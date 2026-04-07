【養殖2年目の挑戦】シラス約2kg（約1万匹）を導入　老舗うなぎ店「川豊別館」で“成田うなぎ”誕生へ本格化

株式会社KIDS HOLDINGS

株式会社川豊本店（本社：千葉県成田市仲町386、代表取締役：伊藤小澄）は、成田山表参道の老舗うなぎ店「川豊」の別館である「川豊別館」（千葉県成田市東町113-1）にて、株式会社KIDS HOLDINGSおよび藤波木材株式会社と共同で進めるうなぎ養殖事業について、養殖開始から1年が経過し、2026年は養殖2年目の取り組みとして約2kg（約1万匹）のシラスうなぎを導入し、本格的な育成を進めていることをお知らせします。

本事業は、「成田で消費されるうなぎを、成田で育てる」ことを目指す地域循環型の取り組みです。早ければ来月にも「成田うなぎ」第一号の出荷を見込んでおり、試食会の開催も予定しています。

川豊別館HP：

https://www.kawatoyo-r51.com/

■ 1年目の養殖は順調に推移、出荷目前へ

養殖開始から1年、うなぎは順調に成育しています。

一般的な養殖では、シラスうなぎから約7カ月で出荷サイズに達するとされていますが、本事業では「より天然に近い環境で、より美味しいうなぎを育てる」ことを重視し、15カ月～24カ月かけてゆっくり育てる独自の手法を採用しています。

速さではなく、味わいを優先すること。

それが、川豊別館が目指す“成田うなぎ”の価値です。

脂、旨味、身質のすべてにおいて、天然に近い価値を追求しながら育成を進めており、早ければ来月にも「成田うなぎ」第一号の出荷が可能となる見込みです。

また、適切なサイズに成長した段階で、試食会の実施も予定しています。

■ 養殖2年目、シラス約1万匹を導入

2026年、本事業は養殖2年目を迎えました。

今年は約2kg（約1万匹）のシラスうなぎを導入し、養殖体制をさらに本格化させています。

「成田で食べるうなぎを、成田で育てる」。

この構想を現実のものにするため、川豊本店、KIDS HOLDINGS、藤波木材株式会社の3者が連携し、地域に根ざした新たな養殖モデルの構築に取り組んでいます。

■ なぜ今、“成田で育てる”のか

成田は古くから「うなぎの街」として知られています。

江戸時代より成田山新勝寺の門前町として発展し、現在でも80軒以上のうなぎ専門店が軒を連ねています。

一方で、現在流通するうなぎの多くは、鹿児島県、宮崎県、愛知県など他地域に依存しているのが実情です。

つまり、成田で食べられているうなぎの多くは、成田で育てられたものではありません。

この状況に対し、私たちは「成田で消費されるうなぎを、成田で育てる」という新たな価値を地域に根づかせたいと考えました。

それは単なる養殖事業ではなく、成田の食文化を未来へつなぐための挑戦でもあります。

■ シラス確保の課題と独自の育成プロセス

うなぎ養殖は、誰でも簡単に始められる事業ではありません。

免許制のもと、水産庁による厳格な管理を受けながら行われる、非常にハードルの高い分野です。

特に大きな課題となるのが、シラスうなぎの確保です。

当初は千葉県産シラスの活用を予定していましたが、さまざまな事情により実現には至りませんでした。

現在は他県から仕入れたシラスうなぎを使用し、

- 初期段階：専用水槽での育成- 中期以降：自然環境に近い池での養殖

という段階的な育成プロセスを採用しています。

効率だけを求めるのではなく、品質を重視し、時間をかけて丁寧に育てていくことが本事業の大きな特徴です。

■ 地域プロジェクトとしての意義と今後の展望

本プロジェクトは、単なる養殖事業にとどまりません。

- 地産地消の確立- 地域資源の再定義- 食文化の継承- 成田ならではの新たなブランド創出

を目指す、地域プロジェクトでもあります。

今後数年をかけてさらに品質を高め、将来的には千葉県産シラスを用いた、真の意味での「成田うなぎ」ブランドの確立を目指してまいります。

「美味しい成田うなぎを未来へつなぐ」。

この挑戦を、地域の皆さま、お客様とともに育てていきたいと考えています。

【店舗概要】

店舗名：成田のうなぎ・日本料理店 川豊別館

所在地：千葉県成田市東町113-1

TEL：0476-22-2727

HP：https://www.kawatoyo-r51.com/

【事業者一覧】

会社名：株式会社川豊本店

所在地：千葉県成田市仲町386

代表者：代表取締役 伊藤小澄

https://www.unagi-kawatoyo.com/

会社名：株式会社KIDS HOLDINGS

所在地：東京都千代田区富士見2-2-12

代表者：代表取締役 井戸 勝

https://kidshd.co.jp/

≪養殖設備の設計施工≫

※シラスうなぎの養殖施設およびうなぎ養殖をご検討の方は、お気軽にご相談ください。養殖場の設計施工を担います。

会社名：藤波木材株式会社

所在地：千葉県成田市松崎246

代表者：代表取締役 藤波直人

https://fujinamimokuzai.wixsite.com/fujinamimokuzai