「長濱浪漫ビール」限定醸造ビール『BELGIAN SAISON(ベルジャンセゾン)』を2026年4月21日(火)より数量限定販売

長浜浪漫ビール株式会社

長濱浪漫ビールは、限定醸造ビール『BELGIAN SAISON(ベルジャンセゾン)』を2026年4月21日(火)より順次出荷いたします。

■長濱浪漫ビール

長濱浪漫ビールは滋賀県長浜市で1996年に創業し、2026年で30周年を迎えます。伊吹山の雪解け水が育む豊かな自然。そんな長浜の地で生まれた歴史情緒あふれる街並みに佇むビール工場併設レストランです。創業以来、県内外の皆様から愛され続ける定番ビールの味わいを守りつつ、日々新しい限定ビールの醸造に挑戦しています。

■ベルジャンセゾン

ベルジャンセゾンは、ベルギー・ワロン地方の農家で、冬の農閑期に仕込まれていたビールが起源です。夏の農作業に従事する労働者の安全な水分補給を目的に造られていました。 夏の終わりまで品質を保つためにホップを贅沢に使用し、保存性を高めている点が特徴です。また、作業中でも飲みやすいよう糖分をしっかりと発酵させた、ドライで清涼感のある味わいに仕上げられています。本商品では、ベルジャン酵母由来のフレッシュでグレープフルーツのような爽やかな香りと、ペッパーを思わせるスパイシーなニュアンスをお楽しみいただけます。

■商品スペック

・商品名 ：BELGIAN SAISON(ベルジャンセゾン)

・品目 ：ビール

・ビアスタイル ：ベルジャンセゾン

・アルコール度数：5％

・原材料 ：麦芽(アメリカ、ドイツ製造)、ホップ

・内容量 ：350ml

・賞味期間 ：製造日より180日

・保存温度帯 ：要冷蔵

・希望小売価格 ：550円(税抜)

■チーフブルワー 上田 裕樹のコメント

自身が初めてレシピ設計を手がけたベルジャンセゾンを、このたび再びリリースできることを大変嬉しく思います。本来は農作業の合間に楽しまれてきたスタイルですが、これからの季節に寄り添うよう、軽快でさっぱりとした味わいに仕上げました。散歩や休憩中のひとときにはもちろん、揚げ物やスパイシーな料理とも相性抜群です。ぜひ様々なシーンでお楽しみください。

長濱浪漫ビールオンラインショップ：https://shop.romanbeer.com/

長濱浪漫ビール公式HP ：http://www.romanbeer.com/

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

TEL ：0749-63-4300

FAX ：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

担当者：今井 洋一

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel ：0749-63-4300

Fax ：0749-63-4301

E-mail：NRB@romanbeer.com