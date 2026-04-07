TVアニメ『本好きの下剋上　領主の養女』読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜夕方5時30分枠にてTVアニメ絶賛放送中！（※一部地域を除く）

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が刊行する『本好きの下剋上』（著：香月美夜/イラスト：椎名優）のTVアニメ『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～ 領主の養女』のTVアニメ放送が開始したことをお知らせいたします。

■TVアニメ情報

『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～ 領主の養女』

＼連続2クールで放送決定！／

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット

土曜夕方5時30分枠にてTVアニメ絶賛放送中！（※一部地域を除く）

TOKYO MXでも毎週月曜夜9時25分から絶賛放送中！

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。

＜キャスト＞

ローゼマイン：井口裕香

フェルディナンド：速水 奨

＜制作スタッフ＞

・原作：香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）

・原作イラスト：椎名優

・漫画：波野涼

・監督：岩崎良明

・シリーズ構成：國澤真理子

・キャラクターデザイン：簑輪愛子

・色彩設計：近藤牧穂

・美術設定：田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛

・美術監督：田村せいき

・撮影監督：小池真由子

・編集：増永純一

・音響監督：渡辺淳

・音響効果：倉橋裕宗

・音楽：未知瑠

・アニメーションプロデューサー：吉信慶太

・アニメーション制作 ：WIT STUDIO

▼TVアニメ公式HP

https://booklove-anime.jp/

■『本好きの下剋上』とは

「このライトノベルがすごい！」（宝島社刊）殿堂入り！

シリーズ累計1300万部突破！（電子書籍を含む）

大人気ビブリア・ファンタジー！

幼い頃から本が大好きな、ある女子大生が事故に巻き込まれ、見知らぬ世界で生まれ変わった。

貧しい兵士の家に、病気がちな5歳の女の子、マインとして……。

おまけに、その世界では人々の識字率も低く、書物はほとんど存在しない。

いくら読みたくても高価で手に入らない。マインは決意する。ないなら、作ってしまえばいいじゃない！目指すは図書館司書。

本に囲まれて生きるため、本を作ることから始めよう！

▼原作特設サイトはこちらから

https://www.tobooks.jp/booklove/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/