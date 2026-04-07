従業員を大事にしている企業を表彰する「BEST ENGAGEMENT AWARD2026」受賞企業発表！

株式会社Take Action

「THANKS GIFT」を運営する株式会社Take Actionは2026年3月9日(月)、従業員を大事にしている企業様を表彰する「BEST ENGAGEMENT AWARD2026」を開催いたしました。エントリーいただいた企業様の中から、企業規模別のMVPの発表、特別賞の発表を行いました。

概要

THANKS GIFTは、皆様と共に歩んだ10年間で、数えきれないほどの「感謝の瞬間」を組織の力に変えていく姿を目にしてきました。2026年のBEST ENGAGEMENT AWARDは、10周年という節目に、原点である「サンクス」の価値を改めて分かち合い、感謝の輪を最も深く、広く根付かせた主役である全ての企業様・従業員様の素晴らしい活動と最高のプラクティスに心からの敬意を表し、讃えるために開催いたしました。皆様の「ありがとう」が織りなす感動的な瞬間を共に祝い、次の10年を共に創造していくことを楽しみにしています。

MVP＜～50名部門＞

第1位

会社名：株式会社D PLUS

従業員数：約46名

事業内容：鍼灸整骨院・治療院の運営

企業URL：https://en-shin.jp/

■受賞要因・組織にもたらした変革

独自の「陰徳」を尊ぶ理念教育と、代表や役職者が自ら「称賛」を先行実践する姿勢により、感謝の感度が高い組織文化を構築しました。アプリを通じて見えない善行を可視化・共感する仕組みを徹底した結果、孤立を防ぐ相互フォローが活発化。体育会系の社風ながら、高い心理的安全性によって離職率8％という驚異的な数値を実現し、理念が浸透した「自走する組織」へと変革を遂げました。

第2位：エイチキューブ株式会社

第3位：株式会社ALEXCEL

MVP＜～300名部門＞

第1位

会社名：株式会社仁

従業員数：65名

事業内容：介護、児童デイサービス、保育園

企業URL：https://www.jinrecruit.com/company/

■受賞要因・組織にもたらした変革

手書き文化をデジタル化し、管理者層が率先してツールを活用したことで、役職や拠点を越えた連携が活性化しました。ゲーム性のある表彰制度による習慣化も功を奏し、組織内の心理的安全性が向上。

結果として、離職率の抑制や人間力の向上、さらには業績アップという好循環を実現しています。感謝を仕組み化し、楽しみながら文化を醸成することが組織変革の鍵となりました。

第2位：株式会社くまのみ

第3位：株式会社まごころグループ

MVP＜～500名部門＞

第1位

会社名：MOVEACTION株式会社

従業員数：500名

事業内容：鍼灸・整骨院での一般施術、トレーナー業務、美容鍼灸・整体、コンサルタント事業など

企業URL：https://moveaction.co.jp/

■受賞要因・組織にもたらした変革

「形から入り心に至る」という考えのもと、感謝の可視化を制度として定着させました。経営陣の率先した活用や管理職評価との連動、月20枚という納得感のある目標設定により、組織に自発的な感謝の文化を醸成しています。

その結果、目標比1.7倍の売上達成という爆発的な業績向上を実現。さらに、データによる課題の早期発見など、組織の一体感と実行力が飛躍的に高まる変革をもたらしました。

第2位：株式会社HITOMIOテクノロジーズ

第3位：株式会社ヒューマンアジャスト

MVP＜～1,000名部門＞

第1位

会社名：株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

従業員数：570名

事業内容：美容業、美容フランチャイズチェーンの運営

企業URL：https://www.nyny.co.jp/

■受賞要因・組織にもたらした変革

社長自ら年間1,700通の感謝を送る徹底した「率先垂範」と、評価制度への組み込みにより、感謝の文化を組織に定着させています。この取り組みは単なる交流に留まらず、特定店舗での離職防止や前年比110％の売上成長という実利をもたらしました。蓄積されたデータの予兆管理への活用や、相互称賛の文化が生む積極的な顧客提案が、組織のコンディション改善と業績向上の相乗効果を生んでいます。

第2位：株式会社Tune up

第3位：株式会社ジーフェイス

MVP＜1,000名以上部門＞

第1位

会社名：株式会社ケイズグループ

従業員数：1,437名

事業内容：鍼灸整骨院・整体院の運営、コンサルティング事業、人財紹介事業、療養請求代行、アウトソーシング事業など

企業URL：https://keizgroup.jp/

■受賞要因・組織にもたらした変革

理念である「感謝」を形にするためTHANKS GIFTを導入し、評価制度や表彰イベントへ完全に組み込む「仕組み化」を徹底しました。さらに、社長自らが模範を示すことで組織に浸透。その結果、店舗間の交流不足による「心の分断」が解消され、離職率が明確に低下しました。手間のない即時称賛が文化として定着し、個人の意識に頼らない、仕組みによる強固な組織変革を実現しています。

第2位：株式会社フレスカ

第3位：株式会社松屋

部門賞

・ベストリファラル賞 受賞

医療法人社団仁誠会

・ベストCXO賞 受賞

株式会社ライフデザイン

・ベストチーム賞 受賞

ハウスコム株式会社

・ベストコラム賞 受賞

株式会社みらいきれい

・ベストタレントファイル賞 受賞

株式会社キョウトプラス

■受賞企業の詳細はこちら

https://www.take-action.co.jp/bestengagementaward/winner/?term=award2026

・THANKS GIFTについて

『THANKS GIFT』 は日々の感謝や称賛のコミュニケーションを元に、企業理念に即した行動の承認や応援をコインという形で従業員同士で贈り合うことが可能な組織改善プラットフォームです。

https://thanks-gift.net/

贈りあったコインは福利厚生としても活用でき、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換することができます。

2016年のサービスリリース以降、1,000社以上に導入されています。

・Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(https://thanks-gift.net/)（サンクスギフト）

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)（ジンジプラス）

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円

報道関係者からの連絡先

株式会社Take Action 広報担当

電話：03-6417-4083

メール：marketing@take-action.jp