プロスポーツチームとの連携による若手起業家支援「秋田ノーザンハピネッツ “グローカル・スタートアップ”支援基金」募集開始（募集期間：2026/4/8～5/31）

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年4月7日、公益財団法人 日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久。以下、「当財団」）は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチームを運営する秋田ノーザンハピネッツ株式会社（所在地：秋田県秋田市、代表取締役社長：水野勇気。以下、「秋田ノーザンハピネッツ」）と連携し、地域課題の解決を起点に日本全国・海外への展開をめざす若手起業家のスタートアップの事業プランを表彰する「秋田ノーザンハピネッツ “グローカル・スタートアップ”支援基金」（以下、「本基金」）を創設し、2026年4月8日から顕彰先募集を開始することを発表しました。

本基金は、スポーツ × フィランソロピー（社会貢献）× スタートアップ支援を掛け合わせ、スポーツの価値を活かして、寄附を原資として地域課題解決型事業の成長を支援する、当財団として初のスポーツフィランソロピーの取り組みとなる基金です。受賞団体には1,000万円の副賞が贈られます。

秋田ノーザンハピネッツが本基金の企画・運営協力を行うと同時に、本事業はプロスポーツチームが地域活性化に具体的な成果を生み出すモデルケースとして、B.LEAGUEからも積極的に広報活動を行い、全国のクラブへ横展開していく予定です。

「秋田ノーザンハピネッツ “グローカル・スタートアップ”支援基金」について

■募集対象

地域の社会課題解決に取り組む、今後10年以内に全国規模または海外に展開できる見込みのある事業プラン。対象分野は不問。



■応募資格

以下を満たす若手起業家によるスタートアップ：

・登記後15 年未満の法人（2026年4月1日時点）

・代表者が40歳未満

・法人の年間売上 1,000 万円以上

・成長初期段階（シリーズB以前）の法人

・日本国内に主たる事務所がある法人 など

■賞の内容

当財団が主催し、応募の中から優れた事業プランを1件表彰し、表彰状と副賞として賞金1,000万円を授与します。

詳しくは、以下リンクから募集要項をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000368.html

■スケジュール

・募集期間：2026年4月8日（水）～ 5月31日（日）

・一次選考（書類選考）：2026年6月～7月

・一次選考の結果通知 ：2026年8月初旬

・最終選考会（対面のピッチ・秋田市内）：2026年8月17日（月）※詳細は後日案内

・最終結果通知：2026年10月初旬（予定）

■応募方法

電子申請システム「Graain」から、団体情報等を入力の上、応募書類をご提出いただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

■お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp （(at)は@に変更してください）

【基金の運営】

■ 主催：公益財団法人日本フィランソロピック財団

■ 企画・運営協力：秋田ノーザンハピネッツ株式会社

■ 広報協力：公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ

秋田ノーザンハピネッツ株式会社

秋田県のB.LEAGUE所属プロバスケットボールチーム。『スポーツを通じて秋田を元気にしていきたい！』という想いのもと、2010年に創設された北東北初のプロチーム。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/