき


ペントレー＆天板には取り外せるペン立てつき


2．360度回転構造による省スペース設計

省スペースでしっかり収納でき、絵本・おもちゃ・通園グッズなどをまとめて整理可能。


マガジンラックやフック付きで、「自分で片付ける習慣」をサポートします。




大人でも子どもでも使いやすいサイズ感


3．インテリアになじむデザイン性

おうち型のフォルムと「ミルキーホワイト」「モカグレージュ」の2色展開により、
空間に調和しやすいデザインを実現。



子どもの成長後も長く使用できる設計としています。





左：モカグレージュ　右：ミルキーホワイト

付属品内容

1.マグネット41種つき
付属のアルファベット・数字マグネットで遊びながら楽しく学べる！
計算符号もあるので、算数のお勉強にも 市販のマグネットおもちゃ遊びにもぴったり

2.マーカーペン4本（ブルー/レッド/イエロー/ブラック）
おしたくリストや予定管理、伝言メモなどに活用でき、用途ごとに色分けして使える便利なセットです。



英語・数字マグネット41種＆マーカーペン4本つき


■先行予約について

期間：2026年4月8日（水）午前10時～　※予約台数受け付け次第終了


販売サイト：公式オンラインショップ


対象商品：変化するくるくる本棚


公式オンラインショップでは、2026年4月8日（水）午前10時より台数限定にて先行予約を開始いたします。


また予約特典として、子どもの生活習慣をサポートする「おしたくマグネット（2種）」を進呈いたします。




おしたくマグネット　やること・もちもの

毎日の「やること」や「もちもの」を見える化し、


子どもの“自分でできる力”を育てるマグネットシリーズです。


終わったタスクを裏返すと「できた！」の丸が付くシンプルなしかけで、


「これからやること」と「完了したこと」がひと目で分かります。



親からの声かけを減らし、朝のバタバタを軽減。


小さな成功体験の積み重ねが、将来につながる準備力・自己管理力を育てます。



なお、「おしたくマグネット（2種）」についても2026年5月13日（水）に発売予定。


■商品概要

商品名：変化するくるくる本棚


カラー：ミルキーホワイト／モカグレージュ


価格：23,650円（税込）


予約開始日：2026年4月8日（水）　10時～　※予約台数受け付け次第終了


商品発売日：2026年5月13日（水）
商品詳細はこちら＞＞(https://www.hoppltown-onlineshop.jp/products/detail/870)



ミルキーホワイト/モカグレージュ

■セカンドラインについて

HOPPLではこれまで、長く愛される品質と、思い出を形に残せるデザインにこだわってきました。


でも、“そんな想いをもっとたくさんの方に届けたい。”



そんな気持ちから生まれたのが、新しい製品ライン「セカンドライン」です。


HOPPLらしさを大切にしながら、新しい素材やつくり方のアイデアを取り入れ、これまでよりも気軽に手に取りやすい価格を実現。



それでも、「ずっと使える」「思い出とともに育つ」こだわりは変わりません。


「可愛いけど、ちょっと手が届かないな…」



そんなふうに感じていた方にも、HOPPLを選んでいただけたら。


そんな願いを込めた、あたらしいHOPPLのかたちです。



HOPPL Second Line

HOPPL 製品詳細

・ブランドサイト(https://hoppl.jp/)


・ECサイト(https://www.hoppltown-onlineshop.jp/)


・公式Instagram(https://www.instagram.com/hoppl_official/)


・公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%40hoppl)


会社概要

会社名：株式会社Noz


所在地：〒665-0824 兵庫県宝塚市金井町2-10


コーポレートサイトはこちら(https://hoppl.jp/)

当社は今後も、子育て世代のリアルなニーズに寄り添い、暮らしの質向上に寄与する製品開発を推進してまいります。