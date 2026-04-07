第20回アジア競技大会ハンドボール競技　組み合わせ抽選会の実施について

公益財団法人日本ハンドボール協会

2026年7月23日、名古屋にて第20回アジア競技大会（2026年9月20日～30日、愛知・名古屋）のハンドボール競技組み合わせ抽選会が実施される予定です。アジアオリンピック評議会（OCA）が愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会（AINAGOC）と連携して実施します。



公益財団法人日本ハンドボール協会は、出場チームおよびシード順位について、アジアハンドボール連盟（AHF）より通知を受けましたので、お知らせします。

男子

出場チーム（12カ国）

バーレーン、カタール、クウェート、日本、韓国、サウジアラビア、イラク、UAE、中国、香港（中国）、イラン、オマーン



12チームは、各6チームのグループA・グループBに分けられます。シードは、2026年1月15日～29日にクウェートで開催された第22回アジア男子選手権の最終順位をもとに決定します。開催国である日本はグループ選択権を持ち、前回優勝のバーレーンは日本と異なるグループに配置されます。

女子

出場チーム（8カ国）

日本、韓国、カザフスタン、イラン、中国、インド、香港（中国）、ウズベキスタン



8チームは、各4チームのグループA・グループBに分けられます。シードは、2024年12月3日～10日にインド・ニューデリーで開催された第20回アジア女子選手権の最終順位をもとに決定します。前回優勝かつ開催国である日本はグループ選択権を持ち、2位の韓国は日本と異なるグループに配置されます。

大会概要

● 大会名：第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）

● 開催期間：2026年9月20日（日）～30日（水）

● 開催地：愛知・名古屋（日本）

● 種目：ハンドボール（男子・女子）

● 組み合わせ抽選会：2026年7月23日、名古屋

● 主催：アジアオリンピック評議会（OCA）、愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会（AINAGOC）



大会公式サイト >

https://www.aichi-nagoya2026.org/



チケット情報 >

https://lp-ag.tickets-aichi-nagoya2026.org/index.html

チケット情報チケットは第2次先行販売まで実施済みです。今後の販売については、情報が分かり次第お知らせします。