ブリオーニ 六本木ヒルズ店にて「Soffioブレザー」特別イベントを開催

株式会社ブリオーニジャパン

ブリオーニは、2026年春夏コレクションのキーアイテムである「Soffio（ソッフィオ）ブレザー」のローンチを記念し、 4月16日（木）から4月19日（日）までの期間、ブリオーニ六本木ヒルズ店にて特別イベントを開催いたします。

Soffioブレザーは、軽やかさとしなやかさを追求し、ブリオーニならではの仕立ての美学を現代的に表現した一着です。

ブリオーニの世界観を体現した空間において、創業以来受け継がれてきたクラフツマンシップとテーラリング技術に触れていただけます。会場では、テーラーによるデモンストレーションを通じて、サルトリアの伝統が息づく手仕事を間近でご覧いただけるほか、フィッティングを通じてその着心地をご体感いただけます。

【イベント概要】

開催期間： 4月16日（木） ～ 4月19日（日）

会場：ブリオーニ 六本木ヒルズ店

内容：Soffioブレザーの展示、テーラリングデモンストレーション、フィッティング体験

【店舗情報】

ブリオーニ六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-12-2 六本木けやき坂通り1F

12:00 - 20:00

お問合せ：ブリオーニ クライアントサービス TEL. 0120-200-185

ブリオーニについて

1945年にローマで創業したブリオーニは、卓越したテーラリング技術、厳選された素材、エフォートレスなモダンエレガンスを融合させたスタイルを築いてきました。最先端のビスポークサービスに加え、イタリア製の既製服、レザーグッズ、シューズ、アクセサリー、フレグランスを取り揃え、フォーマルウェアからレジャーウェアまで幅広く展開しています。

ブリオーニはケリンググループに属し、イタリアのクラフツマンシップとタイムレスなスタイルを体現し続けています。

詳しくはhttps://www.brioni.comをご覧ください。