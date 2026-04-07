アメニティライン「THE JOURNEY」を拡充。新製品「HAND WASH」「HAIRCARE COLLECTION」およびリニューアル「SKINCARE COLLECTION」を展開。

株式会社バルクオム

メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」(以下、バルクオム／運営：株式会社バルクオム、代表取締役社長兼CEO：野口卓也)は、ホテル・スパ・温浴施設などの宿泊・レジャー施設、および飲食店向けのアメニティライン「THE JOURNEY」の製品展開を拡充いたします。

背景

ホテルアメニティのクオリティが、宿を選ぶ理由の1つになる時代。インバウンド需要の本格回復やホテルの建設ラッシュ、さらには客室単価の上昇を背景に、ゲストが求める「宿泊体験」の基準はかつてないほど高まっており、審美眼も厳しくなっています。アメニティのコモディティ化が進む中、「選ばれる施設」となるための付加価値が求められています。

バルクオムのアメニティライン「THE JOURNEY」は、“アメニティの常識を超える、リッチな使用体験”を掲げ、大量消費を目的に生産するアメニティ専用処方ではなく、市場品として長年愛されてきた実績のある製品の成分や使用体験をアメニティに採用することで、高品質な“バルク”（化粧品の中身）を提供しています。今回のラインナップ拡充では、2025年にリニューアルした薬用化粧水「THE REPAIR LOTION」などのスキンケア製品をセットにした「SKINCARE COLLECTION」に加え、新製品となる「HAIRCARE COLLECTION」および「HAND WASH」の計3種を展開。性別を問わず全てのゲストへ必要な使用感と効果実感を提供します。

また、多くのご要望をいただいていた「HAND WASH」の展開により、宿泊施設だけでなく飲食店等へもブランド体験のタッチポイントを拡張。あらゆるシーンで「また使いたい」と思われる特別な体験を創出し、導入施設様のホスピタリティ向上および、顧客満足度の最大化に寄与します。

製品概要

HAND WASH【新製品】

製品名：HAND WASH

寸法 ：W170×H280×D50 (mm)

容量 ：パウチ900mL（詰替）

アプリケーター300mL

上質な泡が素早く泡立ち、フローラルフルーティーの香りが広がる、リッチなハンドウォッシュ。デリケートな手肌をやさしく洗い上げながら潤いのベールで包み込み、しっとりなめらかな手肌へと導きます。ブランドを象徴するミニマルなデザインは、空間の美観を損なうことなく、洗練されたパウダールームを演出するラグジュアリーな佇まいです。

HAIRCARE COLLECTION（1日分ヘアケアセット）【新製品】

製品名：HAIRCARE COLLECTION

（1日分ヘアケアセット）

寸法 ：W63×H110×D18 (mm)

容量 ：シャンプー6g/トリートメント5g×各1

リーフレット×1

整髪剤や皮脂汚れをしっかり落としながら、スキンケア発想で頭皮と髪を保護する、サロンクオリティのヘアケアを1箱にパッケージ。日本語、英語、中国語のHOW TO BOOK付き。

※BULK HOMMEシリーズの製品ですが男女ともにご使用いただけます。

SKINCARE COLLECTION（1日分スキンケアセット）【リニューアル】

製品名：SKINCARE COLLECTION

（1日分スキンケアセット）

寸法 ：W63×H110×D18 (mm)

容量 ：洗顔料2g/薬用化粧水2mL/乳液2g×各2

簡易ミニ泡立てネット/リーフレット×各1

朝・夜の使用で1日分のスキンケアを1箱にパッケージ。紫外線や乾燥で乾いた肌をしっかりケアします。日本語、英語、中国語のHOW TO BOOK付き。

※BULK HOMMEシリーズの製品ですが男女ともにご使用いただけます。

プレミアムアメニティライン「THE JOURNEY」について

バルクオムは、2019年5月より、ホテルやSPAを中心に、メンズスキンケアブランド発信の高品質なアメニティを展開しています。2023年2月に、バルクオムが描くアメニティの世界観をより体現するべく、“自分と向き合う旅”をテーマにした新アメニティ「THE JOURNEY(ザ ジャーニー)」にリニューアル。年齢や性別を問わず、幅広いお客様にご好評いただいています。

バルクオムは今後も、宿泊施設や温浴施設でのお客様の体験がより価値のあるものになってほしいという願いを込めて、理想のアメニティを追求してまいります。

詳細を見る :https://bulkhomme-amenity.jp/

「THE JOURNEY」導入についてのお問合せ先

バルクオムではホテルやサウナを中心にアメニティの導入を拡大しています。随時、アメニティの導入のご相談を受け付けておりますので、下記よりお問い合わせください。

担当者：スペシャルリテール(アメニティ事業部)宛

HP ：https://company.bulk.co.jp/contact(https://company.bulk.co.jp/contact)

バルクオムとは

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる男性たちに"なりたい自分"に進化できる自信を与えるブランドです。「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。天然由来成分を中心に、自然の力と科学の力を融合することで生まれる確かな効果実感と感覚的な豊かさが織りなす、機能と品質を提供しています。

日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・EUをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。

■アワード受賞歴

・2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」

・2020年 Pure Beauty Global Award 2020 グランプリ「THE FACE WASH」

・2025年 Begin Best Beauty 2025 BEST認定「THE FACE WASH」

・2025年 WWDBEAUTY 2025年上半期ベストコスメ 新商品 メンズコスメ部門 No.1受賞「THE FACE WASH」

■会社概要

社名 ：株式会社バルクオム（BULK HOMME Co., Ltd.）

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル2F

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 野口卓也

設立 ：2017年5月19日

2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

資本金 ：9,000万円（2026年4月現在）

事業内容 ：化粧品の企画、販売

TEL ：03-5114-6220（平日 11:00～18:00）

URL ：https://bulk.co.jp(https://bulk.co.jp)