第20回アジア競技大会ハンドボール競技 組み合わせ抽選会の実施について
2026年7月23日、名古屋にて第20回アジア競技大会（2026年9月20日～30日、愛知・名古屋）のハンドボール競技組み合わせ抽選会が実施される予定です。アジアオリンピック評議会（OCA）が愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会（AINAGOC）と連携して実施します。
公益財団法人日本ハンドボール協会は、出場チームおよびシード順位について、アジアハンドボール連盟（AHF）より通知を受けましたので、お知らせします。
男子
出場チーム（12カ国）
バーレーン、カタール、クウェート、日本、韓国、サウジアラビア、イラク、UAE、中国、香港（中国）、イラン、オマーン
12チームは、各6チームのグループA・グループBに分けられます。シードは、2026年1月15日～29日にクウェートで開催された第22回アジア男子選手権の最終順位をもとに決定します。開催国である日本はグループ選択権を持ち、前回優勝のバーレーンは日本と異なるグループに配置されます。
女子
出場チーム（8カ国）
日本、韓国、カザフスタン、イラン、中国、インド、香港（中国）、ウズベキスタン
8チームは、各4チームのグループA・グループBに分けられます。シードは、2024年12月3日～10日にインド・ニューデリーで開催された第20回アジア女子選手権の最終順位をもとに決定します。前回優勝かつ開催国である日本はグループ選択権を持ち、2位の韓国は日本と異なるグループに配置されます。
大会概要
● 大会名：第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）
● 開催期間：2026年9月20日（日）～30日（水）
● 開催地：愛知・名古屋（日本）
● 種目：ハンドボール（男子・女子）
● 組み合わせ抽選会：2026年7月23日、名古屋
● 主催：アジアオリンピック評議会（OCA）、愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会（AINAGOC）
大会公式サイト >
https://www.aichi-nagoya2026.org/
チケット情報 >
https://lp-ag.tickets-aichi-nagoya2026.org/index.html
チケット情報チケットは第2次先行販売まで実施済みです。今後の販売については、情報が分かり次第お知らせします。