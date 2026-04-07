狭小物件は23区集中、45平方メートル 以上は都外へ専有面積別人気駅ランキングで「池袋」「本厚木」が1位

株式会社CHINTAI

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社：東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也、以下CHINTAI）は、『CHINTAIネット』に掲載された東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の賃貸物件のうち、専有面積が15平方メートル 以下および45平方メートル 以上の物件において問い合わせが多かった駅を集計し、それぞれランキング化しました。

家賃上昇とライフスタイルの変化を背景に、専有面積別の人気駅動向を調査

近年、首都圏の賃貸市場では家賃の上昇傾向が続いており、住まい選びにおいて「立地」「広さ」「家賃」のバランスをより慎重に検討する動きが見られます。また、単身世帯の増加や共働き世帯の拡大など、ライフスタイルやライフステージの多様化も進んでいます。

コンパクトな住まいでは通勤・通学の利便性を重視する傾向がある一方、広めの住まいでは生活環境や住空間のゆとりを重視するなど、専有面積によって求められる条件は大きく異なります。

こうした背景を踏まえ、本調査では専有面積15平方メートル 以下および45平方メートル 以上という対照的な条件に着目し、問い合わせが多かった駅を集計しました。面積の違いがエリア選択にどのような影響を与えているのかを明らかにすることで、現在の住まい選びの傾向を可視化することを目的としています。

ランキング結果

＜専有面積15平方メートル 以下で問い合わせが多かった駅ランキング＞

15平方メートル 以下の物件では、「池袋」が1位となりました。上位には山手線およびその周辺エリアの駅が多くランクインしており、交通利便性や商業施設の充実度が高いエリアへの問い合わせが集まる傾向が見られました。

＜専有面積45平方メートル 以上で問い合わせが多かった駅ランキング＞

45平方メートル 以上の物件では、「本厚木」が1位となりました。上位には、首都圏郊外のターミナル駅や住宅エリアとして人気の高い駅が多くランクインする結果となりました。

ランキング総評

・15平方メートル 以下は“都心アクセス重視”が鮮明に

15平方メートル 以下では、「池袋」（1位）、「北千住」（2位）、「駒込」（3位）をはじめ、TOP10すべてが東京23区内の駅となりました。山手線や東京メトロ沿線など、都心主要エリアへアクセスしやすい駅が並び、交通利便性を重視する傾向がうかがえます。

住空間の広さよりも立地を優先し、都心アクセスを維持しながら住居費とのバランスを図る動きが表れた結果といえそうです。

・45平方メートル 以上は“広さと環境”を求め都外へ

45平方メートル 以上では、「本厚木」（1位）、「大宮」（2位）、「平塚」（3位）など東京都外の駅が上位にランクインしました。同じ予算帯でも広い間取りを確保しやすく、生活環境とのバランスを重視する傾向が見られます。

住空間のゆとりを求める層では、都心一極集中ではなく、郊外へ広がる動きが鮮明となりました。

・面積が“住まいの優先順位”を分ける

今回のランキングでは、15平方メートル 以下と45平方メートル 以上で上位駅の重複は見られませんでした。コンパクトな住まいでは“狭くても都心”、広めの住まいでは“広くて郊外”という対照的な選択が浮き彫りとなっています。

専有面積の違いが、立地と広さのどちらを優先するかという判断基準を分ける要素となっており、住まいに求める価値がライフステージによって変化している実態がうかがえます。

15平方メートル 以下ランキング：上位3位にランクインした街の紹介

1位 池袋

JR山手線をはじめ8路線が乗り入れる都内有数のターミナル駅。新宿・渋谷と並ぶ「東京三大副都心」のひとつとして、多くの人が行き交うエリアです。西口エリアを中心とした再開発も進み、2026年3月には「IT TOWER TOKYO」が開業するなど、オフィス・商業機能のさらなる充実が進んでいます。

百貨店や大型商業施設、飲食店、スーパーが充実しており、生活に必要な機能が駅周辺で完結する利便性の高さも特徴です。

専有面積15平方メートル 以下というコンパクトな住空間であっても、「立地」と「都市機能」を優先する動きが今回の結果にも表れました。“狭くても都心”を選ぶ志向を象徴する駅といえそうです。

2位 北千住

JR常磐線、東京メトロ日比谷線・千代田線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレスが乗り入れる交通結節点。上野・東京・大手町方面へアクセスしやすく、通勤利便性の高さが評価された結果と考えられます。

駅直結の「ルミネ北千住」や「北千住マルイ」に加え、商店街や飲食店も充実。複数の大学キャンパスが立地することから、若年層の往来が多いエリアとしても知られています。

都心アクセスを確保しながら、山手線内側と比較すると家賃水準を抑えやすい点が、コンパクトな住まいを検討する層にとって現実的な選択肢として支持を集めたとみられます。

3位 駒込

JR山手線と東京メトロ南北線が利用可能で、池袋・東京方面へスムーズにアクセスできる立地。山手線沿線でありながら、落ち着いた住宅街が広がるエリアです。

駅周辺にはスーパーやドラッグストア、飲食店など日常生活に必要な施設がそろい、六義園や旧古河庭園などの緑も身近に感じられます。

山手線沿線というブランド性を持ちつつ、比較的穏やかな住環境を求める層から関心が集まったとみられます。利便性と落ち着きの両立を志向する単身層にとって魅力的な選択肢といえそうです。

45平方メートル 以上ランキング：上位3位にランクインした街の紹介

1位 本厚木

小田急小田原線の急行停車駅で、新宿へ乗り換えなしでアクセス可能。都心通勤圏を維持しながら、比較的ゆとりある住空間を確保しやすいエリアとして支持を集めました。

駅直結の「本厚木ミロード」や「アミューあつぎ」など商業施設が充実しており、生活利便性も高い水準にあります。また、厚木市では市立小・中学校給食の無償化など子育て支援施策も実施されています。

通勤利便性を確保しつつ、広さ・家賃・子育て環境のバランスを重視する世帯にとって、現実的な選択肢として関心を集めた結果といえそうです。

2位 大宮

JR各線が乗り入れる埼玉県内最大級のターミナル駅。東京・新宿・上野方面へアクセスしやすく、都内通勤圏として安定した需要があります。

「ルミネ大宮」「大宮マルイ」「そごう大宮店」など商業施設も充実し、都市機能の高さも兼ね備えています。

都心アクセスを確保しながら、23区内よりも広めの住空間を選択しやすい点が評価されたと考えられます。利便性と住空間のゆとりを両立できるエリアとして支持を集めました。

3位 平塚

JR東海道本線が利用可能で、横浜・東京方面へアクセスできる湘南エリアの主要駅。海や公園など自然環境に近い立地が特徴です。

駅直結の「ラスカ平塚」など生活利便施設が整う一方、湘南らしい開放感ある住環境も魅力です。子育て支援施策も整備されており、居住環境を重視する層から支持を集めたとみられます。

通勤圏を維持しながら、自然環境や住空間のゆとりを求める世帯にとって、バランスの取れたエリアとして関心を集めました。

調査概要

調査期間：2025年1月1日～2025年12月31日

調査対象者 ： CHINTAIネットユーザー

調査エリア：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

調査方法：『CHINTAIネット』に掲載された賃貸物件のうち、専有面積ごとに分けて問い合わせの多かった駅をそれぞれ集計

株式会社CHINTAI

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