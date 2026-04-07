HIKAGE × Ryo’LEFTY’Miyata：ボーカル GENが語る『human.』の核心 - 衝動を音楽に変える理由

OIKOS MUSIC株式会社

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第80回（2026年4月11日(土)より放送）は、HIKAGEのボーカルGENが登場します。

番組では、バンドの成り立ちや東京での生活、最新EP『human.』の制作秘話について語られます。また、GENの音楽制作におけるマイルールとして「人がいる場所へあえて行く」と話すその心情や、今後のツアー、フリーライブへの意気込みについても触れられています。

“音楽の旅”をテーマに、アーティストの素顔を紐解く『MUSIC TOURIST』。常に新たな刺激を求め、葛藤を光に変えて、音楽にして届けるHIKAGEの思いが詰まった内容となっております。ぜひラジオでお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/119_1_6667b0005557226783ab7551a35f08b0.jpg?v=202604081251 ]

※各局放送日時の詳細は、放送スケジュール掲載の番組サイトをご確認ください

ゲスト情報

HIKAGE／ヒカゲ

メンバー：【L→R】 Vocal: GEN / Bass: Wataru / Drum: ISSEI / Guitar:YASUI / Guitar: Halki

2019年5月札幌にて結成したバンドHIKAGE。

80年代～現行のハードコア、ハードコアパンクの持つ生々しく爆発的な衝動に、90s以降のグランジ/オルタナパンク/ガレージロックをミックスして現代風に解釈し直した楽曲が持ち味。Vo GENの熱いMCと情熱的なライブパフォーマンスが多くの話題を呼んでいる。

HP：https://www.hikagesapporo.com

X：https://x.com/hikage_sapporo

Instagram：https://www.instagram.com/hikage_sapporo

YouTube：https://www.youtube.com/@HIKAGE_OFFICI

Ryo’LEFTY’Miyata（パーソナリティ）

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

東京都出身の音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーター。

幼少期にピアノを学び、久石譲の様な映画音楽家に憧れを抱くが、小6でHi-STANDARDに出会い、バンドマンを目指す事となる。

ポップネスなメロディメイク、様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、BE:FIRST、eill、Superfly、timelesz、sumika、Hyde、Tani Yuuki、MISIA、chevon、V6、ASH DA HERO、ALI、星街すいせい、RADIO FISHなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。

また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。

2018年より海外アーティストとのco-writing活動を開始、世界マーケットを視野に入れた音楽活動を展開。2022年、若いアーティストを支援する「OIKOS MUSIC」を創業。

2024年、国籍、ジャンル、性別、世代を超えたアーティストがコラボレーションして音楽を世界に届ける、アーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyata」をスタート。



X（Twitter）：@LeftyMonsterP(https://x.com/LeftyMonsterP)

OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』

音楽プロデューサー・Ryo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線のアーティストやプロデューサー、また映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々たちと語らいながら、クリエイティブな世界へリスナーを誘います。アーティスト、プロデューサー、クリエイター自身の生の言葉で、まるで一緒に作品作りをしているようにトークするMUSIC TOURIST。



この番組での出会いから新たに生まれる楽曲も披露していきます。有名アーティスト・注目アーティストとのトークから生まれたコラボ楽曲はもちろん、番組ネット各局のエリアに住むシンガーやプレイヤー、伝統楽器の演奏者、アマチュアミュージシャンともコラボレーション。リスナー投稿では、旅先で拾った音や、リスナーの住む“日本各地のサウンド”を素材に、音楽を紡いでいきます。

▼番組の視聴

https://lnk.to/musictourist

▼公式LINE

https://page.line.me/211zsvuw?openQrModal=true

▼番組サイト

https://www.cross-dominance.tokyo/music-tourist/

▼YouTube

https://www.youtube.com/@cross-dominance

【番組ネット局／OA時間】★は2026年4月より新規追加、時間変更のあった放送局になります

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