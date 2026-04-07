株式会社Jiffcy『Jiffcy』大型アップデート。写真機能「Dots」をリリース

『Jiffcy（ジフシー）』を提供している株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西村成城）は、『Jiffcy』において、4月7日より写真機能「Dots」（特許出願済）の提供を開始したことをお知らせいたします。

■写真機能「Dots」とは

「Dots」は一つの最高の投稿を、仲の良い友達と一緒につくる写真機能です。1日1枚、仲の良い友達と自撮りを送りあうと、自動でコラージュが作成されます。作成されたコラージュには日付が刻印され、思い出として溜まっていきます。

■Jiffcy ダウンロード

Jiffcyは以下のURLよりダウンロードいただけます。

https://jiffcy.go.link/19XLX

■SNSは"自己表現"から"関係構築"へ

私たちが「Dots」を開発したのは、SNSが段々と"自己表現"の場から"関係構築"の場へシフトしていることを強く感じたからです。私たちはこれまで、『Jiffcy』によってテキスト通話という価値を提供してきました。テキスト通話は親しい間柄でこそ真価を発揮する機能です。

私たちは直にクローズドなコミュニティにおける熱量の高さを目の当たりにする中で、SNSは"自己表現"のためではなく、親しい人との"関係構築"のための存在へとシフトしてきていることに気づきました。現在世界に存在するSNSの中で"関係構築"に最適化されたSNSはありません。

「Dots」の使い方

今回、私たちは"関係構築"に最適なテキスト通話コミュニケーションに加え、"関係構築"にさらに最適な写真機能をリリースしました。およそ2年間、クローズドなコミュニケーションに最適化された写真機能を考え続けてきた集大成となります。

「Dots」という名前の由来は、瞬間瞬間を点と捉え、点（Dot）が集まって関係性が構築されるという考えによるものです。「Dot」を投稿し、友達と「Dots」をつくりましょう。

CREATING OUR WORLD

■JiffcyユーザーのSNS利用傾向から見る、SNSのストレス

リリースに際し、Jiffcyユーザーを対象にSNSの利用傾向の定性調査を実施しました。Z世代・α世代では「イケてる感を出しすぎると嫌われる」という意見が多く、閲覧側の意見としては、「他人の投稿と自分の投稿を比べてしまう」という意見が多くなっていることが明らかとなりました。

社会人世代の意見としては「お互いの境遇が変わり、迂闊に投稿できない」という意見が、特に女性に多くみられました。近い意見として、「年齢とともにライフスタイルの差が開いていき、比べてしまう」という意見もありました。

Z世代・α世代および社会人で共通して、「投稿すること自体がリスクになってきており、投稿しにくい」状況になっていると考えられます。

これらの調査からも、今後のコミュニケーショントレンドは"自己表現"から"関係構築"の方向に進化していくと考えられます。関係構築のためであれば、自己表現の枠を超えて、共同作業として"私たちの表現"をしていくことが可能となります。

「Dots」は、従来の『Jiffcy』のテキスト通話コミュニケーションとの相乗効果を生み出し、親しい人との関係性に最適なコミュニケーションツールとして、若年層を中心に浸透していくと考えています。

■株式会社Jiffcy 代表取締役CEO 西村 成城 のコメント

今回「Dots」機能をリリースでき、とても嬉しく思います。「Dots」プロジェクトは今から2年前、親しい人との利用で価値が最大化する写真コミュニケーションがあるはずだ、という考えから始まったプロジェクトです。

テキスト通話と同じく、汎用的ではないが、相手が親しい人だからさらに面白くなるコミュニケーション。電話がない世界で電話を発明するのと同じように、世の中に存在していないけれど、存在してみれば必要不可欠になるであろうものを開発するのは、とても大変でした。

「Dots」の価値は、一人では投稿が完成しないところにあります。必ず誰かとの合作になるのです。どうか、仲の良い友達、恋人、家族と一緒に「Dots」を使ってみてください。必ずや価値が体感できることと思います。

株式会社Jiffcy 代表取締役CEO 西村 成城

■『Jiffcy』とは

『Jiffcy』は仲の良い友達、恋人、家族ともっと仲良くなれる、最高のSNSです。

「Dots」機能は、一つの最高の投稿を、仲の良い友達と一緒につくる写真機能（特許出願済）です。1日1枚、仲の良い友達と自撮りを送りあうと、自動でコラージュが作成されます。作成されたコラージュには日付が刻印され、思い出として溜まっていきます。

「テキスト通話」機能では、電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクイン。また、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'25 / 第31回AMD Award」にて映画『国宝』等に並び優秀賞を受賞いたしました。

■会社概要

・社名：株式会社Jiffcy

・本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F

・代表者：代表取締役CEO 西村 成城

・事業内容：インターネットサービス

・設立：2018年1月

・HP：https://jiffcy.com

■採用情報

『Jiffcy』を提供する株式会社Jiffcyは、エンジニア及びマーケティング、PM他さまざまなポジションの募集を行なっています。私たちと一緒に世界を変えませんか？

・マーケティングマネージャー

https://www.notion.so/career-jiffcy/24f7641a95218091981df49bafb6248b



・ショート動画担当

https://www.notion.so/career-jiffcy/SNS-eb4a72f787be486cb690c7a2b5a26af2



・PM

https://www.notion.so/career-jiffcy/PM-1a47641a9521805babefe9d458b0d75b



・Androidエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Kotlin-1a47641a9521804092fcfe2e0f3ec432



・iOSエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Swift-137b81c38bcb4bca91f7fce5f01e67fa



・PR広報

https://www.notion.so/career-jiffcy/PR-1d97641a95218033939cebe679e2e49a



・CFO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CFO-1d37641a9521805790fefd210306660b



・CUSO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CUSO-1d37641a9521800c9aefc6e1dc78119c



・CMO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CMO-1d27641a952180249683fc3d6e749b83