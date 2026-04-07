2026年度帆風グループ入社式を開催しました

株式会社帆風

総合印刷会社の株式会社帆風（バンフー）[本店：東京都千代田区、代表取締役社長：須藤 高幸]は、2026年4月1日（水）、帆風本社にて令和8年度帆風グループ入社式を執り行い、新たに12名の新入社員を迎えました。

https://www.vanfu.co.jp/vf/

当日は、代表取締役社長の須藤および各役員による歓迎の挨拶をはじめ、辞令交付、新入社員代表による挨拶などが行われました。

新入社員は緊張した面持ちながらも、社会人としての第一歩を力強く踏み出しました。

│代表取締役社長 須藤による祝辞・辞令交付

代表取締役社長の須藤は、「バンフーは『感謝・思いやり・謙虚さ』を大切にしている会社なので、そこを大事にしながら色々な経験をして、バンフーの社員として育っていってほしい」と新入社員に向けて激励の言葉を贈り、一人ひとりに辞令が交付されました。

│新入社員代表による答辞

続いて、新入社員代表挨拶では「お客様にワクワクしていただける仕事ができるよう、まずは元気に挨拶することを心がけ、今の自分たちにできることから精一杯取り組んでいくことをここに誓います。一日も早くバンフーグループで活躍できるよう、常に学ぶ姿勢と向上心を持って仕事に励みます。」と述べ、今後の成長への意欲を語りました。

式典の最後には、サプライズとして上長直筆のメッセージカードを添えた名入れの記念品が贈られ、

温かい雰囲気の中で入社式は締めくくられました。

新入社員は1ヶ月間の研修を経て、各部署に配属される予定です。

│株式会社帆風

バンフーは、紙にとどまらず、多種多様な媒体への印刷物を扱う総合印刷会社です。

全てのお客様に様々なカタチでお応えし、日常を彩るお手伝いをいたします。

店舗・営業・Webの3つの窓口と都心・竹橋にある大規模印刷工場で、お客様のあらゆるニーズにご対応。店舗のフロントアドバイザー、営業がお客様のご要望や課題に応じて全面的にサポートいたします。印刷通販サイトは電話・チャットでのサポート対応が可能です。

https://www.vanfu.co.jp/